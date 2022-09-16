Путин расширил список союзников РФ

Президент РФ Владимир Путин прикрыл Россию от расширения санкционного давления. Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 16 сентября, он показал, что Россия доверяет членам ШОС и видит в них своих партнеров и союзников, пояснили URA.RU политологи. Кроме того, Путин на примере РФ дал понять, что в современном мире никто не застрахован от такого давления со стороны США и ЕС.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества начался в узком составе: только лидеры действующих членов ШОС — России, Китая, Казахстана, Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщает журналист URA.RU с места события, после к президентам присоединились руководители еще ряда государств, которые готовы или в ближайшее время присоединятся к ШОС: Белоруссии, Ирана, Турции, Туркмении, Азербайджана, Туркмении и Монголии.
Премьер-министр Индии выступил вслед за председателем ШОС
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Председатель ШОС, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Самарканд — древний величественный город стал центром международной политики. «Растет глобальный запрос на справедливость и солидарность. Растет запрос на конструктивный диалог, который в ШОС возможен благодаря открытости и внеблоковости», — заявил Мирзиеев, открывая заседание саммита.
Далее лидеры выступали в алфавитном порядке: Нарендра Моди (Индия), Касым Жомарт Токаев (Казахстан), Си Цзиньпин (Китай), Садыр Жапаров (Киргизия), Шехбаз Шариф (Пакистан). Российский лидер заявил, что ШОС сегодня — крупнейшая в мире региональная организация. «В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, создается около четверти мирового валового продукта, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов», — добавил Путин.
Президент РФ поддержал положительные оценки работы ШОС. Он подчеркнул, что «в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер». «Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», — подчеркнул Путин, добавив, что работа членов ШОС будет строиться на этих принципах, «лишенных элементов эгоизма».
Путин напомнил, что готов бесплатно поставлять удобрения бедным странам
Российский президент привел яркий пример такого эгоизма. Он сообщил, что Еврокомиссия приняла решение о снятии санкций с российских удобрений. «Мы это приветствуем», — заверил Путин. Но оказалось, что санкции сняты только для членов Евросоюза. «Только они могут покупать наши удобрения. А как же беднейшие страны мира?» — заметил президент РФ.
Путин вновь обратился к ООН с просьбой повлиять на это решение Еврокомиссии и снять «дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств». Он также подтвердил готовность России бесплатно передать удобрения, из-за санкций застрявшие в европейских портах, бедным странам.
Ситуация, в которую попала Россия, когда Запад «наказывает» ее за спецоперацию в Донбассе и на Украине, демонстрирует другим странам, что от подобного никто не застрахован, и санкционную войну США и ЕС могут объявить кому угодно, сказала в разговоре с URA.RU гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. Путин четко продемонстрировал это в своих выступлениях на полях саммита. «Весь мир видит, каким поворотным событием для России стала спецоперация на Украине. Все наблюдают за теми последствиями, за тем „наказанием“, которое запад накладывает на Россию, и выносят для себя уроки», — отметила политолог.
Путин показывает, что доверяет членам ШОС. Для России это партнеры и союзники, которые не присоединятся к санкциям против нее, пояснил URA.RU гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «ШОС — это союз стран, которые уважают друг друга. Они никогда не будут применять санкции друг против друга. Поэтому для России и страны-участницы ШОС, и те, кто стремится вступить в организацию, — это резерв. Это страны, которые не будут участвовать против России в санкционной войне», — пояснил Марков.
Китай тоже подвергается давлению Запада, отмечает Андрей Кортунов
Это касается, например, Китая, на который в последнее время Запад, США начали оказывать серьезное давление из-за Тайваня, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Китай не присоединился к антироссийским санкциям и, несмотря на давление извне, продолжает сближение с РФ.
То же самое можно сказать про сотрудничество с Ираном, вступление в ШОС которого поддерживал и продвигал лично Владимир Путин, отметила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Иран долгое время находится под санкциями Запада. Россия сближается с Ираном в торгово-экономических отношениях. Обсуждаются варианты обхода санкций. Такое сотрудничество в рамках ШОС оживит экономику РФ и позволит найти альтернативы заблокированным западным каналам», — отметила Войко.
Путин еще раз показал, что для усиления независимости стран ШОС от США и Запада необходимо создавать новую архитектуру финансовых отношений, пояснил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Из стран-участниц ШОС никто не присоединился к санкциям против России. Поэтому во многих смыслах для России страны ШОС — союзники. Но поскольку пока не создана независимая финансовая, политическая архитектура, которая позволила бы всем странам спокойно развивать отношения с соседями в Евразии, без оглядки на Запад, многие с осторожностью принимают свои решения», — считает Притчин.
