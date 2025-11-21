Подсудимых оправдали по некоторым статьям УК РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор группе похитителей криптоинвестора из Сибири, в составе которой был бывший статусный полицейский. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как писало агентство, весной 2023 года житель Алтайска узнал, что у свердловского бизнесмена есть накопления на сумму свыше 500 миллионов рублей. После этого, по мнению следствия, он создал банду, чтобы похитить средства. Отставной майор Дмитрий Стороженко — бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Новоалтайска — собирал сведения о коммерсанте. За свою работу он получил 300 тысяч рублей.

Летом группа похитила предпринимателя. Его привезли в Екатеринбург, вывезли в лес, где стали вымогать данные от криптокошелька. Мужчину запугивали оружием и избивали. Злоумышленники, заполучив логин и пароль, завладели пятью миллионами.

Мужчины скрылись, оставив криптоинвестора привязанным к дереву. Сумев освободиться, он обратился в полицию. Силовики возбудили дело и провели задержания. На скамью подсудимых, кроме Стороженко, попали Дмитрий Атаманов, Александр Герасимов и Вячеслав Силуянов (еще один бывший силовик). Им вменили статьи о похищении, разбое, вымогательстве, бандитизме и отмывании денег. Экс-силовику Стороженко также вменили превышение должностных полномочий и получение взятки.

Коллегия присяжных ранее признала недоказанным эпизод с вымогательством. Герасимов и Атаманов были оправданы по статье о разбое. С последнего также сняли обвинения еще по двум статьям.

В итоге Стороженко получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 950 тысяч рублей с лишением звания майор полиции, Атаманов — семь лет колонии строгого режима, Герасимов — 11 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей, а Силуянов — 14 лет колонии строгого режима и штраф 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.