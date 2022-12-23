В Перми ученые помогли театру поставить спектакль. Фото, видео

Технологичное оборудование переместит зрителя в будущее и позволит увидеть другие миры

23 декабря 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

На сцене задействовано шесть лазерных установок и другое высокотехнологичное оборудование Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми с помощью современных технологи создали футуристичный спектакль «Солярис» по роману польского футуролога и писателя Станислава Лема. Это совместный проект пермских Центра компетенций НТИ «Фотоника», Политеха, научно-производственной приборостроительной компании и академического Театра-Театра. Корреспонденты URA.RU побывали на репетиции спектакля и пообщались с теми, кто его придумал. Подробности — в нашем материале. Действие романа разворачивается на полностью покрытой океаном планете Солярис. Главный герой произведения, психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, расположенную на ней. Ученые предполагают, что океан — разумен. Люди несколько раз предпринимали попытки установить с ним контакт, но безуспешно. Цель Кельвина — разобраться, почему два оставшихся на станции ученых ведут себя странно. По словам Александра Пронькина, спектакль будет интересен как для молодежной аудитории, так и для «зрелого» зрителя, который раскроет в нем новые смыслы Фото: Сергей Русанов © URA.RU «У этого произведения разные интерпретации. У нас, скорее, это психологическая история. Это про нашу с вами память, про то, как человек борется с какими-то травматическими ситуациями и может их пережить. Мне кажется, для нашего времени это такой очень интересный кейс», — рассказал URA.RU режиссер Александр Пронькин. На сцене зритель не увидит ни одной декорации, но попадет в другой мир за счет технологий Фотоники: лазеров, проекторов, дыммашин. «С помощью лазеров и проекторов нам удалось менять пространство. Делать его то абсолютно бесконечным, то цикличным, маленьким или большим», — объяснила художник-сценограф театра Мария Левина. За счет этого в небольшом пространстве (спектакль ставится на малой сцене театра) удалось создать целый фантастический мир. Зритель попадет в фантастический мир планеты «Солярис» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Изначально идея привнести на сцену что-то новое, технологичное зародилась у Театра-Театра, но «фундамент» спектакля заложили именно ученые, добавляет Пронькин. «Мне кажется, сейчас как раз такое время, когда искусство и наука должны объединиться. Меня заинтересовало, что пермский Театр-театр вступил на путь такой крутой коллаборрации. В ходе создания спектакля ученые были вместе с нами, но они не вмешивались в процесс, а наоборот, дополняли его своими идеями, — отметил Пронькин. В пермском Центре компетенций НТИ «Фотоника» уже давно задумывалсь над тем, чтобы показать возможности технологий обывателю. Определиться с подходящим для этого произведением помогли коллеги из Театра-Театра, пояснил директор «Фотоники» Николай Косвинцев. Зритель сможет оставить себе на память «частичку планеты» «Солярис» — сделать брелок с помощью лазерного гравировщика в фойе театра. Автор дизайна — Александр Новиков Фото предоставлено пресс-службой Центра НТИ «Фотоника» «Фотоника, это сегодня та технология, которая, по сути, управляет светом, работает со светом. Чтобы донести ее полезность, интересность, перспективность для той целевой аудитории, которая нам важна для ее становления, нам как раз потребовалась помощь театра. Произведение „Солярис“, на наш взгляд, на 100% попадает в эту научную тематику, потому что сам жанр этого романа носит название „научно-технологический“. Такой подход и нам самим помог раскрыть понимание этой технологии, понять ее эстетическую прелесть», — сказал Косвинцев. Спекталь «Солярис» будет идти на сцене Театра-Театра в течение трех лет. Но ученые и совместно с коллегами из сферы культуры уже анонсировали новую премьеру — спектакль «Алиса в стране чудес», где в простом и понятном смысле будут раскрыты возможности современных технологии для детей. В России 2022—2031 годы объявлены десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента Владимира Путина, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми с помощью современных технологи создали футуристичный спектакль «Солярис» по роману польского футуролога и писателя Станислава Лема. Это совместный проект пермских Центра компетенций НТИ «Фотоника», Политеха, научно-производственной приборостроительной компании и академического Театра-Театра. Корреспонденты URA.RU побывали на репетиции спектакля и пообщались с теми, кто его придумал. Подробности — в нашем материале. Действие романа разворачивается на полностью покрытой океаном планете Солярис. Главный герой произведения, психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, расположенную на ней. Ученые предполагают, что океан — разумен. Люди несколько раз предпринимали попытки установить с ним контакт, но безуспешно. Цель Кельвина — разобраться, почему два оставшихся на станции ученых ведут себя странно. «У этого произведения разные интерпретации. У нас, скорее, это психологическая история. Это про нашу с вами память, про то, как человек борется с какими-то травматическими ситуациями и может их пережить. Мне кажется, для нашего времени это такой очень интересный кейс», — рассказал URA.RU режиссер Александр Пронькин. На сцене зритель не увидит ни одной декорации, но попадет в другой мир за счет технологий Фотоники: лазеров, проекторов, дыммашин. «С помощью лазеров и проекторов нам удалось менять пространство. Делать его то абсолютно бесконечным, то цикличным, маленьким или большим», — объяснила художник-сценограф театра Мария Левина. За счет этого в небольшом пространстве (спектакль ставится на малой сцене театра) удалось создать целый фантастический мир. Изначально идея привнести на сцену что-то новое, технологичное зародилась у Театра-Театра, но «фундамент» спектакля заложили именно ученые, добавляет Пронькин. «Мне кажется, сейчас как раз такое время, когда искусство и наука должны объединиться. Меня заинтересовало, что пермский Театр-театр вступил на путь такой крутой коллаборрации. В ходе создания спектакля ученые были вместе с нами, но они не вмешивались в процесс, а наоборот, дополняли его своими идеями, — отметил Пронькин. В пермском Центре компетенций НТИ «Фотоника» уже давно задумывалсь над тем, чтобы показать возможности технологий обывателю. Определиться с подходящим для этого произведением помогли коллеги из Театра-Театра, пояснил директор «Фотоники» Николай Косвинцев. «Фотоника, это сегодня та технология, которая, по сути, управляет светом, работает со светом. Чтобы донести ее полезность, интересность, перспективность для той целевой аудитории, которая нам важна для ее становления, нам как раз потребовалась помощь театра. Произведение „Солярис“, на наш взгляд, на 100% попадает в эту научную тематику, потому что сам жанр этого романа носит название „научно-технологический“. Такой подход и нам самим помог раскрыть понимание этой технологии, понять ее эстетическую прелесть», — сказал Косвинцев. Спекталь «Солярис» будет идти на сцене Театра-Театра в течение трех лет. Но ученые и совместно с коллегами из сферы культуры уже анонсировали новую премьеру — спектакль «Алиса в стране чудес», где в простом и понятном смысле будут раскрыты возможности современных технологии для детей. В России 2022—2031 годы объявлены десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента Владимира Путина, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.