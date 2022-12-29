Как ЧВК «Моцарт» связана с торговлей органами на Украине

Журналист Шамаль — о расследовании черного рынка трансплантологии в зоне СВО

29 декабря 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Во время любых военных конфликтов на черном рынке трансплантологии цены всегда падают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Американская ЧВК «Моцарт» — это ЧОП, которое может быть причастно к продаже органов на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявила журналист-расследователь, изучающая вопрос «черной трансплантологии» в зоне СВО Юлия Шамаль. По ее словам, на данный момент доказать прямую связь ЧВК с нелегальным изъятием и продажей человеческих органов трудно, но косвенных признаков много. — Ты занимаешься исследованием продаж органов на Украине. Вопросы, связанные с черной трансплантологией и ЧВК «Моцарт», очень интересны. Я тоже исследовал «Моцарт» и понимаю, что это совсем не ЧВК. Задачи, которые они здесь решают, лежат совершенно не в военной сфере. Что заставило тебя заняться расследованием торговли человеческими органами? Красный Крест хранит контейнеры для перевозки органов в зоне СВО, рассказывает Юлия Шмаль Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Тема сложная, жутковатая. Поймать за руку и предъявить жесткие доказательства — это та задача, которую ставим мы перед собой, как журналисты. Появились факты, странные, ставящие вопросы, на которые нет ответа. Например, зачем Красный Крест хранит контейнеры для перевозки органов в зоне СВО. Почему рядом с контейнером, в соседнем автомобиле, сейфы, забитые американскими долларами. Почему небезызвестная Тайра, она же Юлия Паевская, нацистка, связана с компанией, которая аффилирована с ЧВК «Моцарт». Есть определенное количество мифов по теме. Например, многие коллеги рассказали про некую Элизабет де Брю, которая приезжала вместе с Эндрю Милберном и занималась вопросами поиска органов. Так вот, женщины с таким именем не существует в принципе. Но есть другая женщина, которая, видимо, представляется Элизабет де Брю и действует в зоне СВО на Украине. Я уже несколько раз, из разных источников, получила пожелание, достаточно жесткое, не лезть в эту тему. После этого мне стало по-настоящему интересно. Продажа человеческих органов тесно связана с войной на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Продажа человеческих органов — тема, которая всегда рядом с войной на Украине. Там, где появляются нацбаты, какие-то американские специалисты, сразу возникает вопрос продажи органов. Но информация о «черных трансплантологах» ни разу не стала поводом для проверки со стороны каких-либо международных организаций. Почему? — Во-первых, пока никого не поймали за руку на Украине. Во-вторых, я хочу пару слов сказать про органы и привести понятный пример. Скажу немножко грубо, но это как поменять запчасть в автомобиле. Ты можешь поехать к официальному дилеру, купить официальную запчасть, это будет очень дорого, долго и так далее. А можешь купить китайский аналог. То есть, есть легальный рынок, есть нелегальный рынок. То же самое, к сожалению, происходит в этой жуткой сфере, спасающей жизни людей. Игрокам рынка продажи органов невыгодно, чтобы правда вскрылась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Есть официальный рынок, где нужно записываться, стоять в очереди, совместимость и так далее. А есть рискованный, не дающий больших гарантий, дешевый, относительно быстрый рынок, черный, нелегальный. И на этом рынке цены упали. Более того, мои источники говорят, что во время любых военных конфликтов на этом втором рынке цены всегда падают. Вот она, прямая связь. Есть ощущение, что игрокам данного рынка невыгодно, чтобы это куда-то выносилось. А игроки там крупные. И тот самый «Моцарт» — это ЧОП, как мы выяснили. Это не ЧВК на самом деле. — Крупные игроки настолько крупные, что пробить стену, которую они создали, очень тяжело? Нелегальная продажа органов устроена так, что сложно найти бенефициара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Достаточно трудно. Этот маленький ЧОП окружают крупнейшие мировые компании, такие как «Вестингауз», как «Боинг». Они состоят в одном Совете с этим маленьким ЧОПом, в американо-украинском деловом союзе. Этому маленькому «Моцарту» помогает вся западная военно-научная и военно-техническая мысль. Я давно занимаюсь Америкой, там такие технологии управленческие, организаторские. Устроено так, что до конца невозможно поймать источник, первое зерно, первого человека, нулевого пациента. Вокруг наведена коммерческая муть и коммерческая жуть. В России категорически невозможно легально оформить ООО на бабушку, на тещу, на жену, на коллегу, на брата. У них можно официально свое ООО, свою компанию, хоть многомиллиардную, хоть маленькую оформить на агента. «Моцарт» оформлен тоже на агента. Я не помню название, какое-то очень простое, зарегистрированное в Вайоминге. Это говорит только о том, что они скрывают бенефициара. Четких железобетонных доказательств, чтобы их принести в ООН и куда угодно, нет. — По твоей оценке, таких «Моцартов» сейчас много работает на Украине и в зоне СВО? Половина состоящих в ЧВК «Моцарт» — военные, вторая половина — парамедики, говорит Юлия Шмаль Фото: Размик Закарян © URA.RU — Трудно оценить, у них нет жестких и четко очерченных границ. Основных лиц, принимающих решения в «Моцарте», мы насчитали 10 человек. Это люди, чьи имена и фамилии большой широкой публике ничего не скажут. Половина — это военные. Причем не просто военные, а диверсанты, люди со специальными навыками. А половина — медики и парамедики, люди без высшего