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Президент РФ Владимир Путин прикрыл Россию от расширения санкционного давления. Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 16 сентября, он показал, что Россия доверяет членам ШОС и видит в них своих партнеров и союзников, пояснили URA.RU политологи. Кроме того, Путин на примере РФ дал понять, что в современном мире никто не застрахован от такого давления со стороны США и ЕС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества начался в узком составе: только лидеры действующих членов ШОС — России, Китая, Казахстана, Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщает журналист URA.RU с места события, после к президентам присоединились руководители еще ряда государств, которые готовы или в ближайшее время присоединятся к ШОС: Белоруссии, Ирана, Турции, Туркмении, Азербайджана, Туркмении и Монголии. Председатель ШОС, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Самарканд — древний величественный город стал центром международной политики. «Растет глобальный запрос на справедливость и солидарность. Растет запрос на конструктивный диалог, который в ШОС возможен благодаря открытости и внеблоковости», — заявил Мирзиеев, открывая заседание саммита. Далее лидеры выступали в алфавитном порядке: Нарендра Моди (Индия), Касым Жомарт Токаев (Казахстан), Си Цзиньпин (Китай), Садыр Жапаров (Киргизия), Шехбаз Шариф (Пакистан). Российский лидер заявил, что ШОС сегодня — крупнейшая в мире региональная организация. «В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, создается около четверти мирового валового продукта, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов», — добавил Путин. Президент РФ поддержал положительные оценки работы ШОС. Он подчеркнул, что «в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер». «Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», — подчеркнул Путин, добавив, что работа членов ШОС будет строиться на этих принципах, «лишенных элементов эгоизма». Российский президент привел яркий пример такого эгоизма. Он сообщил, что Еврокомиссия приняла решение о снятии санкций с российских удобрений. «Мы это приветствуем», — заверил Путин. Но оказалось, что санкции сняты только для членов Евросоюза. «Только они могут покупать наши удобрения. А как же беднейшие страны мира?» — заметил президент РФ. Путин вновь обратился к ООН с просьбой повлиять на это решение Еврокомиссии и снять «дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств». Он также подтвердил готовность России бесплатно передать удобрения, из-за санкций застрявшие в европейских портах, бедным странам. Ситуация, в которую попала Россия, когда Запад «наказывает» ее за спецоперацию в Донбассе и на Украине, демонстрирует другим странам, что от подобного никто не застрахован, и санкционную войну США и ЕС могут объявить кому угодно, сказала в разговоре с URA.RU гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. Путин четко продемонстрировал это в своих выступлениях на полях саммита. «Весь мир видит, каким поворотным событием для России стала спецоперация на Украине. Все наблюдают за теми последствиями, за тем „наказанием“, которое запад накладывает на Россию, и выносят для себя уроки», — отметила политолог. Путин показывает, что доверяет членам ШОС. Для России это партнеры и союзники, которые не присоединятся к санкциям против нее, пояснил URA.RU гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «ШОС — это союз стран, которые уважают друг друга. Они никогда не будут применять санкции друг против друга. Поэтому для России и страны-участницы ШОС, и те, кто стремится вступить в организацию, — это резерв. Это страны, которые не будут участвовать против России в санкционной войне», — пояснил Марков. Это касается, например, Китая, на который в последнее время Запад, США начали оказывать серьезное давление из-за Тайваня, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Китай не присоединился к антироссийским санкциям и, несмотря на давление извне, продолжает сближение с РФ. То же самое можно сказать про сотрудничество с Ираном, вступление в ШОС которого поддерживал и продвигал лично Владимир Путин, отметила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Иран долгое время находится под санкциями Запада. Россия сближается с Ираном в торгово-экономических отношениях. Обсуждаются варианты обхода санкций. Такое сотрудничество в рамках ШОС оживит экономику РФ и позволит найти альтернативы заблокированным западным каналам», — отметила Войко. Путин еще раз показал, что для усиления независимости стран ШОС от США и Запада необходимо создавать новую архитектуру финансовых отношений, пояснил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Из стран-участниц ШОС никто не присоединился к санкциям против России. Поэтому во многих смыслах для России страны ШОС — союзники. Но поскольку пока не создана независимая финансовая, политическая архитектура, которая позволила бы всем странам спокойно развивать отношения с соседями в Евразии, без оглядки на Запад, многие с осторожностью принимают свои решения», — считает Притчин.