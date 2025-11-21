Логотип РИА URA.RU
Силовики устроили охоту на мигрантов-нелегалов под Екатеринбургом. Видео

Полиция и «Русская община» задержали 22 нелегальных мигрантов в Верхней Пышме
21 ноября 2025 в 11:25
Проверку не прошли 22 мигранта

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) силовики совместно с дружинниками «Русской общины» устроили рейд, в ходе которого искали нелегальных мигрантов. Под проверку попали более 70 человек, рассказали представители общества.

«Было проверено 74 иностранных гражданина, из которых 22 человека признаны нарушившими миграционное законодательство и подлежащими депортации», — пояснили они. Нарушителям грозит депортация.

Помимо этого, проверялись компании, на которые работают иностранцы, и организации, занимающиеся посредничеством для мигрантов. Общественники подчеркнули, что подобные рейды будут проводить регулярно.

