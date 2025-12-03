В Госдуме предложили для россиян новую ежегодную выплату

В России предложили россиянам выплачивать предновогоднюю пенсию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России хотят ввести для российских пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Соответствующее предложение направлено на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Прошу рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — „Новогоднего капитала“ для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 рублей», — сказано в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Эта инициатива, уточнил Чернышов, направлена на повышение качества жизни пенсионеров.

В обращении уточняется, что выплата предлагается как разовая ежегодная мера и не должна облагаться налогом на доходы физических лиц. Чернышов предлагает перечислять «Новогодний капитал» всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря.

