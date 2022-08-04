Свердловский мэр бросил вызов УГМК на выборах

В конфликт вмешался Куйвашев — с оригинальным подколом

04 августа 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Василий Сизиков стал главой Серова в 2018 году, для него выборы в думу 2022 года — первые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выборы в думу Серова стали настоящей проблемой для свердловских властей. По данным URA.RU, глава города Василий Сизиков вступил в конфликт с представителями Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в УГМК), якобы пытаясь ограничить их влияние на процессы в муниципалитете. Чтобы сорвать его план, промышленники провернули целую спецоперацию — во время визита губернатора Евгения Куйвашева в конце июля. Победителя он объявил на закрытом банкете с топ-чиновниками. Голосование намечено на 11 сентября. В гордуму Серова входят 25 человек — от пяти одномандатных округов (то есть в каждом побеждают по пять кандидатов). В действующем созыве «Единая Россия» имеет подавляющее большинство. Выборы в думу Серова пройдут в Единый день голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще весной вице-губернатор Олег Чемезов поручил муниципальным властям удержать баланс: в новый созыв должны пройти как минимум 20 человек от ЕР. Примерно тогда же, утверждает источник URA.RU, менеджеры НМЗ заключили с Сизиковым соглашение: завод берет на себя прохождение 17 кандидатов, из которых 13 — его, двое — нейтральные (от ферросплавного и механического заводов) и еще два человека — от Сизикова (то есть бюджетники). И остальные восемь кандидатов — зона ответственности самого мэра. Таким образом, расклад сил в новой думе выглядел бы примерно так: 13 человек контролирует НМЗ, десять — Сизиков, еще двое — нейтральные. Однако по итогам праймериз «Единой России» НМЗ получил лишь десять «своих» кандидатов. «Это было расценено как нарушение договоренностей. А Сизиков разводил руками: праймериз — демократическая процедура, решают люди. Это объяснение, конечно, не приняли», — рассказал участник интриги, близкий к УГМК. Прежде Василий Сизиков, говорят, не сталкивался с заводом УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, спору ничего не предвещало: каких-либо стычек у Сизикова с действующими депутатами (в том числе от НМЗ) не было. «Могу лишь предположить, что Сизиков решил укрепить собственную власть, провести в думу как можно больше лояльных лично ему людей», — добавил источник. В дальнейшем у пиарщиков, работающих с НМЗ, якобы сформировалось подозрение, что мэр тайно поддерживает кандидатов от «Новых людей» — в пику НМЗ. Партия выдвинула на выборы 19 активистов. «Реальные шансы [на победу] имеют человек шесть», — оценивает источник. Фронтменом пула «Новых людей» называют предпринимателя Павла Козяева (он и сам сказал корреспонденту, что занимался подбором кадров). Статья по теме Куйвашев устроил предвыборный бенефис на сложнейшем участке Козяев — подрядчик властей на важных инфраструктурных проектах (к примеру, сейчас ведется ремонт площади Серова). Во время выборов 2017 года бизнесмен, так же шедший от оппозиции, был замечен в ряде скандалов. Прокомментировать, правда ли, что он сотрудничает с горадминистрацией на выборах, Козяев затруднился. «Сложный вопрос», — объяснил бизнесмен. Перед приездом Куйвашева, который занят собственной избирательной кампанией, представители НМЗ якобы доложили в резиденцию губернатора: главная угроза для «Единой России» — «Новые люди», пользующиеся поддержкой мэрии. «Сизиков же в беседе с губернатором [22 июля], описывая обстановку, указал, что, наоборот, НМЗ интригует против него. И якобы завод поддерживает коммунистов (хотя это неправда)», — пересказал собеседник агентства. На севере области у Евгения Куйвашева были встречи, о которых прежде не писали СМИ Фото: Размик Закарян © URA.RU Пытаясь донести до губернатора свою позицию, в НМЗ рискнули: на встрече Куйвашева с кандидатами от «Единой России» один из участников якобы задал ему вопрос про «Новых людей». На результативность задумки может указывать последующее событие. Во время «фуршетной» части совещания с главами северных городов Куйвашев поднял тост. В пересказе одного из присутствовавших мэров он звучал так: «Залог развития [территорий] — дружба с градообразующими предприятиями. Василий, ты случаешь меня? Для тебя говорю». Официально подтвердить достоверность такого изложения не удалось. В департаменте информполитики (ДИП) области URA.RU напомнили, что Куйвашев действительно встречался с мэрами в Ивделе, но обсуждал с ними лишь «перспективы реализации промышленного потенциала севера региона». А повестка его визита в Серов состояла исключительно из «вопросов социально-экономического развития муниципалитета». О встрече Куйвашева с кандидатами от ЕР ДИПу не известно. Сам Василий Сизиков по телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, на момент публикации был недоступен. А на НМЗ корреспондента направили к «участникам избирательной кампании, поскольку завод ею не занимается». Второй источник URA.RU, близкий к УГМК, отметил, что противоречия между Сизиковым и НМЗ имели место только на старте выборов. И