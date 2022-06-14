Экопроект ТМК выдвинули на всероссийскую премию

Технологию можно масштабировать на всю страну

15 июня 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Стоимость проекта AQA в Первоуральске — более полумиллиарда рублей Фото: Марина Молдавская Проект AQA, реализованный на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах (ПНТЗ и ЧТПЗ, входят в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)), стал участником крупнейшего в России экологического конкурса «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Инновационная технология уже внесла свой вклад в экологическую безопасность на Урале. В перспективе разработку можно будет распространить на всю страну, уверены эксперты. О том, как работает проект в Первоуральске, — в репортаже URA.RU. Как очистить 13 олимпийских бассейнов воды в сутки Экологическая революция на ТМК стартовала более 15 лет назад. Именно тогда на предприятиях компании началась масштабная модернизация. Благодаря обновлению оборудования выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты сократились вдвое. Один из проектов ТМК в области водопользования — AQA, в рамках которого на ПНТЗ запустили объект AQA Генезис стоимостью более полумиллиарда рублей. Его суть — в создании на заводе оборотной системы водоснабжения. Попросту говоря, вода, используемая в технологических процессах, не сбрасывается в водоемы, а очищается и используется на производстве повторно. Комплекс запустили в 2020 году Фото: Марина Молдавская «Ответственная экологическая политика — приоритетное направление в бизнес-философии ТМК. В составе компании ПНТЗ реализует целый ряд природоохранных проектов, благодаря которым мы улучшаем экологию в регионе присутствия, создаем комфортные условия труда и способствуем формированию экологической культуры горожан. Наши ключевые производственные проекты в этой сфере связаны с водоочисткой, и для нас честь поделиться опытом создания инновационного комплекса по управлению водными ресурсами с экспертным и профессиональным сообществом. Уверены, что участие в премии „ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022“ станет важным этапом в дальнейшем совершенствовании нашей экологической политики», — прокомментировала главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова. По словам главного эколога ПНТЗ Елены Шакировой, ответственная экологическая политика — приоритетное направление в бизнес-философии ТМК Фото: Марина Молдавская Работа комплекса AQA Генезис устроена следующим образом. Каждый час из системы водоснабжения крупнейшего на предприятии трубопрокатного производства забирается около 1500 кубометров использованной воды. Далее она отстаивается, проходит обработку реагентами, осветляется, охлаждается и очищается от осадка и нефтепродуктов. Все отфильтрованные вредные вещества уходят на утилизацию. А очищенная вода возвращается в цех и используется вновь. За сутки через AQA Генезис проходит 33 тысячи кубометров воды — это 13 олимпийских бассейнов. В целом, благодаря проекту, сброс стоков от предприятия сократился на 30%. Вода в AQA Генезис поступает из системы водоснабжения крупнейшего на предприятии трубопрокатного производства Фото: Марина Молдавская Технологии, достойные масштабирования Председатель экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», заслуженный эколог России, председатель Торгово-промышленной палаты РФ по экологии Сергей Алексеев назвал проект ТМК инновационным. Технологию, считает эксперт, необходимо масштабировать на другие предприятия страны. «Любой сброс загрязненной воды может влиять на окружающую среду, однако подобная многоуровневая система очистки воды позволяет снизить это влияние до минимума», — подчеркнул Алексеев. Председатель экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», заслуженный эколог России, председатель Торгово-промышленной палаты РФ по экологии Сергей Алексеев назвал проект ТМК инновационным Фото: Марина Молдавская Руководитель организационного комитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» Виталий Расницын также отметил особую важность экологического проекта. По его словам, именно крупные предприятия, вроде ПНТЗ, должны стать драйверами развития экотехнологий в России. «В последнее время вопросы экологии занимают особое место в общественном сознании, и, конечно, они очень интересны как для широкой общественности, так и для профессионального сообщества, не менее важны они и для органов государственной власти. Поэтому мы инициировали в прошлом году премию „ЭКОТЕХ-ЛИДЕР“, которая вызвала очень большой интерес. В этом году премия уже вторая, в ней принимают участие десятки компаний. Скоро состоится определение лауреатов премии, и мы уверены, что среди лауреатов будут достойные представители, как и в прошлом году», — прокомментировал эксперт. За сутки через AQA Генезис проходит 33 тысячи кубометров воды — это 13 олимпийских бассейнов Фото: Марина Молдавская Директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров также высоко оценил технологии ТМК. По его словам, главный результат экологической деятельности компании в городе — позитивная оценка природоохранных инициатив его жителями. «Я специально ознакомился с соцсетями. Практически нет нареканий по качеству воздуха от населения, которое проживает в санитарно-защитной зоне предприятия», — сказал Федоров. Аналогичная система оборотного водоснабжения уже действует и на другом предприятии ТМК — Челябинском трубопрокатном заводе. Благодаря комплексу AQA Кристалл, который был запущен в Челябинске 2020 году, заводу удалось исключить вредные стоки с производства в озеро Шелюгино и использовать воду повторно для питания паровых и водогрейных котлов энергоцентра. Аналогичный проект внедрен и на Челябинском трубопрокатном заводе (также входит в ТМК) Фото: Марина Молдавская В дальнейшем на предприятиях ТМК планируют продолжить работу по модернизации систем водопользования. В частности, на ЧТПЗ ведется работа по созданию очистных сооружений промышленно-ливневых стоков. Также в рамках участия ТМК в премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» на ПНТЗ состоялся круглый стол на тему экологического вектора реализуемой ТМК ESG-политики с участием представителей экспертного совета премии, сотрудников завода и активистов общественного движения «Город Первых». Участники обсудили наилучшие доступные технологии и поддержку волонтерских движений, а также инновации по повышению экологической безопасности производства.

