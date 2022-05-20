Путину хватило 12 минут, чтобы решить судьбу Куйвашева

Свердловская элита ждала этих слов полгода. Но самое сложное впереди

21 мая 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Евгений Куйвашев пообщались впервые с 2020 года — в тот раз речь шла о коронавирусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Президент РФ Владимир Путин решил, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев, у которого осенью истекают полномочия, достоин пойти на новый губернаторский срок. Таков итог их 12-минутного разговора, которого уральская элита ждала последние полгода. Однако головной боли у команды Куйвашева меньше не стало — для переизбрания остается одна большая сложность. Свердловские элиты ждали встречи президента и губернатора с конца 2021 года. Будущей осенью у Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти надеялись, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Впервые о возможном выдвижении сам Куйвашев высказался еще в январе. На вопрос URA.RU, когда губернатор объявит об участии в выборах, он признавал: своего слова еще не сказал президент. Владимир Путин и Евгений Куйвашев поговорили по видеосвязи Фото: kremlin.ru Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов. Команда Куйвашева такую встречу ожидала дважды: сначала в октябре прошлого года, затем — в январе—феврале. И оба раза разговор откладывался. В итоге глава государства принял Куйвашева 20 мая, за три с половиной месяца до губернаторских выборов. С самого начала разговора Путин дал понять, что его визави «весьма достойно» справляется с работой в Свердловской области. Президент перечислил достижения руководства региона, а после передал слово Куйвашеву, подготовившему краткий (чуть больше шести минут) доклад. Заканчивая выступление, губернатор сделал внезапный ход — напрямую спросил начальника, где ему стоит работать после истечения полномочий (обычно тему поднимает сам президент). В ответ Путин сделал главное заявление вечера. Новость по теме Путин поддержал участие губернатора Куйвашева в выборах. Видео «Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, — начал президент. — Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области. Я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время, поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе». Совокупное мнение чиновников и экспертов — Куйвашев одобрен Путиным на новый, третий для себя, губернаторский срок. По словам сразу двух собеседников URA.RU, бывающих на кремлевских совещаниях, свердловский глава был предварительно согласован уже к концу прошлого ноября. За полтора месяца до этого политический вице-губернатор Олег Чемезов начал первые консультации с администрацией президента, а в середине марта успешно защитил в Кремле концепцию кампании Куйвашева. «Вопрос был только в том, какие моменты [в политике губернатора] увидит президент», — раскрывает источник в окружении главы региона. Президент указал Куйвашеву на две проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Итог для областной элиты оказался более чем приятным. В ходе беседы Путин обратил внимание Куйвашева лишь на две проблемы: упавшие показатели в сельском хозяйстве (причина — засуха-2021) и плохая экология (президент мягко попросил доработать вопрос). Однако для команды губернатора существует другая, более мучительная, проблема. Как передал инсайдер URA.RU в областной власти, до сих пор неясна судьба предвыборной программы кандидата Куйвашева. «Ее планировалось закончить в феврале—марте. Но обстоятельства поменялись, и сейчас главная сложность — сформулировать [для избирателя] образ будущего в условиях санкций», — констатирует статусный собеседник, уточняя, что отвечают за концепцию вице-губернатор Чемезов, первый замгубернатора Алексей Шмыков и финансовый блок правительства. В 2017 году, накануне своего избрания на второй срок, Куйвашев презентовал такую предвыборную программу — знаменитую «Пятилетку развития». Состоящая из пяти блоков, она провозглашала планы губернатора на развитие экономики, соцсферы, бизнеса, ЖКХ и местного самоуправления. Среди избирателей «Пятилетка» стала мемом и принесла Куйвашеву-кандидату электоральные очки. Знаменитая «Пятилетка развития» в 2017 году помогла Куйвашеву избраться. Прямо сейчас такой же программы нет Фото: Анна Майорова © URA.RU «Сейчас он должен снова показать какой-то предвыборный концепт, какой будет область через пять лет. А мы находимся в той ситуации, когда нет понимания, что произойдет через пять лет, — подтверждает опасения чиновников директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — И не стоит забывать, что негативный эффект от санкций ожидается как раз на начало осени, когда избиратели пойдут на выборы». Политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин соглашается, что экономическая напряженность — всегда фактор риска для кандидата от власти. Но в появление проблемы для избрания Куйвашева в этом не видит: «Население хорошо разделяет ответственность региональных руководителей и руководителей страны. И все понимают, что внешнеполитические риски — не дело рук губернаторов». Впрочем, федеральные специалисты и вовсе не видят рисков для Куйвашева. По словам эксперта по региональной политике Виталия Иванова, после благословения Путина ушла даже теоретическая возможность проигрыша губернатора на выборах. «Вопрос только в том, с каким процентом он выиграет. А идти он может с любой программой», — заключил Иванов.

