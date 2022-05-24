Мэрия Тюмени попала в скандал с подрядчиком из Екатеринбурга

«Нас выживают ради ТОДЭП»

25 мая 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Компания из Екатеринбурга выиграла подряд в Тюмени, и два месяца обязалась следить за городскими дорогами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Вест» из Екатеринбурга обвинила мэрию Тюмени в том, что власти хотят вынудить ее разорвать контракт по содержанию дорог, и отдать этот подряд местному ТОДЭП, чьим учредителем выступает департамент имущественных отношений региона. Своей версией конфликта с URA.RU поделился директор ООО «Вест» Борис Садчиков. «Наша компания выиграла контракт на содержание дорог Тюмени. Победили с понижением цены на 11,5%. По сути, сэкономили бюджету города деньги. После подведения итогов аукциона руководству поступали звонки, в которых у нас требовали отказаться от подряда. Но мы приступили к работам. После этого начался прессинг, нас просто выживают», — рассказал URA.RU директор ООО «Вест» Борис Садчиков. ООО «Вест» взялось за содержание дорог Тюмени, в том числе — проведение ямочного ремонта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Конечная сумма контракта — 176,5 миллионов рублей. Это почти на 23 млн рублей меньше, чем первоначальная цена торгов. За эти деньги «Вест» должен содержать дороги с 16 мая по 15 июля, и нанести разметку на оговоренных участках. По словам Садчикова, первую же проверку заказчик провел на второй день действия контракта, а следующую — еще через день. Такие частые проверки продолжаются и сейчас. Хотя, по условиям контракта, они должны происходить раз в десять дней. Были выданы предписания, которые подрядчик исполнил. «Много раз на совещаниях мы слышали: раньше эти работы выполнял ТОДЭП, они были молодцы, а мы не дотягиваем. Хотя у нас и техника есть, и люди работают по 24 часа в сутки. Нас просто нереально прессуют. Подозреваем, что контракт хотят отдать как раз ТОДЭП», — отмечает Садчиков. Компании ежедневно выдавались задания в чате в мессенджере. Подрядчик выполнял контракт и то, что требовали заказчики. К примеру, необходимо отремонтировать ограждения, которые были повреждены задолго до заключения контракта — на фото еще виден снег. А когда Тюмень затопило из-за неработающих ливневок, откачивать воду с дорожной сети также пришлось «Весту». В середине мая у «Веста» просили заделать и ямы, обнаруженные в апреле. То есть до того, как компания получила контракт Фото предоставлено ООО «Вест» Тем не менее, согласно сайту Госзакупок, 20 мая заказчик разместил в системе уведомление об одностороннем отказе от контракта. По закону он будет расторгнут через 10 дней со дня уведомления подрядчика. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Тюмени. «Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с законодательством. По состоянию на 20 мая условия контракта не выполнялись. За пять дней исполнения составлено шесть актов в которых зафиксированы эти факты. В адрес ООО „Вест“ направлены четыре уведомления о нарушениях и одна претензия. На основании изложенного принимаются меры в рамках условий контракта и Гражданского кодекса РФ», — рассказали в администрации. По данным властей, подрядчик не подметал дороги и тротуары, не занимался ремонтом знаков, ограждений и полотна, не чистил дождеприемные решетки и не убирал мешки с мусором с проезжей части и газонов. Кроме того, техника, которую «Вест» заявлял в своем предложении на торгах, не фиксировалась на улицах Тюмени во время проверок. Первое фото прислала мэрия Тюмени, с заданием об уборке сломанных ветвей. Выехав на место, сотрудники «Вест» обнаружили, что снимок был сделан задолго до начала действия их контракта Фото предоставлено ООО «Вест» Со слов Садчикова, позиция мэрии абсолютно не соответствует действительности: работа ведется в постоянном режиме, с соблюдением всех требований. Информация о планах и отчеты ежедневно передается заказчику, в том числе — в онлайн-режиме. «Вместе с тем, учитывая большое количество выявленных проверяющими и предъявленных к устранению ООО „Вест“ ям на дорогах и иных работ, подтвержденных фото, датированными периодом исполнения аналогичного контракта другим подрядчиком — АО „ТОДЭП“, остается только догадываться, по какой причине оно не выполнило работы, каким образом их принял заказчик и насколько обоснованно расходованы бюджетные деньги», — рассуждает Садчиков. Подрядчик добавил, что компания готова защищать свои интересы во всех инстанциях. Стоит отметить, что часть снимков недочетов, которые требовали устранить сотрудников ООО «Вест», действительно датированы периодом, когда контракт на содержание городских дорог выполнял ТОДЭП. Согласно сайту Госзакупок, соглашение заключалось на период с 16 июня 2021 года по 15 мая 2022-го. По итогу компания получила 919,3 млн рублей. Им также выдавали предписания и выписывали штрафы. Компанию ТОДЭП называют любимым подрядчиком тюменских властей. По данным системы СБИС, за свою историю Акционерное общество выиграло более 2 000 тендеров на ремонт и строительство дорог в Тюменской области. Общая сумма заключенных контрактов — более 100 млрд рублей. Учредителем АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» является департамент имущественных отношений региона.

