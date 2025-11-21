В районной прокуратуре Челябинска сменился руководитель

Ольга Чубук назначено прокурором Ленинского района Челябинска Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Новым руководителем прокуратуры Ленинского района Челябинска стала старший советник юстиции Ольга Чубук. Ее уже представили коллективу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Генеральным прокурором РФ прокурора Ленинского района Челябинска старшего советника юстиции Чубук Ольгу Анатольевну», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Новому руководителю уже «нарезали» задач и обозначили проблемные вопросы.