Беспилотник упал на нефтебазу в Тамбовской области, начался пожар
03 декабря 2025 в 08:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ночь на 3 декабря на территории нефтебазы в Тамбовской области возник пожар, который, по предварительным данным, был спровоцирован падением фрагментов беспилотного летательного аппарата террористического киевского режима. Об этом сообщает глава Тамбовской области Евгений Первышов.
