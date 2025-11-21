Логотип РИА URA.RU
Общество

В районной прокуратуре Челябинска сменился руководитель

Прокуратуру Ленинского района Челябинска возглавила Ольга Чубук
21 ноября 2025 в 11:17
Ольга Чубук назначено прокурором Ленинского района Челябинска

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Новым руководителем прокуратуры Ленинского района Челябинска стала старший советник юстиции Ольга Чубук. Ее уже представили коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Генеральным прокурором РФ прокурора Ленинского района Челябинска старшего советника юстиции Чубук Ольгу Анатольевну», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новому руководителю уже «нарезали» задач и обозначили проблемные вопросы.

Чубук служит в органах прокуратуры более 23 лет. Работу начинала с должности помощника прокурора, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице.

