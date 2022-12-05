Команда Куйвашева готовит операцию по переделу власти

Это поможет губернатору закрыть старый долг перед генералами

05 декабря 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву предстоит принимать решение, кто достоин стать новым депутатом заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева прорабатывает неожиданный политический маневр. Как стало известно URA.RU, на предстоящих довыборах в заксобрание депутатское место по Ирбитскому одномандатному округу может достаться действующему парламентарию Елене Тресковой, избранной по списку «Единой России». Такой шаг может принести губернатору весомую выгоду, но во власти признают: план будет крайне сложно реализовать. Место в заксо по Ирбитскому округу вакантно с конца сентября, когда единоросс Виктор Шептий, много лет представлявший территорию, перешел в Совет Федерации. Тогда же начался активный подбор сменщика: различные группы влияния стали предлагать своих кандидатов для участия в довыборах осенью 2023 года. Однако Куйвашев, чье слово будет решающим, пока не согласовал ни одну из кандидатур. Елену Трескову хорошо знают и высоко ценят в Ирбитском округе Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на то, что до дня голосования — 10 сентября — еще девять месяцев, в резиденции губернатора и руководстве «Единой России» уже идет активная работа. Уполномоченные партийцы готовят для Куйвашева справку, какой кандидат будет оптимальным для выдвижения в заксо. По данным URA.RU, на сегодняшний день во власти одновременно обсуждаются до семи различных вариантов. Один из сценариев предполагает участие в довыборах Елены Тресковой — действующего депутата заксобрания, руководителя мандатной комиссии и зампреда комитета по аграрной политике. Осенью 2021 года она участвовала в выборах нового созыва и получила мандат по списку «Единой России» в Ирбитской территориальной группе. «У Елены Анатольевны высокие шансы, если она пойдет одномандатником», — подчеркивает источник, знакомый с обсуждениями. Статья по теме Решение Куйвашева обернулось борьбой трех свердловских кланов Трескова — значимая фигура для Ирбитского округа. Будучи уроженкой Ирбита, в конце 1990-х она руководила местным колхозом «Восход», затем была депутатом и замдиректора молочного завода, а в 2005 году избралась главой Ирбитского района. Проработав в должности мэра пять лет, в 2010-м Трескова перешла в заксобрание, где на протяжении уже нескольких созывов занимает различные высокие посты. Высокий рейтинг дамы — одна из причин, почему команда Куйвашева рассматривает ее кандидатуру. Но есть и более важный момент: обсуждаемая схема с участием Тресковой предполагает хитрую и выгодную комбинацию. «Да, Трескова уже депутат заксобрания. Но всего лишь по списку. Если она выдвинется по округу, то изберется как одномандатница — со всеми привилегиями. А ее „списочное“ место можно будет без каких-либо проблем передать другому человеку, — раскрывает задумку источник в партии. — Тому, на кого укажет губернатор». Переход Тресковой в одномандатники действительно снимет головную боль команды Куйвашева. В этом случае дорога в депутаты откроется кандидату, который в силу низкого рейтинга неизбираем на прямых выборах, но по той или иной причине нужен власти в заксобрании. Такой фигурой, к примеру, длительное время является полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов. Алексея Таврунова по-прежнему видят претендентом на мандат заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выходец из системы МВД, ныне советник Куйвашева получил внезапную известность осенью 2021 года. По легенде, генералы свердловской полиции просили губернатора пристроить Таврунова в заксобрание. На выборах он боролся за попадание в парламент по списку «Единой России», но мандат не получил. Ради перехода полковника в депутаты власти развернули целую операцию, однако и она не увенчалась успехом. С того момента прошел год, и сразу несколько источников URA.RU уверены, что сага с Тавруновым еще не завершена: «Именно ему перейдет „списочный“ мандат Тресковой». Впрочем, комбинация выглядит простой лишь на бумаге. Собеседники URA.RU и в резиденции, и в заксо соглашаются, что для выдвижения Тресковой есть очевидные препятствия. Во-первых, дама — не единственный претендент на мандат. Кандидатами, например, также называют влиятельного экс-директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина, бывшего мэра Ирбита Геннадия Агафонова, действующего главу Ирбитского района Алексея Никифорова и его отца, экс-председателя колхоза «Урал» Валерия Никифорова. Каждый из них может быть по-своему выгоден губернатору. Во-вторых, ради выдвижения Тресковой придется проходить