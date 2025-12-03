«Цыганщина»: риэлтор оценила скандальную квартиру Долиной

Риэлтор оценила квартиру Ларисы Долиной, вокруг которой произошел скандал с продажей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Риэлтор Алина Правоторина оценила московскую квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, скандал вокруг которой породил настоящий феномен — так называемый «эффект Долиной». Специалист подчеркнула, что квартира является сильно «на любителя» с точки зрения дизайна. При этом она не отрицает ее роскошность, но с перегибом, который в простонародье можно обозначить как «цыганщина».

«Это очень сильно на любителя, скажем так. Я бы не назвала этот стиль современным, но это дорогие материалы, это дорогие дизайнеры. <...> Почему-то именно такие интерьеры достаточно часто встречаются в богемной среде. Вот подобные люди любят так называемый „стиль Людовика“: цыганщину, золото», — отметила риэлтор в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, оформление квартиры Долиной в целом типично для части творческой среды и тяготеет к историзму и демонстративной роскоши. Правоторина уточнила, что такой вариант отделки нельзя отнести к актуальным трендам, хотя он и выполняется из дорогих материалов и с участием известных дизайнеров. Специалист также обратила внимание, что похожие интерьеры рассчитаны на узкий круг ценителей и редко совпадают со вкусами массового покупателя элитного жилья.

Продолжение после рекламы

История с квартирой Ларисы Долиной получила широкий резонанс в 2024 году. Тогда, по материалам дела, мошенники в течение нескольких месяцев убеждали артистку продать недвижимость в Хамовниках, а затем передать им вырученные деньги и личные сбережения. Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.