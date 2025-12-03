«Набор ред-флагов»: в Госдуме выделили несколько судебных рисков при рассмотрении дела Долиной

Для Верховного суда существуют риски при рассмотрении иска по делу Ларисы Долиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд РФ при рассмотрении спора певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье о квартире столкнется с рисками, которые могут потребовать точечных изменений в законодательстве и официальных разъяснений по недействительности сделок с жильем. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Первое направление — разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания. <...> Второе — возможные точечные изменения закона. <...> Еще направление — усиление взаимодействия инфраструктуры сделок с правоохранительной системой», — отметил политик в беседе с РИА Новости, выделяя основные направления, которые следует учитывать Верховному суду при рассмотрении дела вокруг квартиры Ларисы Долиной.

Ранее защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих инстанций, признавших недействительной сделку купли-продажи квартиры, оформленную на Долину. Сам инцидент вокруг Долиной произошел еще в 2024 году. Долина под влиянием мошенников продала квартиру Полине Лурье. Потом певица через суд вернула себе квартиру обратно, а Лурье осталась и без жилья и без денег. После этого общественность ополчилась на Долину.