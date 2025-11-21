Как и куда передать показания счетчиков в Тюмени
Передавать показания счетчиков нужно до 25 числа каждого месяца
Фото: Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Передать показания счетчиков тюменцы могут несколькими способами: лично, онлайн или по телефону, а сделать это нужно до 25-го числа текущего месяца. Такая информация представлена на сайтах поставщиков тепла, воды и электроэнергии.
ТРИЦ: вода и отопление
Передать показания счетчиков горячей, холодной воды и тепла в «Тюменский расчетно-информационный центр» жители могут до 25 числа каждого месяца. Сделать это можно тремя способами:
- через личный кабинет на сайте;
- через мобильное приложение;
- позвонив на горячую линию по номеру 399-399;
- лично в абонентских пунктах.
Электричество
ЭК «Восток» рекомендует клиентам ежемесячно передавать показания приборов учета с 15 по 25 число текущего месяца, причем только один раз за период. Показания можно передать:
- через личный кабинет;
- круглосуточно по телефону 8 800 250-60-06;
- через терминалы в Центре обслуживания клиентов (Герцена, 70);
- через сервис на главной странице сайта компании;
- через мобильное приложение;
- посредством СМС.
Если поставщиком электричества выступает «Газпром энергосбыт Тюмень», то способы следующие:
- личный кабинет на сайте;
- мобильное приложение;
- сайт компании, без авторизации;
- бот в социальных сетях;
- контактный центр — 8 (800) 100-56-06;
- голосовой помощник — +7 900 393-01-77;
- СМС;
- банки-партнеры.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!