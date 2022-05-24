Переизбранием Куйвашева займется продюсер скандала с Соловьевым

Лишившись работы, она пришла за деньгами из свердловской казны

24 мая 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

В избирательном штабе Евгения Куйвашева может появиться теневой руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Екатеринбургская пиарщица Аксана Панова рассчитывает взять под контроль избирательную кампанию свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По сведениям источников URA.RU, бывшая журналистка заслужила благосклонность власти, приложив руку к скандалу с телеведущим Владимиром Соловьевым. Впрочем, далеко не все рады этому усилению: работу Пановой придется оплатить из областного бюджета. Этой осенью Куйвашеву предстоит участвовать в губернаторских выборах. 20 мая он получил долгожданное одобрение от президента Владимира Путина. В ближайшее время губернатор должен официально объявить о старте своей кампании — до выборов осталось три с половиной месяца. Аксану Панову уличают в попытках взять губернаторскую кампанию под контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам источников URA.RU в областной власти, контроля над избирательным штабом Куйвашева добивается близкая к главе региона журналистка Панова. За последний месяц пиарщица смогла доказать областному руководству свою эффективность: по информации URA.RU, Панова была главным координатором ответной кампании «Свердловчане против телеведущего Соловьева» со стороны региональной власти. «На ней были завязаны многие переговоры [с теми, кто публично отвечал Соловьеву]», — утверждает источник, знакомый с подробностями той истории. 27 апреля ведущий в эфире своего шоу назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Уже на следующий день Соловьеву ответил губернатор Куйвашев, предложивший тому «следить за своим языком», а после к кампании подключились и другие уральские селебрити. Несколько представителей власти инкогнито подтвердили URA.RU, что на них выходили люди из окружения губернатора и предлагали высказаться. Источникам известно, что Панова посодействовала рождению самого яркого ответа Соловьеву — от барда Александра Новикова, соседа и товарища Куйвашева. Новость по теме Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Ответ полпреда Якушева Музыкант эксцентрично высказался в адрес Соловьева, подарив интернету мем «фильтровать хрюканину». По данным агентства, Панова лично вела переговоры с Новиковым: она много лет знакома с бардом и предложила ему выступить с губернатором единым фронтом. Сам Новиков, впрочем, заверил URA.RU, что не советовался с пиарщицей по поводу своей реплики. Косвенным подтверждением новой роли Пановой является история, которую уже неделю обсуждают чиновники правительства. За последнее время в «сером доме» якобы неоднократно видели представительниц Пановой (бывших журналисток Znak.com), которые наведывались к областным министрам с «деловыми предложениями». «Вы же понимаете, от кого мы?» — так в кабмине передают стиль общения девушек. Как подтвердили URA.RU служащие нескольких министерств, основной мотив посланниц Пановой — организация пиар-проектов на коммерческой основе. «Они обещают рассказывать, как-то или иное министерство расцвело при Куйвашеве, чтобы использовать это в губернаторской кампании. И, конечно, эти услуги будут оказаны не бесплатно. Иначе говоря, Аксана заходит на областные бюджеты на пиар», — пересказывает собеседник в региональном кабмине. Закрытие Znak.com ударило по финансам Аксаны Пановой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Потребность Пановой в новых источниках заработка объяснима. 4 марта о закрытии объявила основанная пиарщицей интернет-газета Znak.com — ее главный актив. Первое время обсуждалось, что речь идет лишь о приостановке работы, и издание восстановится уже через месяц. Позднее стало ясно, что ситуация тяжелее: появились слухи, что Znak.com сохранит редакцию только в Екатеринбурге, а журналистов в остальных городах присутствия уволит. Однако газета так и не открылась, а медиатусовка обсуждала инсайд: Пановой подыскивают новое место работы. Сама Панова в нецензурной форме отказалась от комментариев для URA.RU. В департамент информполитики губернатора был отправлен запрос, ответ на него на момент публикации получен не был. Альтернативным центром влияния в штабе считается политический вице-губернатор Олег Чемезов. Однако сам Чемезов в разговоре с URA.RU дал понять, что единого координатора в штабе нет: «Каждый работает по своему направлению».

