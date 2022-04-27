Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Ответ полпреда Якушева

27 апреля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев вновь резко высказался о Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Такое заявление он сделал во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE». «Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения, — обратился Соловьев к полпреду. — Но вы мне объясните. С одной стороны, у вас [на Урале есть] блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации [на Украине]. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая». Якушев, в свою очередь, дал понять, что власти работают с настроениями в городе. «Действительно, Екатеринбург всегда ассоциировался с таким центром, но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы продолжаем активно работать с точки зрения патриотического воспитания. 9 Мая — особый праздник, каждую семью этот праздник задел. Поэтому сейчас идет череда акций: „Окна Победы“, „Песни моего полка“, „Красная гвоздика“, „Георгиевская лента“. И, конечно, Бессмертный полк», — поделился полпред. Также Якушев заметил, что недавно лично поддержал идею ввести начальную военную подготовку для российских первоклассников. И напомнил Соловьеву, что такие уроки проводили в советских школах. «Очень надо [вернуть занятия], очень правильные мысли», — поддержал ведущий. Это не первое эмоциональное высказывание Соловьева о Екатеринбурге. В мае 2019 года во время протестов против строительства храма в сквере в центре города он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. Позднее он обещал приехать в Екатеринбург и лично «гонять чертей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Такое заявление он сделал во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE». «Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения, — обратился Соловьев к полпреду. — Но вы мне объясните. С одной стороны, у вас [на Урале есть] блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации [на Украине]. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая». Якушев, в свою очередь, дал понять, что власти работают с настроениями в городе. «Действительно, Екатеринбург всегда ассоциировался с таким центром, но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы продолжаем активно работать с точки зрения патриотического воспитания. 9 Мая — особый праздник, каждую семью этот праздник задел. Поэтому сейчас идет череда акций: „Окна Победы“, „Песни моего полка“, „Красная гвоздика“, „Георгиевская лента“. И, конечно, Бессмертный полк», — поделился полпред. Также Якушев заметил, что недавно лично поддержал идею ввести начальную военную подготовку для российских первоклассников. И напомнил Соловьеву, что такие уроки проводили в советских школах. «Очень надо [вернуть занятия], очень правильные мысли», — поддержал ведущий. Это не первое эмоциональное высказывание Соловьева о Екатеринбурге. В мае 2019 года во время протестов против строительства храма в сквере в центре города он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. Позднее он обещал приехать в Екатеринбург и лично «гонять чертей».