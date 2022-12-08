Начальник пермского ГУФСИН уволился из-за конфликта с Москвой

Уже третий руководитель службы уходит досрочно

09 декабря 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Юрий Лымарь покинул должность начальника краевого УФСИН Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Причиной спешного увольнения с должности руководителя ГУФСИН по Пермскому краю Лымаря мог стать конфликт с федеральным руководством. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к управлению. Сейчас он с высокой долей вероятности отправится на пенсию, а в числе потенциальных сменщиков называют его заместителя Сергея Носова. Но смена руководства не повлияет на скандальность ведомства, где ни один начальник в последние годы не продержался дольше трех лет. Увольнение Юрия Лымаря стало неожиданностью для сотрудников ГУФСИН. По словам источника агентства, в ведомстве, ему якобы отказали в предоставлении очередного звания. «Лымарь — человек прямолинейный, он взял и написал рапорт», — уточняет собеседник агентства. Другой источник в силовой среде предполагает, что в числе причин увольнения может быть борьба с коррупцией, которой занимался теперь уже бывший начальник. «Он пытался что-то с этим сделать, но, как мы видим, безуспешно», — поясняет собеседник. Оперативно связаться с пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю не удалось, агентство направило в ведомство запрос. Экс-глава регионального УФСИН рассказывает о работе ведомства Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Юрий Лымарь — третий начальник пермского ГУФСИН, который не смог продержаться на своем посту дольше трех лет. Его предшественник Владимир Андреев руководил управлением чуть больше года. Григорий Желудов, который управлял службой до него, был отправлен в отставку после двух лет работы в регионе. До Желудова начальником был Александр Соколов, который проработал в регионе 11 лет, а после отправления в отставку был осужден за мошенничество в размере 9 миллионов рублей. После скандального увольнения Соколова в Прикамье и наметилась тенденция к частой смене начальников краевого ГУФСИН, отмечает член Общественного совета при ГУФСИН по Пермскому краю Виктор Краснобаев. По его словам, это может быть связано с тем, что регион «довольно непростой» — много колоний и СИЗО (21 исправительная колония и 7 колоний-поселений — ред.). Краснобаев считает, что ведомство очень закрыто и это может быть связано с позицией руководства. «Общественный совет свою работу фактически прекратил и превратился в номинальную структуру. После 2020 года ни одно заседание не проводилось, ни один вопрос не рассматривался. Вероятно, это позиция первого руководителя УФСИН», — отмечает он. Источники в управлении говорят и о позитивных сдвигах, которые произошли в системе УФСИН при Лымаре. Это открытие сразу пяти исправцентров для осужденных к принудительным работам (до Лымаря не было ни одного). В колониях сократилась численность заключенных. Однако система по-прежнему остается закрытой (на что неоднократно обращали внимание члены ОНК Пермского края). А в пермских колониях регулярно случаются скандальные происшествия. Одним из самых громких стал инцидент, произошедший в ИК-10, где бывшему осужденному Александру Брагину на пилораме отрубило голову. На происшествие обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин и поручил коллегам разобраться в произошедшем. Само назначение Лымаря в 2019 году пришлось на скандал в ИК-9, где избили и изнасиловали одного из осужденных. Видео произошедшего было опубликовано в интернете. Начальник по оперативной работе Сергей Пантелев был отстранен от обязанностей. С момента вступления в должность Лымарь поставил себе цель навести порядок в проблемных колониях. Он провел ротацию руководителей, но это не исправило ситуацию. «Ничего не помогло. Эту коррупционную систему не исправить. При этом стоит тотальный запрет на огласку любых случаев, когда нарушаются права заключенных. Не хотят, как говорится, выносить сор из избы, но и не решают ничего при этом», — размышляет собеседник агентства близкий к структуре ФСИН. Подчиненные отзываются о Юрии Лымаре только положительно. Они отмечают, что он был требовательным, но справедливым руководителем и полностью отдавал себя работе. «Это четвертый по счету начальник ГУФСИН, под чьим руководством мне довелось работать, и лучший из них. Невероятный трудоголик, очень мудрый и умный, Лымарь очень хорошо знает тонкости абсолютно любой службы в системе ГУФСИН. А таких профессионалов на самом деле немного. К тому же он всегда поддерживал творчество среди подчиненных», — поделился с URA.RU источник, работающий в системе краевого УФСИН. По словам подчиненных, Лымарь был хорошим начальником Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU И.