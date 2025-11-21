В районной прокуратуре Челябинска сменился руководитель
Ольга Чубук назначено прокурором Ленинского района Челябинска
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Новым руководителем прокуратуры Ленинского района Челябинска стала старший советник юстиции Ольга Чубук. Ее уже представили коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Генеральным прокурором РФ прокурора Ленинского района Челябинска старшего советника юстиции Чубук Ольгу Анатольевну», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новому руководителю уже «нарезали» задач и обозначили проблемные вопросы.
Чубук служит в органах прокуратуры более 23 лет. Работу начинала с должности помощника прокурора, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице.
