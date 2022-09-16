Путин расширил список союзников РФ

Россия прикрыта от усиления санкций США и ЕС. Рассказ URA.RU с саммита ШОС

16 сентября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что видит в членах ШОС союзников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин прикрыл Россию от расширения санкционного давления. Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 16 сентября, он показал, что Россия доверяет членам ШОС и видит в них своих партнеров и союзников, пояснили URA.RU политологи. Кроме того, Путин на примере РФ дал понять, что в современном мире никто не застрахован от такого давления со стороны США и ЕС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества начался в узком составе: только лидеры действующих членов ШОС — России, Китая, Казахстана, Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщает журналист URA.RU с места события, после к президентам присоединились руководители еще ряда государств, которые готовы или в ближайшее время присоединятся к ШОС: Белоруссии, Ирана, Турции, Туркмении, Азербайджана, Туркмении и Монголии. Премьер-министр Индии выступил вслед за председателем ШОС Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель ШОС, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Самарканд — древний величественный город стал центром международной политики. «Растет глобальный запрос на справедливость и солидарность. Растет запрос на конструктивный диалог, который в ШОС возможен благодаря открытости и внеблоковости», — заявил Мирзиеев, открывая заседание саммита. Далее лидеры выступали в алфавитном порядке: Нарендра Моди (Индия), Касым Жомарт Токаев (Казахстан), Си Цзиньпин (Китай), Садыр Жапаров (Киргизия), Шехбаз Шариф (Пакистан). Российский лидер заявил, что ШОС сегодня — крупнейшая в мире региональная организация. «В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, создается около четверти мирового валового продукта, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов», — добавил Путин. Президент РФ поддержал положительные оценки работы ШОС. Он подчеркнул, что «в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер». «Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», — подчеркнул Путин, добавив, что работа членов ШОС будет строиться на этих принципах, «лишенных элементов эгоизма». Путин напомнил, что готов бесплатно поставлять удобрения бедным странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент привел яркий пример такого эгоизма. Он сообщил, что Еврокомиссия приняла решение о снятии санкций с российских удобрений. «Мы это приветствуем», — заверил Путин. Но оказалось, что санкции сняты только для членов Евросоюза. «Только они могут покупать наши удобрения. А как же беднейшие страны мира?» — заметил президент РФ. Путин вновь обратился к ООН с просьбой повлиять на это решение Еврокомиссии и снять «дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств». Он также подтвердил готовность России бесплатно передать удобрения, из-за санкций застрявшие в европейских портах, бедным странам. Ситуация, в которую попала Россия, когда Запад «наказывает» ее за спецоперацию в Донбассе и на Украине, демонстрирует другим странам, что от подобного никто не застрахован, и санкционную войну США и ЕС могут объявить кому угодно, сказала в разговоре с URA.RU гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. Путин четко продемонстрировал это в своих выступлениях на полях саммита. «Весь мир видит, каким поворотным событием для России стала спецоперация на Украине. Все наблюдают за теми последствиями, за тем „наказанием“, которое запад накладывает на Россию, и выносят для себя уроки», — отметила политолог. Путин показывает, что доверяет членам ШОС. Для России это партнеры и союзники, которые не присоединятся к санкциям против нее, пояснил URA.RU гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «ШОС — это союз стран, которые уважают друг друга. Они никогда не будут применять санкции друг против друга. Поэтому для России и страны-участницы ШОС, и те, кто стремится вступить в организацию, — это резерв. Это страны, которые не будут участвовать против России в санкционной войне», — пояснил Марков. Китай тоже подвергается давлению Запада, отмечает Андрей Кортунов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это касается, например, Китая, на который в последнее время Запад, США начали оказывать серьезное давление из-за Тайваня, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Китай не присоединился к антироссийским санкциям и, несмотря на давление извне, продолжает сближение с РФ. То же самое можно сказать про сотрудничество с Ираном, вступление в ШОС которого поддерживал и продвигал лично Владимир Путин, отметила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Иран долгое время находится под санкциями Запада. Россия сближается с Ираном в торгово-экономических отношениях. Обсуждаются варианты обхода санкций. Такое сотрудничество в рамках ШОС оживит экономику РФ и позволит найти альтернативы заблокированным западным каналам», — отметила Войко. Путин еще раз показал, что для усиления независимости стран ШОС от США и Запада необходимо создавать новую архитектуру финансовых отношений, пояснил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Из стран-участниц ШОС никто не присоединился к санкциям против России. Поэтому во многих смыслах для России страны ШОС — союзники. Но поскольку пока не создана независимая финансовая, политическая архитектура, которая позволила бы всем странам спокойно развивать отношения с соседями в Евразии, без оглядки на Запад, многие с осторожностью принимают свои решения», — считает Притчин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин прикрыл Россию от расширения санкционного давления. Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 16 сентября, он показал, что Россия доверяет членам ШОС и видит в них своих партнеров и союзников, пояснили URA.RU политологи. Кроме того, Путин на примере РФ дал понять, что в современном мире никто не застрахован от такого давления со стороны США и ЕС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества начался в узком составе: только лидеры действующих членов ШОС — России, Китая, Казахстана, Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Как сообщает журналист URA.RU с места события, после к президентам присоединились руководители еще ряда государств, которые готовы или в ближайшее время присоединятся к ШОС: Белоруссии, Ирана, Турции, Туркмении, Азербайджана, Туркмении и Монголии. Председатель ШОС, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Самарканд — древний величественный город стал центром международной политики. «Растет глобальный запрос на справедливость и солидарность. Растет запрос на конструктивный диалог, который в ШОС возможен благодаря открытости и внеблоковости», — заявил Мирзиеев, открывая заседание саммита. Далее лидеры выступали в алфавитном порядке: Нарендра Моди (Индия), Касым Жомарт Токаев (Казахстан), Си Цзиньпин (Китай), Садыр Жапаров (Киргизия), Шехбаз Шариф (Пакистан). Российский лидер заявил, что ШОС сегодня — крупнейшая в мире региональная организация. «В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, создается около четверти мирового валового продукта, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов», — добавил Путин. Президент РФ поддержал положительные оценки работы ШОС. Он подчеркнул, что «в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер». «Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто не видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», — подчеркнул Путин, добавив, что работа членов ШОС будет строиться на этих принципах, «лишенных элементов эгоизма». Российский президент привел яркий пример такого эгоизма. Он сообщил, что Еврокомиссия приняла решение о снятии санкций с российских удобрений. «Мы это приветствуем», — заверил Путин. Но оказалось, что санкции сняты только для членов Евросоюза. «Только они могут покупать наши удобрения. А как же беднейшие страны мира?» — заметил президент РФ. Путин вновь обратился к ООН с просьбой повлиять на это решение Еврокомиссии и снять «дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств». Он также подтвердил готовность России бесплатно передать удобрения, из-за санкций застрявшие в европейских портах, бедным странам. Ситуация, в которую попала Россия, когда Запад «наказывает» ее за спецоперацию в Донбассе и на Украине, демонстрирует другим странам, что от подобного никто не застрахован, и санкционную войну США и ЕС могут объявить кому угодно, сказала в разговоре с URA.RU гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. Путин четко продемонстрировал это в своих выступлениях на полях саммита. «Весь мир видит, каким поворотным событием для России стала спецоперация на Украине. Все наблюдают за теми последствиями, за тем „наказанием“, которое запад накладывает на Россию, и выносят для себя уроки», — отметила политолог. Путин показывает, что доверяет членам ШОС. Для России это партнеры и союзники, которые не присоединятся к санкциям против нее, пояснил URA.RU гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. «ШОС — это союз стран, которые уважают друг друга. Они никогда не будут применять санкции друг против друга. Поэтому для России и страны-участницы ШОС, и те, кто стремится вступить в организацию, — это резерв. Это страны, которые не будут участвовать против России в санкционной войне», — пояснил Марков. Это касается, например, Китая, на который в последнее время Запад, США начали оказывать серьезное давление из-за Тайваня, отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Китай не присоединился к антироссийским санкциям и, несмотря на давление извне, продолжает сближение с РФ. То же самое можно сказать про сотрудничество с Ираном, вступление в ШОС которого поддерживал и продвигал лично Владимир Путин, отметила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Иран долгое время находится под санкциями Запада. Россия сближается с Ираном в торгово-экономических отношениях. Обсуждаются варианты обхода санкций. Такое сотрудничество в рамках ШОС оживит экономику РФ и позволит найти альтернативы заблокированным западным каналам», — отметила Войко. Путин еще раз показал, что для усиления независимости стран ШОС от США и Запада необходимо создавать новую архитектуру финансовых отношений, пояснил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Из стран-участниц ШОС никто не присоединился к санкциям против России. Поэтому во многих смыслах для России страны ШОС — союзники. Но поскольку пока не создана независимая финансовая, политическая архитектура, которая позволила бы всем странам спокойно развивать отношения с соседями в Евразии, без оглядки на Запад, многие с осторожностью принимают свои решения», — считает Притчин.