Екатеринбургская пиарщица Аксана Панова рассчитывает взять под контроль избирательную кампанию свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По сведениям источников URA.RU, бывшая журналистка заслужила благосклонность власти, приложив руку к скандалу с телеведущим Владимиром Соловьевым. Впрочем, далеко не все рады этому усилению: работу Пановой придется оплатить из областного бюджета. Этой осенью Куйвашеву предстоит участвовать в губернаторских выборах. 20 мая он получил долгожданное одобрение от президента Владимира Путина. В ближайшее время губернатор должен официально объявить о старте своей кампании — до выборов осталось три с половиной месяца. По словам источников URA.RU в областной власти, контроля над избирательным штабом Куйвашева добивается близкая к главе региона журналистка Панова. За последний месяц пиарщица смогла доказать областному руководству свою эффективность: по информации URA.RU, Панова была главным координатором ответной кампании «Свердловчане против телеведущего Соловьева» со стороны региональной власти. «На ней были завязаны многие переговоры [с теми, кто публично отвечал Соловьеву]», — утверждает источник, знакомый с подробностями той истории. 27 апреля ведущий в эфире своего шоу назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Уже на следующий день Соловьеву ответил губернатор Куйвашев, предложивший тому «следить за своим языком», а после к кампании подключились и другие уральские селебрити. Несколько представителей власти инкогнито подтвердили URA.RU, что на них выходили люди из окружения губернатора и предлагали высказаться. Источникам известно, что Панова посодействовала рождению самого яркого ответа Соловьеву — от барда Александра Новикова, соседа и товарища Куйвашева. Музыкант эксцентрично высказался в адрес Соловьева, подарив интернету мем «фильтровать хрюканину». По данным агентства, Панова лично вела переговоры с Новиковым: она много лет знакома с бардом и предложила ему выступить с губернатором единым фронтом. Сам Новиков, впрочем, заверил URA.RU, что не советовался с пиарщицей по поводу своей реплики. Косвенным подтверждением новой роли Пановой является история, которую уже неделю обсуждают чиновники правительства. За последнее время в «сером доме» якобы неоднократно видели представительниц Пановой (бывших журналисток Znak.com), которые наведывались к областным министрам с «деловыми предложениями». «Вы же понимаете, от кого мы?» — так в кабмине передают стиль общения девушек. Как подтвердили URA.RU служащие нескольких министерств, основной мотив посланниц Пановой — организация пиар-проектов на коммерческой основе. «Они обещают рассказывать, как-то или иное министерство расцвело при Куйвашеве, чтобы использовать это в губернаторской кампании. И, конечно, эти услуги будут оказаны не бесплатно. Иначе говоря, Аксана заходит на областные бюджеты на пиар», — пересказывает собеседник в региональном кабмине. Потребность Пановой в новых источниках заработка объяснима. 4 марта о закрытии объявила основанная пиарщицей интернет-газета Znak.com — ее главный актив. Первое время обсуждалось, что речь идет лишь о приостановке работы, и издание восстановится уже через месяц. Позднее стало ясно, что ситуация тяжелее: появились слухи, что Znak.com сохранит редакцию только в Екатеринбурге, а журналистов в остальных городах присутствия уволит. Однако газета так и не открылась, а медиатусовка обсуждала инсайд: Пановой подыскивают новое место работы. Сама Панова в нецензурной форме отказалась от комментариев для URA.RU. В департамент информполитики губернатора был отправлен запрос, ответ на него на момент публикации получен не был. Альтернативным центром влияния в штабе считается политический вице-губернатор Олег Чемезов. Однако сам Чемезов в разговоре с URA.RU дал понять, что единого координатора в штабе нет: «Каждый работает по своему направлению».