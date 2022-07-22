Куйвашев устроил предвыборный бенефис на сложнейшей территории

Двухдневное шоу губернатора: рыбачил, давал автографы, пугал чиновников, гулял на свадьбе

22 июля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев на севере области почувствовал себя настоящей звездой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посвятил два дня пиар-кампании на самом севере области — месте, которое считается политически наиболее проблемным. До выборов осталось всего полтора месяца, и турне сняло у областных чиновников все сомнения: презентация кандидата прошла как надо. Ее очевидцем в числе многих довелось стать и корреспонденту URA.RU. Последние две недели Куйвашев проводит в регулярных предвыборных поездках по области. За это время он успел заехать в Верхние Серги, Нижний Тагил, Красноуфимск и Артинский район. Зачастую пункты маршрута до последнего момента держатся в секрете, чтобы застать глав городов врасплох. Так стало и с нынешней поездкой: 20 июля Куйвашев объявил, что следующие два дня проведет на севере. По данным URA.RU, к тому моменту только два мэра знали о предстоящем визите, остальные же оказались в смятении. Так далеко в нынешней кампании Евгений Куйвашев еще не выезжал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Север Свердловской области традиционно считается сложнейшей территорией в плане агитации. «Здесь из-за расстояний с избирателем приходится работать точечно, почти персонально. Поэтому [официальной власти] сложно дотянуться сюда», — подтверждает собеседник URA.RU в окружении губернатора. Закономерно, что долгие годы в северных городах популярны КПРФ, «Справедливая Россия» и в чуть меньшей степени ЛДПР. Понимая необходимость яркого выступления, команда Куйвашева подготовила шефу насыщенную программу. За два дня кандидат объехал пять городов — Ивдель, Североуральск, Волчанск, Краснотурьинск, Серов — и провел полдюжины встреч: как официальных, так и «без галстука». «Пять лет назад [в прошлую кампанию Куйвашева 2017 года] такого размаха не было», — вспоминает опытный областной чиновник. Новость по теме Предвыборный тур Куйвашева начался с приезда соратника Ельцина Свой предвыборный бенефис губернатор начал в Ивделе (по слухам, мэр Владимир Михель не ожидал, что начальник прибудет ночью на вертолете). Осмотрев город, Куйвашев собрал чиновников на большое совещание и сразу же сделал первое кандидатское заявление — в ближайшем будущем на север области начнут ходить скоростные «Ласточки». И, объясняя этот шаг, произнес почти программное: «Жить должно быть одинаково хорошо и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга». Фразу, которую многие восприняли как обычный предвыборный слоган, Куйвашев тут же превратил в поручение. Губернатор потребовал от мэров и членов правительства за ближайшие годы довести уровень жизни в северных городах до столичного — через конкретные социальные, промышленные и инфраструктурные проекты. Серову, Ивделю и Волчанску, например, сразу пообещали 140 млн рублей на новые дороги. Уже будучи в Североуральске, Куйвашев взбодрил своих подчиненных еще раз. Выслушав сетования местных жителей о нехватке врачей, губернатор связался с министром здравоохранения Андреем Карловым и адресовал ему соответствующий вопрос. Глава минздрава отреагировал молниеносно: пообещал начальнику за две недели придумать план по решению проблемы. В командировке Евгению Куйвашеву удалось даже порыбачить Фото: департамент информационной политики Свердловской области Однако только суровыми разговорами с чиновниками шоу Куйвашева ограничиться не могло. Уже в Волчанске кандидату дали на камеру поудить рыбу («Никогда не рыбачил по работе — только галстука не хватает!»), а затем пригласили поздравить местных молодоженов. «Говорят, [встретить свадьбу] хорошая примета. Надеюсь, что фото с губернатором — тоже к счастью», — веселил публику Куйвашев (в своих соцсетях он сперва даже перепутал города, назвав Волчанск Краснотурьинском). Другая неотъемлемая часть работы кандидата — закладка первых камней — настигла губернатора в Краснотурьинске. В компании мэра Александра Устинова и депутата Госдумы, биатлониста-чемпиона Антона Шипулина Куйвашев дал старт строительству школы №2. И не без курьеза: за пару часов до этого URA.RU написало, что перед приездом губернатора рабочие решили помыть стройплощадку. «Ну, хоть траву не покрасили — уже хорошо!» — отреагировал Куйвашев. Через пару кварталов глава региона вдохнул жизнь уже в другое строительство — заложил первый камень будущего «Центра бокса». Лично засвидетельствовать это приехал прославленный олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Но главной звездой у толпы мальчиков и девочек, будущих воспитанников центра, ему не довелось — все просьбы дать автограф и сделать селфи адресовались Куйвашеву. