Смертельная авария произошла на 12 километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области водитель насмерть сбил пешехода, шедшего по трассе. Авария произошла на 12 километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное около 22 часов 20 ноября. Личность погибшего устанавливается, сообщает Госавтоинспекция.

Смертельное ДТП с пешеходом произошло на 12 километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное Фото: Госавтоинспекция45, «ВКонтакте»

«Водитель автомобиля Toyota Camry 1975 года рождения допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате полученных травм, пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану Владимир Кудрин.

По предварительной информации, неустановленный мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода. У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. Сотрудники ГАИ устанавливают детали происшествия.