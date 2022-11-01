Россия объединит миллиарды людей для сопротивления США

Мишустин снизит американское влияние в Евразии

01 ноября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин ускоряет создание единого евразийского пространства Фото: Правителство РФ статья из сюжета Новая экономика России Премьер Михаил Мишустин предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) план построения единого евразийского пространства для борьбы с исходящими от США угрозами. Инициативы России в сфере финансов, логистики, энергетики, спорта и контроля за климатом он озвучил на XXI заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС 1 ноября. Страны ШОС объединяют 3 миллиарда людей и имеют огромный потенциал, но раскрыть его могут только путем сотрудничества, объяснили URA.RU эксперты. Россия смогла отбить санкционный удар стран Запада за счет внутренних ресурсов и роста товарооборота со странами ШОС, заявил Мишустин, выступая на встрече с главами правительств Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. «С января по август объем торговли России с государствами — членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 150 миллиардов долларов. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям», — призвал он своих зарубежных коллег. Страны ШОС осознали, что США используют доллар в качестве оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поскольку США используют доллар в качестве оружия, Россия считает общей задачей стран ШОС достичь независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. «Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах считаем возможным использование национальных платформ межбанковских телекоммуникаций. Такой комплексный подход создаст более предсказуемые, понятные и надежные условия для наших предпринимателей», — заявил Мишустин, отметив важность ускоренного перехода на расчеты в нацвалютах. Еще одним крайне востребованным для сотрудничества в рамках ШОС направлением премьер назвал обеспечение продовольственной безопасности. «Мы добросовестно выполняем международные контракты, нацеленные на решение этой стратегической задачи. На страны ШОС приходится более десятой части мирового оборота товаров агропромышленного комплекса. За восемь месяцев текущего года объем внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием с государствами — членами организации увеличился практически на четверть и составил порядка 8,5 миллиарда долларов», — отметил Мишустин. С января по август объем торговли России с государствами — членами ШОС увеличился более чем на треть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны ШОС уже договорились развивать международные автомобильные перевозки, а теперь настало время ускорить снятие всех ограничений, чтобы в полной мере реализовать транзитный потенциал Евразийского региона, сказал Мишустин. А чтобы жители евразийского пространства стали ближе друг к другу, правительствам следует поощрять молодежные обмены, взаимодействие в области здравоохранения, науки, образования, культуры, туризма и спорта, добавил он. РФ совместно со странами ШОС будет бороться «с любыми попытками разрушить высокие принципы олимпизма» и создает для этого Ассоциацию спортивных организаций. Кроме того, Россия запустила национальную систему управления выбросами парниковых газов и предлагает странам ШОС выработать общие стандарты в этой сфере. Власти РФ стремятся создать евразийское пространство, поскольку страны ШОС способны взаимно усиливать друг друга, объяснил URA.RU профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко. «В мире сейчас идет тенденция на деглобализацию и региональное сотрудничество, а в рамках такого сотрудничества важно, чтобы страны формировали общий потребительский рынок определенной емкости — не менее чем 250-300 миллионов человек. В России даже с учетом новых регионов почти в два раза меньше, этого недостаточно для эффективного ведения хозяйства. Но дело не только в численности населения, у Китая и Индии оно большое, но они все равно демонстрируют заинтересованность. Важно, чтобы страны в рамках объединения дополняли друг друга конкурентными преимуществами. Трудовые и природные ресурсы, технологии, выход к важным торговым маршрутам, условия для выращивания определенных животных или растений — не бывает так, чтобы у одной страны было все сразу. Поэтому объединяться выгодно», — пояснил профессор. Российские власти нацелены на сотрудничество со странами ШОС в тех сферах, где это принесет взаимную выгоду, сказал в беседе с URA.RU директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Российского совета по международным делам Алексей Маслов. «Торговля, производство и наука развиваются гораздо эффективнее в кооперации с другими странами. Чтобы товарооборот увеличивался, нужно договариваться о решении проблем с логистикой и тарифными барьерами. Это не только делает товары дешевле для потребителя, но и позволяет завозить через третьи страны то, что из-за санкций нельзя импортировать в РФ напрямую. Плюс это открывает доступ российским товарам к тем рынкам Азии, где сейчас их практически нет, а это Пакистан и страны Юго-Восточной Азии», — перечислил эксперт. Статья по теме Путин расширил список союзников РФ Россия и другие страны-участницы ШОС объединяются не только вокруг общих интересов, но и для противодействия общим угрозам, главной из которых является финансовая гегемония США, заметил профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Международная финансовая система контролируется США, это главный инструмент их гегемонии, и страны ШОС ощущают эту угрозу. А когда политики чувствуют угрозу, с которой не могут справиться самостоятельно, они ищут, кто им может помочь. Поэтому мы видим, что Путин и Мишустин делают акцент на создании новой финансовой системы, а остальные страны проявляют интерес к этой инициативе и расчетам в нацвалютах», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер Михаил Мишустин предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) план построения единого евразийского пространства для борьбы с исходящими от США угрозами. Инициативы России в сфере финансов, логистики, энергетики, спорта и контроля за климатом он озвучил на XXI заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС 1 ноября. Страны ШОС объединяют 3 миллиарда людей и имеют огромный потенциал, но раскрыть его могут только путем сотрудничества, объяснили URA.RU эксперты. Россия смогла отбить санкционный удар стран Запада за счет внутренних ресурсов и роста товарооборота со странами ШОС, заявил Мишустин, выступая на встрече с главами правительств Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. «С января по август объем торговли России с государствами — членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 150 миллиардов долларов. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям», — призвал он своих зарубежных коллег. Поскольку США используют доллар в качестве оружия, Россия считает общей задачей стран ШОС достичь независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. «Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах считаем возможным использование национальных платформ межбанковских телекоммуникаций. Такой комплексный подход создаст более предсказуемые, понятные и надежные условия для наших предпринимателей», — заявил Мишустин, отметив важность ускоренного перехода на расчеты в нацвалютах. Еще одним крайне востребованным для сотрудничества в рамках ШОС направлением премьер назвал обеспечение продовольственной безопасности. «Мы добросовестно выполняем международные контракты, нацеленные на решение этой стратегической задачи. На страны ШОС приходится более десятой части мирового оборота товаров агропромышленного комплекса. За восемь месяцев текущего года объем внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием с государствами — членами организации увеличился практически на четверть и составил порядка 8,5 миллиарда долларов», — отметил Мишустин. Страны ШОС уже договорились развивать международные автомобильные перевозки, а теперь настало время ускорить снятие всех ограничений, чтобы в полной мере реализовать транзитный потенциал Евразийского региона, сказал Мишустин. А чтобы жители евразийского пространства стали ближе друг к другу, правительствам следует поощрять молодежные обмены, взаимодействие в области здравоохранения, науки, образования, культуры, туризма и спорта, добавил он. РФ совместно со странами ШОС будет бороться «с любыми попытками разрушить высокие принципы олимпизма» и создает для этого Ассоциацию спортивных организаций. Кроме того, Россия запустила национальную систему управления выбросами парниковых газов и предлагает странам ШОС выработать общие стандарты в этой сфере. Власти РФ стремятся создать евразийское пространство, поскольку страны ШОС способны взаимно усиливать друг друга, объяснил URA.RU профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко. «В мире сейчас идет тенденция на деглобализацию и региональное сотрудничество, а в рамках такого сотрудничества важно, чтобы страны формировали общий потребительский рынок определенной емкости — не менее чем 250-300 миллионов человек. В России даже с учетом новых регионов почти в два раза меньше, этого недостаточно для эффективного ведения хозяйства. Но дело не только в численности населения, у Китая и Индии оно большое, но они все равно демонстрируют заинтересованность. Важно, чтобы страны в рамках объединения дополняли друг друга конкурентными преимуществами. Российские власти нацелены на сотрудничество со странами ШОС в тех сферах, где это принесет взаимную выгоду, сказал в беседе с URA.RU директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Российского совета по международным делам Алексей Маслов. «Торговля, производство и наука развиваются гораздо эффективнее в кооперации с другими странами. Чтобы товарооборот увеличивался, нужно договариваться о решении проблем с логистикой и тарифными барьерами. Это не только делает товары дешевле для потребителя, но и позволяет завозить через третьи страны то, что из-за санкций нельзя импортировать в РФ напрямую. Плюс это открывает доступ российским товарам к тем рынкам Азии, где сейчас их практически нет, а это Пакистан и страны Юго-Восточной Азии», — перечислил эксперт. Россия и другие страны-участницы ШОС объединяются не только вокруг общих интересов, но и для противодействия общим угрозам, главной из которых является финансовая гегемония США, заметил профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Международная финансовая система контролируется США, это главный инструмент их гегемонии, и страны ШОС ощущают эту угрозу. А когда политики чувствуют угрозу, с которой не могут справиться самостоятельно, они ищут, кто им может помочь. Поэтому мы видим, что Путин и Мишустин делают акцент на создании новой финансовой системы, а остальные страны проявляют интерес к этой инициативе и расчетам в нацвалютах», — заключил профессор.