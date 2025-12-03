Логотип РИА URA.RU
ВСУ отчаянно пытаются вернуть Красноармейск

Командир роты группировки «Центр»: ВСУ пытаются контратаковать в Красноармейске
03 декабря 2025 в 08:05
ВСУ безуспешно пытаются провести контратаки, чтобы вернуть Красноармейск

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР вскоре после перехода города под контроль российских войск. Об этом рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом».

«Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать, однако он успешно уничтожается. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки», — рассказал в беседе с РИА Новости командир Геннадий Дорошев. 

Красноармейск был освобожден российскими военными ночью 1 декабря. Президент России Владимир Путин лично заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Кроме того, под российский контроль был взят и Волчанск.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

