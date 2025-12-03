В США выделили основную причину спора вокруг переговоров по Украине
Стороны спорят вокруг территорий ДНР в контексте урегулирования конфликта на Украине
Фото: Official State Department / Freddie Everett
В настоящий момент основной спор вокруг Украины происходит в контексте оставшихся территорий ДНР, которые пока еще не находятся под контролем РФ. С таким мнением выступил государственный секретарь США Марко Рубио.
«То, из-за чего они [стороны] буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% ДНР, которые остаются [под контролем Украины]», — сказал Рубио в интервью Fox News. До этого он отмечал, что Россия и Украина сейчас находятся в максимальной близости к завершению конфликта с 2022 года.
Однако пока о каких то конкретных договоренностях говорить рано, отметил он. Накануне прошла встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Разговор длился более пяти часов.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.