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов заметно нервничал. И, оказалось, неспроста Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Немного после, добравшись до здания администрации Краснотурьинска, губернатор за закрытыми дверями напоминал подчиненным о требовании президента Владимира Путина, чтобы к 2030 году спортом систематически занимались 70% населения. «Такая задача поставлена, и мы обеспечим ее исполнение», — настаивал губернатор. А затем случилось то, чего так опасался мэр Устинов. Летом 2021-го Куйвашев уже был в Краснотурьинске и, нарушив план той поездки, согласился осмотреть аварийный дом на Попова, 71. Пятиэтажку построили с нарушениями, квартиры затопило дождями, а подвал погряз в фекалиях. Губернатор требовал разобраться с проблемой, а теперь, год спустя, приехал с проверкой. Оказалось, Устинову было чего бояться. «Ремонт завершен — а крыша снова протекает. Квартиры топит во время дождей. Люди вынуждены жить на даче и делать ремонты за свой счет, пенсионеры потратили на это все свои накопления. Не надо вынуждать меня обращаться в прокуратуру», — грозил Куйвашев мэру. Василий Сизиков (слева) удостоился комплиментов от Евгения Куйвашева Фото: департамент информационной политики Свердловской области Завершить турне кандидат решил все же на позитивной ноте. В Серове, последнем пункте командировки, губернатор комплиментарно отозвался о работе мэра Василия Сизикова: «Строятся школы, жилье, спортивные объекты, улучшается качество дорог, меньше становится аварийных домов, повышается качество жилищно-коммунальных услуг». И встретился с семьей местного врача Кирилла Петрушечкина, которого скоро ждет переезд в новую квартиру. «Завершил свою большую поездку на север. В целом впечатления хорошие, люди замечательные, очень добрые, открытые, — вечером второго дня написал Куйвашев в своем telegram-канале. — Видно, как города постепенно меняются, даже за год удается многое сделать и построить. Но везде есть достаточно вопросов, много недоделанного, многое пущено на самотек. Каждый мэр получил от меня папку с вашими вопросами и комментариями. Без поручений ни один не остался». В поездке Евгений Куйвашев уделил время и молодым семьям,… Фото: департамент информационной политики Свердловской области …и старшему поколению Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото с Куйвашевым украсит свадебный альбом одной из семей Волчанска Фото: департамент информационной политики Свердловской области На закладке первого камня школы №2 в Краснотурьинске Куйвашеву оставили больше всех цемента,… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU а на память вручили маленький колокольчик — символ будущего первого звонка новой школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На площадке строящегося «Центра бокса» губернатору вновь дали мастерок и перчатки. Ассистировали чемпионы Егор Мехонцев и Антон Шипулин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Одним будущим чемпионам Куйвашев оставлял автограф в специальных книгах,… Фото: департамент информационной политики Свердловской области …а другим — прямо на перчатках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посвятил два дня пиар-кампании на самом севере области — месте, которое считается политически наиболее проблемным. До выборов осталось всего полтора месяца, и турне сняло у областных чиновников все сомнения: презентация кандидата прошла как надо. Ее очевидцем в числе многих довелось стать и корреспонденту URA.RU. Последние две недели Куйвашев проводит в регулярных предвыборных поездках по области. За это время он успел заехать в Верхние Серги, Нижний Тагил, Красноуфимск и Артинский район. Зачастую пункты маршрута до последнего момента держатся в секрете, чтобы застать глав городов врасплох. Так стало и с нынешней поездкой: 20 июля Куйвашев объявил, что следующие два дня проведет на севере. По данным URA.RU, к тому моменту только два мэра знали о предстоящем визите, остальные же оказались в смятении. Север Свердловской области традиционно считается сложнейшей территорией в плане агитации. «Здесь из-за расстояний с избирателем приходится работать точечно, почти персонально. Поэтому [официальной власти] сложно дотянуться сюда», — подтверждает собеседник URA.RU в окружении губернатора. Закономерно, что долгие годы в северных городах популярны КПРФ, «Справедливая Россия» и в чуть меньшей степени ЛДПР. Понимая необходимость яркого выступления, команда Куйвашева подготовила шефу насыщенную программу. За два дня кандидат объехал пять городов — Ивдель, Североуральск, Волчанск, Краснотурьинск, Серов — и провел полдюжины встреч: как официальных, так и «без галстука». «Пять лет назад [в прошлую кампанию Куйвашева 2017 года] такого размаха не было», — вспоминает опытный областной чиновник. Свой предвыборный бенефис губернатор начал в Ивделе (по слухам, мэр Владимир Михель не ожидал, что начальник прибудет ночью на вертолете). Осмотрев город, Куйвашев собрал чиновников на большое совещание и сразу же сделал первое кандидатское заявление — в ближайшем будущем на север области начнут ходить скоростные «Ласточки». И, объясняя этот шаг, произнес почти программное: «Жить должно быть одинаково хорошо и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга». Фразу, которую многие восприняли как обычный предвыборный слоган, Куйвашев тут же превратил в поручение. Губернатор потребовал от мэров и членов правительства за ближайшие годы довести уровень жизни в северных городах до столичного — через конкретные социальные, промышленные и инфраструктурные проекты. Серову, Ивделю и Волчанску, например, сразу пообещали 140 млн рублей на новые дороги. Уже будучи в Североуральске, Куйвашев взбодрил своих подчиненных еще раз. Выслушав сетования местных жителей о нехватке врачей, губернатор связался с министром здравоохранения Андреем Карловым и адресовал ему соответствующий вопрос. Глава минздрава отреагировал молниеносно: пообещал начальнику за две недели придумать план по решению проблемы. Однако только суровыми разговорами с чиновниками шоу Куйвашева ограничиться не могло. Уже в Волчанске кандидату дали на камеру поудить рыбу («Никогда не рыбачил по работе — только галстука не хватает!»), а затем пригласили поздравить местных молодоженов. «Говорят, [встретить свадьбу] хорошая примета. Надеюсь, что фото с губернатором — тоже к счастью», — веселил публику Куйвашев (в своих соцсетях он сперва даже перепутал города, назвав Волчанск Краснотурьинском). Другая неотъемлемая часть работы кандидата — закладка первых камней — настигла губернатора в Краснотурьинске. В компании мэра Александра Устинова и депутата Госдумы, биатлониста-чемпиона Антона Шипулина Куйвашев дал старт строительству школы №2. И не без курьеза: за пару часов до этого URA.RU написало, что перед приездом губернатора рабочие решили помыть стройплощадку. «Ну, хоть траву не покрасили — уже хорошо!» — отреагировал Куйвашев. Через пару кварталов глава региона вдохнул жизнь уже в другое строительство — заложил первый камень будущего «Центра бокса». Лично засвидетельствовать это приехал прославленный олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Но главной звездой у толпы мальчиков и девочек, будущих воспитанников центра, ему не довелось — все просьбы дать автограф и сделать селфи адресовались Куйвашеву. Немного после, добравшись до здания администрации Краснотурьинска, губернатор за закрытыми дверями напоминал подчиненным о требовании президента Владимира Путина, чтобы к 2030 году спортом систематически занимались 70% населения. «Такая задача поставлена, и мы обеспечим ее исполнение», — настаивал губернатор. А затем случилось то, чего так опасался мэр Устинов. Летом 2021-го Куйвашев уже был в Краснотурьинске и, нарушив план той поездки, согласился осмотреть аварийный дом на Попова, 71. Пятиэтажку построили с нарушениями, квартиры затопило дождями, а подвал погряз в фекалиях. Губернатор требовал разобраться с проблемой, а теперь, год спустя, приехал с проверкой. Оказалось, Устинову было чего бояться. «Ремонт завершен — а крыша снова протекает. Квартиры топит во время дождей. Люди вынуждены жить на даче и делать ремонты за свой счет, пенсионеры потратили на это все свои накопления. Не надо вынуждать меня обращаться в прокуратуру», — грозил Куйвашев мэру. Завершить турне кандидат решил все же на позитивной ноте. В Серове, последнем пункте командировки, губернатор комплиментарно отозвался о работе мэра Василия Сизикова: «Строятся школы, жилье, спортивные объекты, улучшается качество дорог, меньше становится аварийных домов, повышается качество жилищно-коммунальных услуг». И встретился с семьей местного врача Кирилла Петрушечкина, которого скоро ждет переезд в новую квартиру. «Завершил свою большую поездку на север. В целом впечатления хорошие, люди замечательные, очень добрые, открытые, — вечером второго дня написал Куйвашев в своем telegram-канале. — Видно, как города постепенно меняются, даже за год удается многое сделать и построить. Но везде есть достаточно вопросов, много недоделанного, многое пущено на самотек. Каждый мэр получил от меня папку с вашими вопросами и комментариями. Без поручений ни один не остался».