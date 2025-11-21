Логотип РИА URA.RU
В Курганской области в ДТП погиб пешеход, шедший по трассе. Видео

Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Курганской области
21 ноября 2025 в 11:24
Смертельная авария произошла на 12 километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области водитель насмерть сбил пешехода, шедшего по трассе. Авария произошла на 12 километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное около 22 часов 20 ноября. Личность погибшего устанавливается, сообщает Госавтоинспекция.

Смертельное ДТП с пешеходом произошло на 12 километре автодороги Курган-Куртамыш-Целинное

Фото: Госавтоинспекция45, «ВКонтакте»

«Водитель автомобиля Toyota Camry 1975 года рождения допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате полученных травм, пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану Владимир Кудрин.

По предварительной информации, неустановленный мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода. У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. Сотрудники ГАИ устанавливают детали происшествия. 