Проект AQA, реализованный на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заводах (ПНТЗ и ЧТПЗ, входят в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)), стал участником крупнейшего в России экологического конкурса «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Инновационная технология уже внесла свой вклад в экологическую безопасность на Урале. В перспективе разработку можно будет распространить на всю страну, уверены эксперты. О том, как работает проект в Первоуральске, — в репортаже URA.RU. Как очистить 13 олимпийских бассейнов воды в сутки Экологическая революция на ТМК стартовала более 15 лет назад. Именно тогда на предприятиях компании началась масштабная модернизация. Благодаря обновлению оборудования выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты сократились вдвое. Один из проектов ТМК в области водопользования — AQA, в рамках которого на ПНТЗ запустили объект AQA Генезис стоимостью более полумиллиарда рублей. Его суть — в создании на заводе оборотной системы водоснабжения. Попросту говоря, вода, используемая в технологических процессах, не сбрасывается в водоемы, а очищается и используется на производстве повторно. «Ответственная экологическая политика — приоритетное направление в бизнес-философии ТМК. В составе компании ПНТЗ реализует целый ряд природоохранных проектов, благодаря которым мы улучшаем экологию в регионе присутствия, создаем комфортные условия труда и способствуем формированию экологической культуры горожан. Наши ключевые производственные проекты в этой сфере связаны с водоочисткой, и для нас честь поделиться опытом создания инновационного комплекса по управлению водными ресурсами с экспертным и профессиональным сообществом. Уверены, что участие в премии „ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022“ станет важным этапом в дальнейшем совершенствовании нашей экологической политики», — прокомментировала главный эколог ПНТЗ Елена Шакирова. Работа комплекса AQA Генезис устроена следующим образом. Каждый час из системы водоснабжения крупнейшего на предприятии трубопрокатного производства забирается около 1500 кубометров использованной воды. Далее она отстаивается, проходит обработку реагентами, осветляется, охлаждается и очищается от осадка и нефтепродуктов. Все отфильтрованные вредные вещества уходят на утилизацию. А очищенная вода возвращается в цех и используется вновь. За сутки через AQA Генезис проходит 33 тысячи кубометров воды — это 13 олимпийских бассейнов. В целом, благодаря проекту, сброс стоков от предприятия сократился на 30%. Технологии, достойные масштабирования Председатель экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», заслуженный эколог России, председатель Торгово-промышленной палаты РФ по экологии Сергей Алексеев назвал проект ТМК инновационным. Технологию, считает эксперт, необходимо масштабировать на другие предприятия страны. «Любой сброс загрязненной воды может влиять на окружающую среду, однако подобная многоуровневая система очистки воды позволяет снизить это влияние до минимума», — подчеркнул Алексеев. Руководитель организационного комитета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» Виталий Расницын также отметил особую важность экологического проекта. По его словам, именно крупные предприятия, вроде ПНТЗ, должны стать драйверами развития экотехнологий в России. «В последнее время вопросы экологии занимают особое место в общественном сознании, и, конечно, они очень интересны как для широкой общественности, так и для профессионального сообщества, не менее важны они и для органов государственной власти. Поэтому мы инициировали в прошлом году премию „ЭКОТЕХ-ЛИДЕР“, которая вызвала очень большой интерес. В этом году премия уже вторая, в ней принимают участие десятки компаний. Скоро состоится определение лауреатов премии, и мы уверены, что среди лауреатов будут достойные представители, как и в прошлом году», — прокомментировал эксперт. Директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров также высоко оценил технологии ТМК. По его словам, главный результат экологической деятельности компании в городе — позитивная оценка природоохранных инициатив его жителями. «Я специально ознакомился с соцсетями. Практически нет нареканий по качеству воздуха от населения, которое проживает в санитарно-защитной зоне предприятия», — сказал Федоров. Аналогичная система оборотного водоснабжения уже действует и на другом предприятии ТМК — Челябинском трубопрокатном заводе. Благодаря комплексу AQA Кристалл, который был запущен в Челябинске 2020 году, заводу удалось исключить вредные стоки с производства в озеро Шелюгино и использовать воду повторно для питания паровых и водогрейных котлов энергоцентра. В дальнейшем на предприятиях ТМК планируют продолжить работу по модернизации систем водопользования. В частности, на ЧТПЗ ведется работа по созданию очистных сооружений промышленно-ливневых стоков. Также в рамках участия ТМК в премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» на ПНТЗ состоялся круглый стол на тему экологического вектора реализуемой ТМК ESG-политики с участием представителей экспертного совета премии, сотрудников завода и активистов общественного движения «Город Первых». Участники обсудили наилучшие доступные технологии и поддержку волонтерских движений, а также инновации по повышению экологической безопасности производства.