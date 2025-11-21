Как и куда передать показания счетчиков в Тюмени

Передавать показания счетчиков нужно до 25 числа каждого месяца Фото: Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Передать показания счетчиков тюменцы могут несколькими способами: лично, онлайн или по телефону, а сделать это нужно до 25-го числа текущего месяца. Такая информация представлена на сайтах поставщиков тепла, воды и электроэнергии.

ТРИЦ: вода и отопление

Передать показания счетчиков горячей, холодной воды и тепла в «Тюменский расчетно-информационный центр» жители могут до 25 числа каждого месяца. Сделать это можно тремя способами:

через личный кабинет на сайте;

через мобильное приложение;

позвонив на горячую линию по номеру 399-399;

лично в абонентских пунктах.

Электричество

ЭК «Восток» рекомендует клиентам ежемесячно передавать показания приборов учета с 15 по 25 число текущего месяца, причем только один раз за период. Показания можно передать:

через личный кабинет;

круглосуточно по телефону 8 800 250-60-06;

через терминалы в Центре обслуживания клиентов (Герцена, 70);

через сервис на главной странице сайта компании;

через мобильное приложение;

посредством СМС.

Если поставщиком электричества выступает «Газпром энергосбыт Тюмень», то способы следующие: