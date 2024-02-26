В тюменском лицее избили первоклассника. Фото

Родители боятся, что виновные уйдут от ответственности

26 февраля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

По версии родителей мальчика избили ребята постарше из его же лицея Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Учащийся первого класса лицея №93 ввернулся домой с тренировки по каратэ с синяками. Секция располагается в здании учебного заведения. Как рассказала URA.RU мать мальчика, со слов сына на него напали трое ребят постарше. Родители ребенка боятся, что виновные не понесут наказания. URA.RU пообщалось с мамой пострадавшего, а также с руководителем тюменского отделения Федерации каратэ Киокушинкай, под эгидой которой работает секция. Мнения сторон разделились. По словам мамы ребенка, на собрании в школе ей намекнули, что она сама могла избить сына Фото: Илья Московец © URA.RU Ребенок вернулся с синяками с тренировки Секция каратэ располагается в здании лицея №93. Пострадавший мальчик занимается там недавно. По словам мамы, 21 февраля он вернулся с тренировки с синяками. «Отметины ужасные. Видно, что били каким-то плоским предметом. Предполагаю, что это могли быть боевые палки. Мы поехали и сняли побои, написали заявление в полицию. На следующий день меня срочно вызвали в школу. Там, в числе прочего, были мамы двух из трех нападавших. Также соцпедагог и тренер ребят. Меня начали убеждать, что вторая сторона — это хорошие мальчики, а мой лжец, а я — неадекватная мать, которую надо лишить родительских прав», — рассказала в беседе с URA.RU тюменка Наталья. По словам женщины, нападавшие старше, чем ее сын, занимаются в той же секции. По словам мальчика, ранее уже были эпизоды рукоприкладства, но без синяков. Ребенка запугивали и он боялся рассказать родителям о происходящем. «Сегодня, 26 февраля, у нас должна была быть очная ставка в школе. Но я не стала отводить туда сына, муж поддержал: для проверочных действий существуют органы полиции. Сын напуган, боится, что его начнут преследовать и мстить, кричит во сне», — рассказала Наталья. Заявление в полицию родители написали сразу же после снятия побоев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Просили никуда не сообщать В разговоре с журналистом тюменка подчеркнула, что после произошедшего с ней связывался руководитель тюменского отделения Федерации каратэ Киокушинкай Дмитрий Очкин. По словам женщины, он просил ее никуда не сообщать о ЧП, не ставить в известность департамент образования, однако на тот момент заявление уже было в полиции. «Я говорила с директором школы, сообщила ей, что сын боится идти на занятия. Даже просит меня сказать, что никто его не бил. А когда я пришла писать заявление на дистант, чтобы ребенок какое-то время побыл дома, мои слова выставили так, что мол я призналась в том, что мальчик оговорил тех ребят и никакого избиения не было», — рассказала мама первоклассника. Она также добавила, что ей звонил отец одного из нападавших. Мужчина якобы заявил, что семья ничего не сможет доказать, так как нет свидетелей. «Я боюсь, что из меня сделают неадекватную. На собрании в школе мне уже высказывали предположения на тему, что это я сама избила своего сына. Доходит до какого-то бреда. Показывали видео, на котором сын якобы баловался после тренировки и не выглядел побитым или расстроенным. Но даты и времени на этом фрагменте нет, его могли взять за любой другой день. Я боюсь, что все между собой договорятся и выйдут сухими из воды», — отмечает Наталья. Ребятам, которых подозревают в нападении, дают хорошие характеристики (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Ребенок уходил довольный и счастливый» Секция каратэ в лицее работает под эгидой тюменского отделения Федерации каратэ Киокушинкай, на условиях аренды помещения. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю местного филиала Федерации Дмитрию Очкину. «Да, жалоба от мамы поступала. Прошло внутреннее расследование в школе. Мама не явилась ни на одно собрание, а также заявляла, что признание с ребенка она вытянула. Поэтому верить особо этому не стоит. Есть записи с камер наблюдения, где ребенок выходит после тренировки довольный и счастливый, с улыбкой, избитый мальчик так себя вести бы не стал. Что до синяка на руке — это секция единоборств, там отрабатывают приемы, ребенок мог просто удариться. При этом о синяке стало известно по прошествии нескольких часов, то есть папе, который встречал мальчика с тренировки, ребенок ни о чем сразу не рассказал», — рассказал собеседник с URA.RU. Как отметил Дмитрий Очкин, с детьми занимается опытный тренер. Ребята, которых подозревают в избиении, ходят в секцию несколько лет, жалоб на них не было. Характеристики у них хорошие, за них готовы поручиться и в школе, и в секции. Что говорят в полиции Семья мальчика обратилась в следственный комитет, в полицию и записалась на прием к уполномоченному по правам человека. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU прокомментировали ситуацию. «Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку по заявлению, поданному законным представителем ребенка. После установления обстоятельств произошедшего будут приняты законные меры в пределах компетенции», — сообщили в ведомстве. Директор лицея №93 Юлия Миллер отказалась комментировать ситуацию. В городской департамент образования направлен запрос, ответ ожидается. Как писало URA.RU, ранее ученик лицея №93 открыл в учебном заведении стрельбу из пневматического пистолета. Люди в инциденте не пострадали. Отметины на лице ребенка Фото предоставлены мамой пострадавшего мальчика Синяки на руке Фото предоставлены мамой пострадавшего мальчика Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учащийся первого класса лицея №93 ввернулся домой с тренировки по каратэ с синяками. Секция располагается в здании учебного заведения. Как рассказала URA.RU мать мальчика, со слов сына на него напали трое ребят постарше. Родители ребенка боятся, что виновные не понесут наказания. URA.RU пообщалось с мамой пострадавшего, а также с руководителем тюменского отделения Федерации каратэ Киокушинкай, под эгидой которой работает секция. Мнения сторон разделились. Ребенок вернулся с синяками с тренировки Секция каратэ располагается в здании лицея №93. Пострадавший мальчик занимается там недавно. По словам мамы, 21 февраля он вернулся с тренировки с синяками. По словам женщины, нападавшие старше, чем ее сын, занимаются в той же секции. По словам мальчика, ранее уже были эпизоды рукоприкладства, но без синяков. Ребенка запугивали и он боялся рассказать родителям о происходящем. «Сегодня, 26 февраля, у нас должна была быть очная ставка в школе. Но я не стала отводить туда сына, муж поддержал: для проверочных действий существуют органы полиции. Сын напуган, боится, что его начнут преследовать и мстить, кричит во сне», — рассказала Наталья. Просили никуда не сообщать В разговоре с журналистом тюменка подчеркнула, что после произошедшего с ней связывался руководитель тюменского отделения Федерации каратэ Киокушинкай Дмитрий Очкин. По словам женщины, он просил ее никуда не сообщать о ЧП, не ставить в известность департамент образования, однако на тот момент заявление уже было в полиции. «Я говорила с директором школы, сообщила ей, что сын боится идти на занятия. Даже просит меня сказать, что никто его не бил. А когда я пришла писать заявление на дистант, чтобы ребенок какое-то время побыл дома, мои слова выставили так, что мол я призналась в том, что мальчик оговорил тех ребят и никакого избиения не было», — рассказала мама первоклассника. Она также добавила, что ей звонил отец одного из нападавших. Мужчина якобы заявил, что семья ничего не сможет доказать, так как нет свидетелей. «Я боюсь, что из меня сделают неадекватную. На собрании в школе мне уже высказывали предположения на тему, что это я сама избила своего сына. Доходит до какого-то бреда. Показывали видео, на котором сын якобы баловался после тренировки и не выглядел побитым или расстроенным. Но даты и времени на этом фрагменте нет, его могли взять за любой другой день. Я боюсь, что все между собой договорятся и выйдут сухими из воды», — отмечает Наталья. «Ребенок уходил довольный и счастливый» Секция каратэ в лицее работает под эгидой тюменского отделения Федерации каратэ Киокушинкай, на условиях аренды помещения. URA.RU обратилось за комментарием к руководителю местного филиала Федерации Дмитрию Очкину. Как отметил Дмитрий Очкин, с детьми занимается опытный тренер. Ребята, которых подозревают в избиении, ходят в секцию несколько лет, жалоб на них не было. Характеристики у них хорошие, за них готовы поручиться и в школе, и в секции. Что говорят в полиции Семья мальчика обратилась в следственный комитет, в полицию и записалась на прием к уполномоченному по правам человека. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU прокомментировали ситуацию. Директор лицея №93 Юлия Миллер отказалась комментировать ситуацию. В городской департамент образования направлен запрос, ответ ожидается. Как писало URA.RU, ранее ученик лицея №93 открыл в учебном заведении стрельбу из пневматического пистолета. Люди в инциденте не пострадали.