Президент РФ Владимир Путин решил, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев, у которого осенью истекают полномочия, достоин пойти на новый губернаторский срок. Таков итог их 12-минутного разговора, которого уральская элита ждала последние полгода. Однако головной боли у команды Куйвашева меньше не стало — для переизбрания остается одна большая сложность. Свердловские элиты ждали встречи президента и губернатора с конца 2021 года. Будущей осенью у Куйвашева истекают полномочия, и в областной власти надеялись, что шеф получит разрешение идти на новый срок. Впервые о возможном выдвижении сам Куйвашев высказался еще в январе. На вопрос URA.RU, когда губернатор объявит об участии в выборах, он признавал: своего слова еще не сказал президент. Аудиенция с Путиным — обязательная процедура для переизбирающихся губернаторов. Команда Куйвашева такую встречу ожидала дважды: сначала в октябре прошлого года, затем — в январе—феврале. И оба раза разговор откладывался. В итоге глава государства принял Куйвашева 20 мая, за три с половиной месяца до губернаторских выборов. С самого начала разговора Путин дал понять, что его визави «весьма достойно» справляется с работой в Свердловской области. Президент перечислил достижения руководства региона, а после передал слово Куйвашеву, подготовившему краткий (чуть больше шести минут) доклад. Заканчивая выступление, губернатор сделал внезапный ход — напрямую спросил начальника, где ему стоит работать после истечения полномочий (обычно тему поднимает сам президент). В ответ Путин сделал главное заявление вечера. «Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи, я бы сказал, фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, — начал президент. — Это создает хорошую базу для дальнейшего развития области. Я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время, поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе». Совокупное мнение чиновников и экспертов — Куйвашев одобрен Путиным на новый, третий для себя, губернаторский срок. По словам сразу двух собеседников URA.RU, бывающих на кремлевских совещаниях, свердловский глава был предварительно согласован уже к концу прошлого ноября. За полтора месяца до этого политический вице-губернатор Олег Чемезов начал первые консультации с администрацией президента, а в середине марта успешно защитил в Кремле концепцию кампании Куйвашева. «Вопрос был только в том, какие моменты [в политике губернатора] увидит президент», — раскрывает источник в окружении главы региона. Итог для областной элиты оказался более чем приятным. В ходе беседы Путин обратил внимание Куйвашева лишь на две проблемы: упавшие показатели в сельском хозяйстве (причина — засуха-2021) и плохая экология (президент мягко попросил доработать вопрос). Однако для команды губернатора существует другая, более мучительная, проблема. Как передал инсайдер URA.RU в областной власти, до сих пор неясна судьба предвыборной программы кандидата Куйвашева. «Ее планировалось закончить в феврале—марте. Но обстоятельства поменялись, и сейчас главная сложность — сформулировать [для избирателя] образ будущего в условиях санкций», — констатирует статусный собеседник, уточняя, что отвечают за концепцию вице-губернатор Чемезов, первый замгубернатора Алексей Шмыков и финансовый блок правительства. В 2017 году, накануне своего избрания на второй срок, Куйвашев презентовал такую предвыборную программу — знаменитую «Пятилетку развития». Состоящая из пяти блоков, она провозглашала планы губернатора на развитие экономики, соцсферы, бизнеса, ЖКХ и местного самоуправления. Среди избирателей «Пятилетка» стала мемом и принесла Куйвашеву-кандидату электоральные очки. «Сейчас он должен снова показать какой-то предвыборный концепт, какой будет область через пять лет. А мы находимся в той ситуации, когда нет понимания, что произойдет через пять лет, — подтверждает опасения чиновников директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — И не стоит забывать, что негативный эффект от санкций ожидается как раз на начало осени, когда избиратели пойдут на выборы». Политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин соглашается, что экономическая напряженность — всегда фактор риска для кандидата от власти. Но в появление проблемы для избрания Куйвашева в этом не видит: «Население хорошо разделяет ответственность региональных руководителей и руководителей страны. И все понимают, что внешнеполитические риски — не дело рук губернаторов». Впрочем, федеральные специалисты и вовсе не видят рисков для Куйвашева. По словам эксперта по региональной политике Виталия Иванова, после благословения Путина ушла даже теоретическая возможность проигрыша губернатора на выборах. «Вопрос только в том, с каким процентом он выиграет. А идти он может с любой программой», — заключил Иванов.