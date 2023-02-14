Школьник устроил стрельбу в тюменском лицее

В полиции уточнили, что пострадавших нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лицее №93 города Тюмени ученик заведения открыл стрельбу из пневматического пистолета. Соответствующую информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что в инциденте никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В случае подтверждения информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей», — сообщили 72.RU в пресс-службе силового ведомства.

По словам источника издания, в полицию обратились представители лицея, которые рассказали, что 15 февраля ученик повредил школьное имущество. В общеобразовательном учреждении отказались подтвердить или прокомментировать данный инцидент.