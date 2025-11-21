Как предотвратить устойчивость к антибиотикам у детей — советы свердловского педиатра
Прививки позволят детям избежать необходимости приема антибиотиков
Проблема резистентности к антибиотикам становится все более актуальной в современном мире. Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Краснотурьинской городской больницы Марина Любимова рассказала, как родители могут помочь предотвратить устойчивость бактерий к антибиотикам у детей. Подробнее — в материале URA.RU.
Что такое резистентность к антибиотикам?
Антибиотикорезистентность — это способность бактерий развиваться и размножаться в присутствии антибиотиков, которые ранее были эффективны против них. Основной причиной возникновения этой проблемы является неправильное использование антибиотиков.
Устойчивость бактерий к препаратам становится серьезной проблемой, потому что инфекции, вызванные такими бактериями, трудно лечить. Особенно это опасно для детей, у которых иммунная система еще развивается и не всегда способна эффективно противостоять инфекциям.
Неправильное использование антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий к препаратам. Это означает, что в будущем лечение инфекций может стать сложнее и требовать более сильных и дорогостоящих лекарств. Кроме того, неэффективное лечение может ухудшить состояние ребенка и продлить период болезни.
Ошибки в применении антибиотиков
Одна из самых распространенных ошибок — самостоятельное назначение антибиотиков без консультации с врачом. Родители могут решить дать ребенку антибиотик, основываясь на предыдущем опыте лечения, но это может быть опасно. «Если вы принимаете антибиотик, только ориентируясь на ранее успешный опыт, то вы рискуете столкнуться с такими проблемами, как аллергическая реакция у ребёнка и неэффективность препарата», — цитирует слова Любимовой официальный telegram-канал свердловского минздрава.
Еще одна ошибка — преждевременное прекращение курса антибиотиков. Даже если ребенку стало лучше, важно завершить полный курс лечения, назначенный врачом. Это необходимо для того, чтобы полностью уничтожить бактерии и предотвратить их возвращение и развитие устойчивости к препарату.
Как предотвратить устойчивость к антибиотикам?
Существует несколько способов помочь предотвратить устойчивость бактерий к антибиотикам:
- Не давать антибиотики без назначения врача. Только специалист может определить, нужны ли ребенку антибиотики, и подобрать подходящий препарат и дозировку.
- Соблюдать полный курс лечения. Если врач назначил принимать антибиотик в течение 7 дней, важно не прерывать курс раньше срока, даже если состояние ребенка улучшилось.
- Следовать рекомендациям врача относительно выбора препарата. Не стоит настаивать на определенном антибиотике, если врач считает, что нужен другой препарат.
Роль вакцинации и укрепления иммунитета
Вакцинация — важный инструмент в борьбе с инфекциями и снижении необходимости в антибиотиках. По словам Любимовой, если ребенок привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, риск заражения некоторыми инфекционными заболеваниями снижается. Это означает, что в случае необходимости антибиотик будет более эффективен, так как организм ребенка уже имеет защиту от ряда болезней.
Укрепление иммунитета также играет важную роль в предотвращении инфекций и, как следствие, необходимости в антибиотиках. Чтобы укрепить иммунитет ребенка, следует обратить внимание на следующие аспекты: полноценное питание, режим сна и отдыха, физическая активность, прием витаминов (по рекомендации врача) и соблюдение правил личной гигиены.
