Как и куда передать показания счетчиков в Тюмени

В Тюмени показания для оплаты ЖКХ можно передать лично, онлайн или по телефону
21 ноября 2025 в 11:28
Передавать показания счетчиков нужно до 25 числа каждого месяца

Фото: Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Передать показания счетчиков тюменцы могут несколькими способами: лично, онлайн или по телефону, а сделать это нужно до 25-го числа текущего месяца. Такая информация представлена на сайтах поставщиков тепла, воды и электроэнергии.

ТРИЦ: вода и отопление

Передать показания счетчиков горячей, холодной воды и тепла в «Тюменский расчетно-информационный центр» жители могут до 25 числа каждого месяца. Сделать это можно тремя способами:

  • через личный кабинет на сайте;
  • через мобильное приложение;
  • позвонив на горячую линию по номеру 399-399;
  • лично в абонентских пунктах.
Электричество

ЭК «Восток» рекомендует клиентам ежемесячно передавать показания приборов учета с 15 по 25 число текущего месяца, причем только один раз за период. Показания можно передать:

  • через личный кабинет;
  • круглосуточно по телефону 8 800 250-60-06;
  • через терминалы в Центре обслуживания клиентов (Герцена, 70);
  • через сервис на главной странице сайта компании;
  • через мобильное приложение;
  • посредством СМС.

Если поставщиком электричества выступает «Газпром энергосбыт Тюмень», то способы следующие:

  • личный кабинет на сайте;
  • мобильное приложение;
  • сайт компании, без авторизации;
  • бот в социальных сетях;
  • контактный центр — 8 (800) 100-56-06;
  • голосовой помощник — +7 900 393-01-77;
  • СМС;
  • банки-партнеры.

