Приложение Max помогает купить билеты в пермские кинотеатры и на концерты

Сервис доступен во всех регионах страны, в том числе и в Пермском крае, для использования с «Пушкинской картой» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В приложении Max функционирует мини-приложение «Госуслуги Культура», которое позволяет просматривать афишу мероприятий и приобретать билеты в кино, музеи, на концерты и выставки. Сервис доступен во всех регионах страны, в том числе и в Пермском крае. Организовывать досуг можно и с помощью «Пушкинской картой».

«Чтобы найти мини-приложение, можно воспользоваться поиском в мессенджере, введя слово „культура“. Процесс покупки билета включает несколько шагов. Это запуск сервиса, нажатие на кнопку в левой части нижнего экрана, выбор города, подбор интересующего мероприятия (с возможностью использования фильтра по дате или опции оплаты по „Пушкинской карте“), а затем завершение покупки на сайте организации», — сказано на сайте правительства Пермского края.

Помимо этого, приложение Max предоставляет широкий спектр функций, включая аудио- и видеозвонки, чаты, отправку голосовых сообщений и крупных файлов, денежные переводы. В тестовом режиме доступны информационные каналы. Платформа включает бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей.

Продолжение после рекламы

Приложение зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения и доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях в магазинах приложений. В середине ноября число пользователей Max достигло 55 млн. Также в Max появилась функция установки цифрового ID и доступен сервис для бизнеса «Платформа для партнеров». В мессенджере начал работу чат-бот МФЦ Пермского края.

Мини-приложение «Госуслуги Культура» было запущено в 2021 году. Согласно информации Минцифры, в ноябре 2025 года число уникальных пользователей сервиса достигло 13,6 млн. «Пушкинская карта» — это инициатива Минкультуры и Минцифры России, которая позволяет гражданам в возрасте от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета.