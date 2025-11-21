Как предотвратить устойчивость к антибиотикам у детей — советы свердловского педиатра

Прививки позволят детям избежать необходимости приема антибиотиков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проблема резистентности к антибиотикам становится все более актуальной в современном мире. Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Краснотурьинской городской больницы Марина Любимова рассказала, как родители могут помочь предотвратить устойчивость бактерий к антибиотикам у детей. Подробнее — в материале URA.RU.

Что такое резистентность к антибиотикам?

Антибиотикорезистентность — это способность бактерий развиваться и размножаться в присутствии антибиотиков, которые ранее были эффективны против них. Основной причиной возникновения этой проблемы является неправильное использование антибиотиков.

Устойчивость бактерий к препаратам становится серьезной проблемой, потому что инфекции, вызванные такими бактериями, трудно лечить. Особенно это опасно для детей, у которых иммунная система еще развивается и не всегда способна эффективно противостоять инфекциям.

Неправильное использование антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий к препаратам. Это означает, что в будущем лечение инфекций может стать сложнее и требовать более сильных и дорогостоящих лекарств. Кроме того, неэффективное лечение может ухудшить состояние ребенка и продлить период болезни.

Ошибки в применении антибиотиков

Одна из самых распространенных ошибок — самостоятельное назначение антибиотиков без консультации с врачом. Родители могут решить дать ребенку антибиотик, основываясь на предыдущем опыте лечения, но это может быть опасно. «Если вы принимаете антибиотик, только ориентируясь на ранее успешный опыт, то вы рискуете столкнуться с такими проблемами, как аллергическая реакция у ребёнка и неэффективность препарата», — цитирует слова Любимовой официальный telegram-канал свердловского минздрава.

Еще одна ошибка — преждевременное прекращение курса антибиотиков. Даже если ребенку стало лучше, важно завершить полный курс лечения, назначенный врачом. Это необходимо для того, чтобы полностью уничтожить бактерии и предотвратить их возвращение и развитие устойчивости к препарату.

Как предотвратить устойчивость к антибиотикам?

Существует несколько способов помочь предотвратить устойчивость бактерий к антибиотикам:

Не давать антибиотики без назначения врача. Только специалист может определить, нужны ли ребенку антибиотики, и подобрать подходящий препарат и дозировку. Соблюдать полный курс лечения. Если врач назначил принимать антибиотик в течение 7 дней, важно не прерывать курс раньше срока, даже если состояние ребенка улучшилось. Следовать рекомендациям врача относительно выбора препарата. Не стоит настаивать на определенном антибиотике, если врач считает, что нужен другой препарат.

Роль вакцинации и укрепления иммунитета

Вакцинация — важный инструмент в борьбе с инфекциями и снижении необходимости в антибиотиках. По словам Любимовой, если ребенок привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, риск заражения некоторыми инфекционными заболеваниями снижается. Это означает, что в случае необходимости антибиотик будет более эффективен, так как организм ребенка уже имеет защиту от ряда болезней.