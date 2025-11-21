По какому маршруту проедут белые мишки в Тюмени

Кортеж из белых медведей проедется по Тюмени 25 ноября Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Белые мишки СУЭНКО проедутся торжественной колонной по городу 25 ноября. Само же открытие арт-объектов состоится 27 ноября на площади у цирка. Об этом сообщили в городской администрации.

«Зима 2025 — 2026 с мишками СУЭНКО. 25 ноября в 19:00», — указано в анонсе мэрии.

Светящийся кортеж с семейством медведей проедется по центральным улицам города. Маршрут сказочных героев проходит по следующим улицам:

Одесская — 50 лет Октября — Профсоюзная — Газовиков — Защитников Отечества — Тимофея Кармацкого — Мельникайте — Харьковская — Одесская — 50 лет Октября — Пермякова — Широтная — Мельникайте — Федюнинского — Червишевский тракт — Мориса Тореза — Герцена.

