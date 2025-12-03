В Европе растет недовольство вокруг Украины, заявил Фернан Картайзер Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Среди европейских стран растет раскол вокруг украинского конфликта. Об этом рассказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, сопротивление становится все более заметным не только на уровне правительств отдельных стран, но и внутри самого Европарламента. Там все больше политиков критикуют курс Брюсселя.

«Уже сейчас видно, что некоторые члены ЕС отказываются ей [политике поддержки Украины] следовать, например такие страны, как Венгрия или Словакия, а сопротивление в других странах растет», — заявил Картайзер в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что стратегия Еврокомиссии строится на отказе от диалога и максимальном политическом и военном давлении.

Евродепутат уточнил, что в Европарламенте пока сохраняется меньшинство депутатов, которые выступают за поддержание диалога с Россией, однако их позиции становятся заметнее на фоне усталости европейских обществ от конфликта. По словам Картайзера, несогласные с нынешним курсом политики опасаются как экономических последствий санкций, так и рисков прямой эскалации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выступает против любых изменений границ Украины и не поддержит ограничения, способные ослабить украинские вооруженные силы. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что такая позиция Евросоюза исключает возможность мирного урегулирования и участия европейских стран в потенциальных переговорах.