о. руководителя ГУФСИН назначен сейчас его заместитель Самир Бабаев. Однако, рассуждают источники в системе исполнения наказаний и в политэлитах, это временное решение. По мнению Виктора Краснобаева, хорошей заменой Лымарю мог бы быть другой его заместитель Сергей Носов. «У него большой опыт работы. В системе ФСИН он с 1997 года», — считает Краснобаев. Источники URA.RU считают, что после увольнения Юрий Лымарь отправится на пенсию. «Ему исполнилось 60 лет в 2022 году. Не молодой уже, будет отдыхать скорее всего», — рассуждает собеседник агентства. Получить комментарий у Юрия Лымаря URA.RU не удалось. Редакция не располагает его номером телефона. Агентство готово предоставить ему возможность для комментария. В общей сложности стаж Лымаря в системе исполнения наказаний составляет 35 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной спешного увольнения с должности руководителя ГУФСИН по Пермскому краю Лымаря мог стать конфликт с федеральным руководством. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к управлению. Сейчас он с высокой долей вероятности отправится на пенсию, а в числе потенциальных сменщиков называют его заместителя Сергея Носова. Но смена руководства не повлияет на скандальность ведомства, где ни один начальник в последние годы не продержался дольше трех лет. Увольнение Юрия Лымаря стало неожиданностью для сотрудников ГУФСИН. По словам источника агентства, в ведомстве, ему якобы отказали в предоставлении очередного звания. «Лымарь — человек прямолинейный, он взял и написал рапорт», — уточняет собеседник агентства. Другой источник в силовой среде предполагает, что в числе причин увольнения может быть борьба с коррупцией, которой занимался теперь уже бывший начальник. «Он пытался что-то с этим сделать, но, как мы видим, безуспешно», — поясняет собеседник. Оперативно связаться с пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю не удалось, агентство направило в ведомство запрос. Юрий Лымарь — третий начальник пермского ГУФСИН, который не смог продержаться на своем посту дольше трех лет. Его предшественник Владимир Андреев руководил управлением чуть больше года. Григорий Желудов, который управлял службой до него, был отправлен в отставку после двух лет работы в регионе. До Желудова начальником был Александр Соколов, который проработал в регионе 11 лет, а после отправления в отставку был осужден за мошенничество в размере 9 миллионов рублей. После скандального увольнения Соколова в Прикамье и наметилась тенденция к частой смене начальников краевого ГУФСИН, отмечает член Общественного совета при ГУФСИН по Пермскому краю Виктор Краснобаев. По его словам, это может быть связано с тем, что регион «довольно непростой» — много колоний и СИЗО (21 исправительная колония и 7 колоний-поселений — ред.). Краснобаев считает, что ведомство очень закрыто и это может быть связано с позицией руководства. «Общественный совет свою работу фактически прекратил и превратился в номинальную структуру. После 2020 года ни одно заседание не проводилось, ни один вопрос не рассматривался. Вероятно, это позиция первого руководителя УФСИН», — отмечает он. Источники в управлении говорят и о позитивных сдвигах, которые произошли в системе УФСИН при Лымаре. Это открытие сразу пяти исправцентров для осужденных к принудительным работам (до Лымаря не было ни одного). В колониях сократилась численность заключенных. Однако система по-прежнему остается закрытой (на что неоднократно обращали внимание члены ОНК Пермского края). А в пермских колониях регулярно случаются скандальные происшествия. Само назначение Лымаря в 2019 году пришлось на скандал в ИК-9, где избили и изнасиловали одного из осужденных. Видео произошедшего было опубликовано в интернете. Начальник по оперативной работе Сергей Пантелев был отстранен от обязанностей. С момента вступления в должность Лымарь поставил себе цель навести порядок в проблемных колониях. Он провел ротацию руководителей, но это не исправило ситуацию. Подчиненные отзываются о Юрии Лымаре только положительно. Они отмечают, что он был требовательным, но справедливым руководителем и полностью отдавал себя работе. «Это четвертый по счету начальник ГУФСИН, под чьим руководством мне довелось работать, и лучший из них. Невероятный трудоголик, очень мудрый и умный, Лымарь очень хорошо знает тонкости абсолютно любой службы в системе ГУФСИН. А таких профессионалов на самом деле немного. К тому же он всегда поддерживал творчество среди подчиненных», — поделился с URA.RU источник, работающий в системе краевого УФСИН. И.о. руководителя ГУФСИН назначен сейчас его заместитель Самир Бабаев. Однако, рассуждают источники в системе исполнения наказаний и в политэлитах, это временное решение. По мнению Виктора Краснобаева, хорошей заменой Лымарю мог бы быть другой его заместитель Сергей Носов. «У него большой опыт работы. В системе ФСИН он с 1997 года», — считает Краснобаев. Источники URA.RU считают, что после увольнения Юрий Лымарь отправится на пенсию. «Ему исполнилось 60 лет в 2022 году. Не молодой уже, будет отдыхать скорее всего», — рассуждает собеседник агентства. Получить комментарий у Юрия Лымаря URA.RU не удалось. Редакция не располагает его номером телефона. Агентство готово предоставить ему возможность для комментария. В общей сложности стаж Лымаря в системе исполнения наказаний составляет 35 лет.