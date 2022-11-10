В свердловскую власть возвращают экс-мэра с противоречивой биографией

Бывшего главу Ирбита рассматривают в качестве участника выборов в заксобрание Свердловской области

10 ноября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Геннадий Агафонов может неожиданно вернуться в свердловскую политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым депутатом свердловского заксобрания по Ирбитскому округу может стать экс-мэр Ирбита (2009-2018) Геннадий Агафонов. Его рассматривают как возможного кандидата на довыборах, сообщили URA.RU источники в руководстве области и в «Единой России». Вместе с тем собеседники признают, что для выдвижения опытного политика есть преграда. Место в заксо по Ирбитскому округу вакантно с конца сентября, когда статусный единоросс Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщик сенатора в областном парламенте будет определен на специальных довыборах осенью 2023 года. Источники URA.RU ранее называли разных претендентов на заветный мандат, но подчеркивали: губернатор Евгений Куйвашев пока не одобрил какую-либо фамилию. Статья по теме Решение Куйвашева обернулось борьбой трех свердловских кланов Как рассказал собеседник URA.RU в областном отделении «Единой России», выдвижение может получить бывший ирбитский мэр Агафонов. «Его хорошо знают в округе, у него по-прежнему высокая узнаваемость. С точки зрения избрания проблем не будет. Тем более он устроит Шептия, так как всегда был близок к нему», — пояснил источник в партии, заметив, однако, что фамилия Агафонова звучит только на уровне обсуждений. Инсайдер в окружении Куйвашева подтвердил, что губернатор действительно еще не принимал никаких решений по Агафонову, но высоко ценил его в прошлом. Считается, что последний, работая в Ирбите, показал себя неплохим хозяйственником и покинул пост лишь вынужденно, по семейным причинам. Впрочем, биография политика противоречива. Оппоненты Агафонова вспоминают, что его работой, наоборот, были крайне недовольны городские депутаты, которые постоянно ловили мэра на нарушениях. В руководстве ЕР уверены: «Губернатору эта кандидатура точно будет предложена». Между тем в команде Куйвашева уже видят изъян в возможном выдвижении Агафонова. Переход в заксобрание какой-либо персоны — шанс для губернатора удовлетворить аппаратные аппетиты одной из областных лоббистских групп. В этом смысле выдвижение 60-летнего мэра в отставке находят сомнительным, поскольку технически Агафонов не является чьей-то креатурой. Тот же Шептий, к команде которого причисляли экс-главу, по слухам, предлагает в депутаты бывшего директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина. Сам Агафонов заверил корреспондента URA.RU, что с ним тему выдвижения пока не обсуждали. «Я буду обсуждать этот вопрос, если сам этого [возвращения в политику] захочу. Думаю, желающих пойти в заксобрание предостаточно — даже не из нашего округа. Мы все прекрасно это понимаем», — заключил Агафонов.

Новым депутатом свердловского заксобрания по Ирбитскому округу может стать экс-мэр Ирбита (2009-2018) Геннадий Агафонов. Его рассматривают как возможного кандидата на довыборах, сообщили URA.RU источники в руководстве области и в «Единой России». Вместе с тем собеседники признают, что для выдвижения опытного политика есть преграда. Место в заксо по Ирбитскому округу вакантно с конца сентября, когда статусный единоросс Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщик сенатора в областном парламенте будет определен на специальных довыборах осенью 2023 года. Источники URA.RU ранее называли разных претендентов на заветный мандат, но подчеркивали: губернатор Евгений Куйвашев пока не одобрил какую-либо фамилию. Как рассказал собеседник URA.RU в областном отделении «Единой России», выдвижение может получить бывший ирбитский мэр Агафонов. «Его хорошо знают в округе, у него по-прежнему высокая узнаваемость. С точки зрения избрания проблем не будет. Тем более он устроит Шептия, так как всегда был близок к нему», — пояснил источник в партии, заметив, однако, что фамилия Агафонова звучит только на уровне обсуждений. Инсайдер в окружении Куйвашева подтвердил, что губернатор действительно еще не принимал никаких решений по Агафонову, но высоко ценил его в прошлом. Считается, что последний, работая в Ирбите, показал себя неплохим хозяйственником и покинул пост лишь вынужденно, по семейным причинам. Впрочем, биография политика противоречива. Оппоненты Агафонова вспоминают, что его работой, наоборот, были крайне недовольны городские депутаты, которые постоянно ловили мэра на нарушениях. В руководстве ЕР уверены: «Губернатору эта кандидатура точно будет предложена». Между тем в команде Куйвашева уже видят изъян в возможном выдвижении Агафонова. Переход в заксобрание какой-либо персоны — шанс для губернатора удовлетворить аппаратные аппетиты одной из областных лоббистских групп. В этом смысле выдвижение 60-летнего мэра в отставке находят сомнительным, поскольку технически Агафонов не является чьей-то креатурой. Тот же Шептий, к команде которого причисляли экс-главу, по слухам, предлагает в депутаты бывшего директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина. Сам Агафонов заверил корреспондента URA.RU, что с ним тему выдвижения пока не обсуждали. «Я буду обсуждать этот вопрос, если сам этого [возвращения в политику] захочу. Думаю, желающих пойти в заксобрание предостаточно — даже не из нашего округа. Мы все прекрасно это понимаем», — заключил Агафонов.