через процедуру сложения полномочий. «Елене Анатольевне надо будет отказаться от мандата, заявиться на праймериз, победить и только после этого участвовать в выборах. Думаю, она согласится на такое, только если ей предложит губернатор», — допускает собеседник в партии. Сама Трескова в разговоре с URA.RU дала понять, что ей ничего не известно об этих обсуждениях: «Первый раз слышу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева прорабатывает неожиданный политический маневр. Как стало известно URA.RU, на предстоящих довыборах в заксобрание депутатское место по Ирбитскому одномандатному округу может достаться действующему парламентарию Елене Тресковой, избранной по списку «Единой России». Такой шаг может принести губернатору весомую выгоду, но во власти признают: план будет крайне сложно реализовать. Место в заксо по Ирбитскому округу вакантно с конца сентября, когда единоросс Виктор Шептий, много лет представлявший территорию, перешел в Совет Федерации. Тогда же начался активный подбор сменщика: различные группы влияния стали предлагать своих кандидатов для участия в довыборах осенью 2023 года. Однако Куйвашев, чье слово будет решающим, пока не согласовал ни одну из кандидатур. Несмотря на то, что до дня голосования — 10 сентября — еще девять месяцев, в резиденции губернатора и руководстве «Единой России» уже идет активная работа. Уполномоченные партийцы готовят для Куйвашева справку, какой кандидат будет оптимальным для выдвижения в заксо. По данным URA.RU, на сегодняшний день во власти одновременно обсуждаются до семи различных вариантов. Один из сценариев предполагает участие в довыборах Елены Тресковой — действующего депутата заксобрания, руководителя мандатной комиссии и зампреда комитета по аграрной политике. Осенью 2021 года она участвовала в выборах нового созыва и получила мандат по списку «Единой России» в Ирбитской территориальной группе. Трескова — значимая фигура для Ирбитского округа. Будучи уроженкой Ирбита, в конце 1990-х она руководила местным колхозом «Восход», затем была депутатом и замдиректора молочного завода, а в 2005 году избралась главой Ирбитского района. Проработав в должности мэра пять лет, в 2010-м Трескова перешла в заксобрание, где на протяжении уже нескольких созывов занимает различные высокие посты. Высокий рейтинг дамы — одна из причин, почему команда Куйвашева рассматривает ее кандидатуру. Но есть и более важный момент: обсуждаемая схема с участием Тресковой предполагает хитрую и выгодную комбинацию. «Да, Трескова уже депутат заксобрания. Но всего лишь по списку. Если она выдвинется по округу, то изберется как одномандатница — со всеми привилегиями. А ее „списочное“ место можно будет без каких-либо проблем передать другому человеку, — раскрывает задумку источник в партии. — Тому, на кого укажет губернатор». Переход Тресковой в одномандатники действительно снимет головную боль команды Куйвашева. В этом случае дорога в депутаты откроется кандидату, который в силу низкого рейтинга неизбираем на прямых выборах, но по той или иной причине нужен власти в заксобрании. Такой фигурой, к примеру, длительное время является полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов. Выходец из системы МВД, ныне советник Куйвашева получил внезапную известность осенью 2021 года. По легенде, генералы свердловской полиции просили губернатора пристроить Таврунова в заксобрание. На выборах он боролся за попадание в парламент по списку «Единой России», но мандат не получил. Ради перехода полковника в депутаты власти развернули целую операцию, однако и она не увенчалась успехом. С того момента прошел год, и сразу несколько источников URA.RU уверены, что сага с Тавруновым еще не завершена: «Именно ему перейдет „списочный“ мандат Тресковой». Впрочем, комбинация выглядит простой лишь на бумаге. Собеседники URA.RU и в резиденции, и в заксо соглашаются, что для выдвижения Тресковой есть очевидные препятствия. Во-первых, дама — не единственный претендент на мандат. Кандидатами, например, также называют влиятельного экс-директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина, бывшего мэра Ирбита Геннадия Агафонова, действующего главу Ирбитского района Алексея Никифорова и его отца, экс-председателя колхоза «Урал» Валерия Никифорова. Каждый из них может быть по-своему выгоден губернатору. Во-вторых, ради выдвижения Тресковой придется проходить через процедуру сложения полномочий. «Елене Анатольевне надо будет отказаться от мандата, заявиться на праймериз, победить и только после этого участвовать в выборах. Думаю, она согласится на такое, только если ей предложит губернатор», — допускает собеседник в партии. Сама Трескова в разговоре с URA.RU дала понять, что ей ничего не известно об этих обсуждениях: «Первый раз слышу».