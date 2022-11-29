Влиятельный семейный клан выбивает место в свердловской власти

Главу Ирбитского района рассматривают в качестве участника выборов в заксобрание Свердловской области

На место в свердловском заксобрании могут заявиться неожиданные кандидаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым депутатом свердловского заксобрания по Ирбитскому округу может стать один из членов влиятельной семьи аграриев Никифоровых. Для выдвижения на довыборы рассматриваются бывший председатель колхоза «Урал» Валерий Никифоров и его сын, глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «Единой России».

Место в заксобрании по Ирбитскому округу освободилось в сентябре, когда единоросс Виктор Шептий, работавший в парламенте 18 лет, ушел на повышение в Совет Федерации. Тогда же начался активный подбор сменщика: различные группы влияния стали предлагать своих кандидатов для участия в специальных довыборах осенью 2023 года. Но пока губернатор Евгений Куйвашев, чье слово будет решающим, не согласовал ни одну из кандидатур.

По словам источника URA.RU, близкого к руководству областной «Единой России», в числе претендентов оказались члены известной ирбитской династии. «Губернатору могут предложить кого-то из семьи Никифоровых. Для старшего [Валерия Сергеевича] это [переход в заксобрание] при всей его активности могло быть стать достойной пенсией», — описал собеседник.

73-летний Валерий Никифоров — бывший глава колхоза «Урал» (1982-2020) и один из шести детей родоначальника династии, агрария Сергея Никифорова. Семья хорошо известна в Ирбите и пользуется уважением руководства области. Особо заметны ближайшие родственники Валерия Сергеевича — его брат Анатолий, председатель кооператива «Килачевский», и сын Алексей, глава Ирбитского района. Последнего вместе с отцом называют претендентом на депутатское кресло, добавил источник.

Препятствием для выдвижения кого-либо из Никифоровых называют то, что семья не пользуется поддержкой ни одной из лоббистских групп. «Одного уважения губернатора мало», — констатировал инсайдер в окружении Куйвашева. По той же причине рискует не получить согласования экс-мэр Ирбита Геннадий Агафонов, которому тоже прочат участие в довыборах.

Никифоров-младший в разговоре с URA.RU заверил, что не получал конкретных предложений о переходе в заксобрание. Как и его отец. «Ему уже 73 года. Он в своей жизни все имел. Был и [народным] депутатом РСФСР, и депутатом областной думы. Он уже все это прошел», — пояснил Алексей Никифоров.