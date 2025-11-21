Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржцы смогут чаще летать в один из древнейших городов мира

21 ноября 2025 в 11:40
Новые рейсы появятся с 10 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания Red Wings увеличит число рейсов между Екатеринбургом и узбекским городом Бухара, в котором сохранились уникальные памятники многих исторических эпох. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«С 10 декабря стартует расширенная программа полетов из Екатеринбурга в Бухару», — пояснили там. Рейсы будут осуществлять два раза в неделю — по средам и субботам.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении частоты рейсов в Горно-Алтайск и Томск. Дополнительные самолеты будут летать с 1 января по 28 марта 2026 года.

