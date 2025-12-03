Пять часов почти секретных переговоров: о чем договорились Путин, Уиткофф и зять Трампа

Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера длились пять часов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались почти пять часов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

По словам помощник российского лидера Юрия Ушакова, Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров. Однако он отметил, что в ходе встречи стороны рассмотрели ряд возможных вариантов мирного урегулирования, включая территориальный вопрос, и условились поддерживать дальнейшие контакты. Также Путин через Уиткоффа и Кушнера передал привет Трампу и наилучшие пожелания. Подробнее о том, о чем договорились глава российского государства и спецпосланник президента США — в материале URA.RU.

Ушаков приоткрыл завесу тайны

Россия и США договорились не раскрывать содержание переговоров президента РФ со спецпосланником американского лидера. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что стороны изначально обсудили и согласовали режим конфиденциальности по итогам встречи. Однако он все же раскрыл некоторые детали беседы.

Сама встреча, на которой присутствовали Путин, Уиткофф и зять Трампа — Кушнер, продолжалась пять часов. Участники подробно обсудили перспективы совместной работы по долгосрочному мирному урегулированию украинского кризиса, сообщил Ушаков.

Что именно обсуждалось в ходе встречи

Ушаков рассказал, что на переговорах обсуждались несколько планов урегулирования конфликта на Украине. Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов.

«Был документ, который содержал 27 пунктов. Он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно. Хотя мы не работали над формулировками, и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было», — сообщил помощник президента РФ.

Ушаков отметил, что разговор был конструктивным, весьма полезным и содержательным. Обсуждалась суть плана США, а не конкретные предложения. Стороны реализуют громкие перспективы взаимодействия. Также обсуждался территориальный вопрос, без которого, по словам помощника президента РФ, Россия не видит вариантов для решения по украинскому вопросу.

Итоги переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера

Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, отметил Ушаков. Некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят. В связи с этим встреча Путина и Трампа в ближайшее время не состоится.

«Пока еще компромиссного варианта [мирного плана по Украине] найдено не было, но некоторые американские наработки [по мирному урегулированию] выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться. [Однако] встреча лидеров России и США на данный момент не планируется», — сказал Ушаков.

В свою очередь, Путин сообщил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу, что Россия в чем-то согласна с планами США по Украине. «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику», — рассказал помощник президента РФ.

Также в ходе обсуждения Путин дал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования на Украине. «Наш президент действительно дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев», — сказал Ушаков в ответ на вопрос, обсуждалась ли позиция европейских стран.

Одним из моментов обсуждения стало экономическое взаимодействие России и США. По словам помощника российского лидера, чтобы достичь этого, обе мировые державы должны проявить должное стремление.

«Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне», — отметил Ушаков.

Отметил политик и роль зятя Трампа в контексте российско-американской встречи. По словам Ушакова, у Кушнера уже имеется политический опыт урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а по украинскому вопросу он принимал участие в подготовке документов, которые получила российская сторона.

«Достаточно, можно сказать, новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке. <...> Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы», — подчеркнул помощник президента РФ.

Также Уиткофф и Кушнер пообещали российской стороне, что после встречи не поедут на Украину. Как отметил помощник главы российского государства, они сразу отправились в Вашингтон.

«Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой. В родной Вашингтон», — рассказал Ушаков.

Кроме того, стало известно, что через членов американской делегации Путин передал Трампу послание. В частности, привет и политические сигналы.

«И, конечно, он [разговор] начался с того, что представители Трампа передали приветы и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину. И в свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы Трампу, и причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали. И, естественно, доложат об этом в Вашингтоне», — подытожил Ушаков.

Что будет после переговоров России и США

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом точно не отдалила украинское урегулирование от нужного всем участникам результата, оценили переговоры в Кремле. Контакты будут продолжены, а стороны не стали дальше от заключения мирного соглашения.

«Не дальше, это точно. Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены», — подчеркнул Ушаков.

Возможность встречи РФ и США на президентском уровне будет зависеть от прогресса по линии помощников, представителей МИД и других ведомств. «Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какого прогресса мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств», — указал Ушаков.