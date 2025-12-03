Курганцы могут получать одежду по подписке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рынок товаров и услуг в Кургане предлагает выбор, как покупать одежду, однако формат подписки на нее здесь пока малоизвестен. Механизм регулярного списания средств давно стал привычным для пользователей онлайн‑сервисов, но к подписке на одежду отношение с настороженностью. Как именно устроена подписка на базовый гардероб, кому она может быть полезна и в чем ее преимущества, выяснял корреспондент URA.RU.

Что такое подписка на одежду и как она работает

Подписка на базовую одежду — это сервис, позволяющий регулярно получать универсальные, нейтральные вещи повседневного гардероба без необходимости самостоятельно выбирать и покупать их. После оформления регулярной подписки раз в месяц (или другой установленный период) получаете набор базовых вещей, подобранных под ваш размер. Это могут быть вещи актуальные по сезону или обновление тех, что уже пора заменить.

В «базовый набор» обычно входят однотонные футболки нейтральных оттенков, лонгсливы или свитшоты, брюки или джинсы классического кроя, худи или кардиган, простые топы или майки, носки и нижнее белье. Такие вещи, как правило, отличаются нейтральной цветовой гаммой (черный, белый, серый, бежевый), простым универсальным кроем, качественными материалами и отсутствием заметных логотипов и ярких принтов.

Продолжение после рекламы

Варианты российских сервисов

Подписка «Надежда» от бренда «О, май» стоит 1999 рублей в месяц и покрывает весь базовый гардероб — от нижнего белья до плащей, брюк и толстовок. Весь ассортимент производится в России и представлен в нейтральных цветах — черном, белом и сером — для удобства комбинирования.

Сервис BlackBase предлагает доставку базовой одежды разных цветов, вопреки названию, за 4790 рублей в месяц. Компания располагает собственным трикотажным производством в России, поэтому в наборы по подписке входят брюки, футболки, толстовки, нижнее белье, носки и домашняя одежда. Посылки отправляются подписчикам один раз в месяц.

Существуют и другие форматы подписки: некоторые сервисы предоставляют одежду в аренду, другие ограничиваются, например, только носками или формируют посылки по подборкам профессиональных стилистов.

Опыт журналиста

Выбор корреспондента упал на сервис BlackBase. Процесс подписки прост — оформляешь заказ на сайте, указав размеры верха и низа, возможные пожелания, и ждешь первую посылку, которая будет сюрпризом. Доставка пакета с сюрпризом сработала оперативно: в Курган посылка добиралась четыре дня вместо заявленных пяти.

Пакет содержал две вещи: домашняя футболка и худи. Также был вложен приветственный флаер, где производитель подчеркивает, что остается на связи Размеры подошли, без нареканий. Но пошив одежды в краткие сроки сопряжен с рисками и бренд предоставляет возможность возврата.

Производитель уверяет, что состав следующих посылок будет известен. Это позволяет в случае оценить необходимость тех вещей и если они не нужны, то пропустить посылку. Останется ждать следующего месяца.





1/2 Получить посылку в Кургане можно через пункт выдачи заказов маркетплейса Фото: Ярослава Махова © URA.RU

Зачем это нужно?

Компании, которые продают одежду по подписке, говорят, что хотят изменить привычки покупателей. Их цель — избавить клиентов от необходимости самим искать и покупать вещи, ходить по магазинам или просматривать каталоги на маркетплейсах. Для тех, кому это неудобно, такая рутина должна уйти в прошлое, считают предприниматели.

Сервисы подписки отмечают в соцсетях, что этим форматом чаще пользуются мужчины. Возникает вопрос: зачем люди оформляют такие подписки и кому они действительно нужны?

Тем, кто ценит свое время. С подпиской не нужно ходить по магазинам и выбирать вещи.

Тем, кто экономит. Фиксированная месячная плата заменяет случайные покупки. К тому же товары дешевле магазинных, а общая ценность посылки выше ее цены.

Тем, кто требователен к обновлению гардероба. Регулярное обновление базовых вещей без накопления лишнего.

Ценителям качества. Сервисы часто работают с проверенными производителями и отбирают вещи по критериям износостойкости. Либо шьют самостоятельно. Оценка износостойкости позволяет прогнозировать следующие посылки: когда подписчику нужно будет обновить то, что пришло ранее.

Продолжение после рекламы

Поклонникам минимализма. Подписка помогает придерживаться принципа «меньше, но лучше», избегая избыточного потребления.