Компания «Вест» из Екатеринбурга обвинила мэрию Тюмени в том, что власти хотят вынудить ее разорвать контракт по содержанию дорог, и отдать этот подряд местному ТОДЭП, чьим учредителем выступает департамент имущественных отношений региона. Своей версией конфликта с URA.RU поделился директор ООО «Вест» Борис Садчиков. «Наша компания выиграла контракт на содержание дорог Тюмени. Победили с понижением цены на 11,5%. По сути, сэкономили бюджету города деньги. После подведения итогов аукциона руководству поступали звонки, в которых у нас требовали отказаться от подряда. Но мы приступили к работам. После этого начался прессинг, нас просто выживают», — рассказал URA.RU директор ООО «Вест» Борис Садчиков. Конечная сумма контракта — 176,5 миллионов рублей. Это почти на 23 млн рублей меньше, чем первоначальная цена торгов. За эти деньги «Вест» должен содержать дороги с 16 мая по 15 июля, и нанести разметку на оговоренных участках. По словам Садчикова, первую же проверку заказчик провел на второй день действия контракта, а следующую — еще через день. Такие частые проверки продолжаются и сейчас. Хотя, по условиям контракта, они должны происходить раз в десять дней. Были выданы предписания, которые подрядчик исполнил. «Много раз на совещаниях мы слышали: раньше эти работы выполнял ТОДЭП, они были молодцы, а мы не дотягиваем. Хотя у нас и техника есть, и люди работают по 24 часа в сутки. Нас просто нереально прессуют. Подозреваем, что контракт хотят отдать как раз ТОДЭП», — отмечает Садчиков. Компании ежедневно выдавались задания в чате в мессенджере. Подрядчик выполнял контракт и то, что требовали заказчики. К примеру, необходимо отремонтировать ограждения, которые были повреждены задолго до заключения контракта — на фото еще виден снег. А когда Тюмень затопило из-за неработающих ливневок, откачивать воду с дорожной сети также пришлось «Весту». Тем не менее, согласно сайту Госзакупок, 20 мая заказчик разместил в системе уведомление об одностороннем отказе от контракта. По закону он будет расторгнут через 10 дней со дня уведомления подрядчика. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Тюмени. «Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с законодательством. По состоянию на 20 мая условия контракта не выполнялись. За пять дней исполнения составлено шесть актов в которых зафиксированы эти факты. В адрес ООО „Вест“ направлены четыре уведомления о нарушениях и одна претензия. На основании изложенного принимаются меры в рамках условий контракта и Гражданского кодекса РФ», — рассказали в администрации. По данным властей, подрядчик не подметал дороги и тротуары, не занимался ремонтом знаков, ограждений и полотна, не чистил дождеприемные решетки и не убирал мешки с мусором с проезжей части и газонов. Кроме того, техника, которую «Вест» заявлял в своем предложении на торгах, не фиксировалась на улицах Тюмени во время проверок. Со слов Садчикова, позиция мэрии абсолютно не соответствует действительности: работа ведется в постоянном режиме, с соблюдением всех требований. Информация о планах и отчеты ежедневно передается заказчику, в том числе — в онлайн-режиме. «Вместе с тем, учитывая большое количество выявленных проверяющими и предъявленных к устранению ООО „Вест“ ям на дорогах и иных работ, подтвержденных фото, датированными периодом исполнения аналогичного контракта другим подрядчиком — АО „ТОДЭП“, остается только догадываться, по какой причине оно не выполнило работы, каким образом их принял заказчик и насколько обоснованно расходованы бюджетные деньги», — рассуждает Садчиков. Подрядчик добавил, что компания готова защищать свои интересы во всех инстанциях. Стоит отметить, что часть снимков недочетов, которые требовали устранить сотрудников ООО «Вест», действительно датированы периодом, когда контракт на содержание городских дорог выполнял ТОДЭП. Согласно сайту Госзакупок, соглашение заключалось на период с 16 июня 2021 года по 15 мая 2022-го. По итогу компания получила 919,3 млн рублей. Им также выдавали предписания и выписывали штрафы. Компанию ТОДЭП называют любимым подрядчиком тюменских властей. По данным системы СБИС, за свою историю Акционерное общество выиграло более 2 000 тендеров на ремонт и строительство дорог в Тюменской области. Общая сумма заключенных контрактов — более 100 млрд рублей. Учредителем АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» является департамент имущественных отношений региона.