ВСУ отчаянно пытаются вернуть Красноармейск

ВСУ безуспешно пытаются провести контратаки, чтобы вернуть Красноармейск
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР вскоре после перехода города под контроль российских войск. Об этом рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом».
«Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать, однако он успешно уничтожается. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки», — рассказал в беседе с РИА Новости командир Геннадий Дорошев.
Красноармейск был освобожден российскими военными ночью 1 декабря. Президент России Владимир Путин лично заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Кроме того, под российский контроль был взят и Волчанск.