к приезду Куйвашева якобы были погашены. «Компромиссные решения нашли довольно быстро», — утверждает собеседник, не раскрывая детали пакта. А источник в областной власти заявил, что у Сизикова конфликт не с НМЗ, а с некими «другими интересантами», и у внутриполитического блока есть план преодоления кризиса. Вице-губернатор Олег Чемезов от комментариев по теме воздержался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы в думу Серова стали настоящей проблемой для свердловских властей. По данным URA.RU, глава города Василий Сизиков вступил в конфликт с представителями Надеждинского металлургического завода (НМЗ, входит в УГМК), якобы пытаясь ограничить их влияние на процессы в муниципалитете. Чтобы сорвать его план, промышленники провернули целую спецоперацию — во время визита губернатора Евгения Куйвашева в конце июля. Победителя он объявил на закрытом банкете с топ-чиновниками. Голосование намечено на 11 сентября. В гордуму Серова входят 25 человек — от пяти одномандатных округов (то есть в каждом побеждают по пять кандидатов). В действующем созыве «Единая Россия» имеет подавляющее большинство. Еще весной вице-губернатор Олег Чемезов поручил муниципальным властям удержать баланс: в новый созыв должны пройти как минимум 20 человек от ЕР. Примерно тогда же, утверждает источник URA.RU, менеджеры НМЗ заключили с Сизиковым соглашение: завод берет на себя прохождение 17 кандидатов, из которых 13 — его, двое — нейтральные (от ферросплавного и механического заводов) и еще два человека — от Сизикова (то есть бюджетники). И остальные восемь кандидатов — зона ответственности самого мэра. Таким образом, расклад сил в новой думе выглядел бы примерно так: 13 человек контролирует НМЗ, десять — Сизиков, еще двое — нейтральные. Однако по итогам праймериз «Единой России» НМЗ получил лишь десять «своих» кандидатов. «Это было расценено как нарушение договоренностей. А Сизиков разводил руками: праймериз — демократическая процедура, решают люди. Это объяснение, конечно, не приняли», — рассказал участник интриги, близкий к УГМК. По его словам, спору ничего не предвещало: каких-либо стычек у Сизикова с действующими депутатами (в том числе от НМЗ) не было. «Могу лишь предположить, что Сизиков решил укрепить собственную власть, провести в думу как можно больше лояльных лично ему людей», — добавил источник. В дальнейшем у пиарщиков, работающих с НМЗ, якобы сформировалось подозрение, что мэр тайно поддерживает кандидатов от «Новых людей» — в пику НМЗ. Партия выдвинула на выборы 19 активистов. «Реальные шансы [на победу] имеют человек шесть», — оценивает источник. Фронтменом пула «Новых людей» называют предпринимателя Павла Козяева (он и сам сказал корреспонденту, что занимался подбором кадров). Козяев — подрядчик властей на важных инфраструктурных проектах (к примеру, сейчас ведется ремонт площади Серова). Во время выборов 2017 года бизнесмен, так же шедший от оппозиции, был замечен в ряде скандалов. Прокомментировать, правда ли, что он сотрудничает с горадминистрацией на выборах, Козяев затруднился. «Сложный вопрос», — объяснил бизнесмен. Перед приездом Куйвашева, который занят собственной избирательной кампанией, представители НМЗ якобы доложили в резиденцию губернатора: главная угроза для «Единой России» — «Новые люди», пользующиеся поддержкой мэрии. «Сизиков же в беседе с губернатором [22 июля], описывая обстановку, указал, что, наоборот, НМЗ интригует против него. И якобы завод поддерживает коммунистов (хотя это неправда)», — пересказал собеседник агентства. Пытаясь донести до губернатора свою позицию, в НМЗ рискнули: на встрече Куйвашева с кандидатами от «Единой России» один из участников якобы задал ему вопрос про «Новых людей». На результативность задумки может указывать последующее событие. Во время «фуршетной» части совещания с главами северных городов Куйвашев поднял тост. В пересказе одного из присутствовавших мэров он звучал так: «Залог развития [территорий] — дружба с градообразующими предприятиями. Василий, ты случаешь меня? Для тебя говорю». Официально подтвердить достоверность такого изложения не удалось. В департаменте информполитики (ДИП) области URA.RU напомнили, что Куйвашев действительно встречался с мэрами в Ивделе, но обсуждал с ними лишь «перспективы реализации промышленного потенциала севера региона». А повестка его визита в Серов состояла исключительно из «вопросов социально-экономического развития муниципалитета». О встрече Куйвашева с кандидатами от ЕР ДИПу не известно. Сам Василий Сизиков по телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, на момент публикации был недоступен. А на НМЗ корреспондента направили к «участникам избирательной кампании, поскольку завод ею не занимается». Второй источник URA.RU, близкий к УГМК, отметил, что противоречия между Сизиковым и НМЗ имели место только на старте выборов. И к приезду Куйвашева якобы были погашены. «Компромиссные решения нашли довольно быстро», — утверждает собеседник, не раскрывая детали пакта. А источник в областной власти заявил, что у Сизикова конфликт не с НМЗ, а с некими «другими интересантами», и у внутриполитического блока есть план преодоления кризиса. Вице-губернатор Олег Чемезов от комментариев по теме воздержался.