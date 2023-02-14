14 февраля 2023

Школьник устроил стрельбу в тюменском лицее

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
В полиции уточнили, что пострадавших нет Фото:

В лицее №93 города Тюмени ученик заведения открыл стрельбу из пневматического пистолета. Соответствующую информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что в инциденте никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В случае подтверждения информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей», — сообщили 72.RU в пресс-службе силового ведомства.

По словам источника издания, в полицию обратились представители лицея, которые рассказали, что 15 февраля ученик повредил школьное имущество. В общеобразовательном учреждении отказались подтвердить или прокомментировать данный инцидент.

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В лицее №93 города Тюмени ученик заведения открыл стрельбу из пневматического пистолета. Соответствующую информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что в инциденте никто не пострадал. «Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В случае подтверждения информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей», — сообщили 72.RU в пресс-службе силового ведомства. По словам источника издания, в полицию обратились представители лицея, которые рассказали, что 15 февраля ученик повредил школьное имущество. В общеобразовательном учреждении отказались подтвердить или прокомментировать данный инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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