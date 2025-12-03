Гениальный металлург спас мегазавод на Урале от краха и заставил США пойти на сделку

Владислав Тетюхин вывел «ВСМПО-Ависма» на мировой уровень Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В истории российского бизнеса немного найдется фигур, чья жизнь напоминала бы одновременно и приключенческий роман, и житие. Владислав Тетюхин — одна из них. Гениальный ученый, создавший титановую промышленность страны. Железный менеджер, вытащивший из пропасти гигантский завод и превративший его в мирового лидера. И в итоге — меценат, потративший почти всё своё состояние на суперсовременную клинику на Урале, которую он подарил городу и людям. Жизнь гениального металлурга — в материале URA.RU.

Рождение титанового гения

Он родился в Москве 29 ноября 1932 года. Сын оперуполномоченного МУРа и инженера-аэродромщика, золотой медалист, он выбрал для себя не самую легкую стезю — металлургию. Окончив Московский институт стали и сплавов в 1956 году, молодой инженер Владислав Тетюхин получил распределение в маленький уральский городок Верхняя Салда. Тогда это было похоже на ссылку. Но для него это стало судьбой.

Владислав Тетюхин, несмотря на свое состояние, обладал редкой скромностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод, куда он попал, был одним из первых в мире, где осваивали производство стратегического металла будущего — титана. Легкий, прочный, стойкий к коррозии, он был идеален для авиации, космоса и флота. Тетюхин окунулся в работу с головой. От цехового мастера до заместителя главного металлурга — за 19 лет он прошел весь путь, параллельно совершая научные открытия. Уже в 28 лет он стал лауреатом Ленинской премии за создание сплава для подводных лодок. К 40 годам на его счету было полторы сотни изобретений.

Его коллеги вспоминали не только его работоспособность, но и редкое сочетание качеств: мощнейшая харизма, железная воля и при этом детская, почти наивная вера в людей. Он мог убедить кого угодно и в чём угодно. А ещё он был аскетом. Даже став миллионером, он десятилетиями ходил в одной и той же коричневой «варёной» куртке с Рижского рынка, отказывался носить смартфон, а смокинг считал ненужной роскошью.

Возвращение в ад или спасти завод

В 1976 году Тетюхин вернулся в Москву к больному отцу, возглавил лабораторию во Всероссийском институте авиационных материалов. Казалось, жизнь состоялась: признанный учёный, обеспеченный человек. Но грянули 1990-е. Оборонка рухнула. Завод в Верхней Салде, его детище, умирал. Производство титана упало в 30 раз. Люди не получали зарплату. В это же время к Тетюхину пришло заманчивое предложение из NASA — работать в США, с перспективами и «золотыми горами».

И в этот момент к нему в Москву приехала делегация салдинских рабочих. Они просто пришли к своему Владиславу Валентиновичу и попросили о помощи. В 1992 году 60-летний Тетюхин вернулся в умирающую Салду. Он взялся за немыслимое: спасти гиганта и вывести его на мировой рынок.

Владислав Тетюхин глубоко вникал во все нюансы и полностью погружался в рабочий процесс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как покорить Boeing и Airbus

Задача казалась невыполнимой. Высокотехнологичный титан был никому не нужен. Первая поездка в США в 1993 году обернулась унизительным предложением делать не детали для самолетов, а… титановые подковы для лошадей. Мировой авиапром смотрел на них с высока: ненадежные русские из далекого уральского городка, без сертификатов, без стабильного сырья.

Гений Тетюхина проявился в полной мере. Он первым в России понял, что титан — это не только оружие. Это будущее гражданской авиации, медицины, спорта. Он начал с малого: наладил выпуск медицинских имплантатов, велосипедных рам, даже часов и украшений из титана, который может быть разного цвета. Это давало хоть какие-то деньги.

Но главной целью были Boeing и Airbus. Ключом к успеху стала стратегия вертикальной интеграции. Чтобы гарантировать поставки, он выкупили Березниковский титано-магниевый комбинат, получив контроль над всем циклом — от губки до готового проката. А чтобы быть «ближе» к клиенту, создали в Европе и США удобную систему дистрибуции, которая позволяла Airbus и Boeing работать с ними как с местными поставщиками.

Упорство, качество и гениальная стратегия сработали. В 1997 году в присутствии вице-президента США Альберта Гора и премьера Виктора Черномырдина был подписан исторический контракт с Boeing. Позже пришел и Airbus. К началу 2000-х «ВСМПО-Ависма» стала мировым лидером, обеспечивая 35% потребностей Boeing, 60% — Airbus, 100% — бразильской Embraer. Титановая империя была построена. В 2009 году Тетюхин продал свои 29% акций, выручив 150 миллионов долларов.

Финансовые средства, вырученные от продажи акций, Тетюхин направил на строительство больницы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мечта, стоившая миллиардов

Полученные деньги — около 4 млрд рублей — Тетюхин не стал вывозить в офшоры или вкладывать в новый бизнес. У него родилась идея, которая многим казалась безумной: построить на Урале медицинский центр мирового уровня. Он хотел воплотить идею лечения и восстановления человека в рамках полного цикла — от диагностики до полной реабилитации. Для него это был способ отдать долг уральским рабочим, создавшим титановое чудо.

В 2012 году — в возрасте 80 лет — скромный пенсионер из Верхней Салды начал грандиозное строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Проект разрабатывала немецкая компания. Тетюхин лично вникал во все детали — от выбора оборудования до планировки палат. Собственных средств в итоге не хватило, но ему удалось привлечь еще около 1,2 млрд рублей через «Корпорацию развития Среднего Урала».

Великое наследие

В Верхней Салде установили памятник прославленному гендиректору Фото: Размик Закарян © URA.RU

11 апреля 2019 года Владислава Тетюхина не стало. Он умер, оставив после себя не только глобальную титановую корпорацию, которая и сегодня кормит весь мировой авиапром. Он оставил в Нижнем Тагиле памятник человеческой щедрости — огромную, светлую, сверхсовременную больницу, которую подарил людям. В стране, где история успеха часто заканчивается скандалом или бегством, его история — иная.