медицинского образования, но по роду деятельности имеющие отношение к медицине. Волонтер, доброволец, медбрат, медсестра, и так далее — это парамедики. Тут половина парамедиков и все связаны с медициной катастроф. — Верховная рада приняла закон №5831 «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Он гласит, что согласие на изъятие органов может дать человек, который обязался похоронить донора. Делает ли это формально законной «кражу» органов у раненых солдат? — Ты верно обратил внимание на этот закон об упрощении изъятия органов, вплоть до того, что опекун, или тот, кто хоронит, имеет право все оформить. То есть, они максимально упрощают процесс. Есть такое предположение, что, возможно, Украину на законодательном уровне с молчаливого согласия всех этих господ, перечисленных выше, готовят к статусу базы органов. И постепенно этот нелегальный рынок начинает перетекать в легальный. Потому что внутри того же ЧВК «Моцарт» есть ребята, которые занимаются страховками. Через ЧВК «Моцарт» проходят страховые случаи. Кто-то оказался на поле боя, кому-то очень сильно не повезло, его сильно ранило, таким образом это оформляется в документах. Совершенно случайно рядом боец подходящей группы крови. Теоретически, как говорят мои источники, через страховку может орган быть передан человеку, который на самом деле не воюет. Они постепенно-постепенно легализуют продажу органов все больше и больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская ЧВК «Моцарт» — это ЧОП, которое может быть причастно к продаже органов на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявила журналист-расследователь, изучающая вопрос «черной трансплантологии» в зоне СВО Юлия Шамаль. По ее словам, на данный момент доказать прямую связь ЧВК с нелегальным изъятием и продажей человеческих органов трудно, но косвенных признаков много. — Ты занимаешься исследованием продаж органов на Украине. Вопросы, связанные с черной трансплантологией и ЧВК «Моцарт», очень интересны. Я тоже исследовал «Моцарт» и понимаю, что это совсем не ЧВК. Задачи, которые они здесь решают, лежат совершенно не в военной сфере. Что заставило тебя заняться расследованием торговли человеческими органами? — Тема сложная, жутковатая. Поймать за руку и предъявить жесткие доказательства — это та задача, которую ставим мы перед собой, как журналисты. Появились факты, странные, ставящие вопросы, на которые нет ответа. Например, зачем Красный Крест хранит контейнеры для перевозки органов в зоне СВО. Почему рядом с контейнером, в соседнем автомобиле, сейфы, забитые американскими долларами. Почему небезызвестная Тайра, она же Юлия Паевская, нацистка, связана с компанией, которая аффилирована с ЧВК «Моцарт». Есть определенное количество мифов по теме. Например, многие коллеги рассказали про некую Элизабет де Брю, которая приезжала вместе с Эндрю Милберном и занималась вопросами поиска органов. Так вот, женщины с таким именем не существует в принципе. Но есть другая женщина, которая, видимо, представляется Элизабет де Брю и действует в зоне СВО на Украине. Я уже несколько раз, из разных источников, получила пожелание, достаточно жесткое, не лезть в эту тему. После этого мне стало по-настоящему интересно. — Продажа человеческих органов — тема, которая всегда рядом с войной на Украине. Там, где появляются нацбаты, какие-то американские специалисты, сразу возникает вопрос продажи органов. Но информация о «черных трансплантологах» ни разу не стала поводом для проверки со стороны каких-либо международных организаций. Почему? — Во-первых, пока никого не поймали за руку на Украине. Во-вторых, я хочу пару слов сказать про органы и привести понятный пример. Скажу немножко грубо, но это как поменять запчасть в автомобиле. Ты можешь поехать к официальному дилеру, купить официальную запчасть, это будет очень дорого, долго и так далее. А можешь купить китайский аналог. То есть, есть легальный рынок, есть нелегальный рынок. То же самое, к сожалению, происходит в этой жуткой сфере, спасающей жизни людей. — Крупные игроки настолько крупные, что пробить стену, которую они создали, очень тяжело? — Достаточно трудно. Этот маленький ЧОП окружают крупнейшие мировые компании, такие как «Вестингауз», как «Боинг». Они состоят в одном Совете с этим маленьким ЧОПом, в американо-украинском деловом союзе. Этому маленькому «Моцарту» помогает вся западная военно-научная и военно-техническая мысль. Я давно занимаюсь Америкой, там такие технологии управленческие, организаторские. Устроено так, что до конца невозможно поймать источник, первое зерно, первого человека, нулевого пациента. Вокруг наведена коммерческая муть и коммерческая жуть. В России категорически невозможно легально оформить ООО на бабушку, на тещу, на жену, на коллегу, на брата. У них можно официально свое ООО, свою компанию, хоть многомиллиардную, хоть маленькую оформить на агента. «Моцарт» оформлен тоже на агента. Я не помню название, какое-то очень простое, зарегистрированное в Вайоминге. Это говорит только о том, что они скрывают бенефициара. Четких железобетонных доказательств, чтобы их принести в ООН и куда угодно, нет. — По твоей оценке, таких «Моцартов» сейчас много работает на Украине и в зоне СВО? — Трудно оценить, у них нет жестких и четко очерченных границ. Основных лиц, принимающих решения в «Моцарте», мы насчитали 10 человек. Это люди, чьи имена и фамилии большой широкой публике ничего не скажут. Половина — это военные. Причем не просто военные, а диверсанты, люди со специальными навыками. А половина — медики и парамедики, люди без высшего медицинского образования, но по роду деятельности имеющие отношение к медицине. Волонтер, доброволец, медбрат, медсестра, и так далее — это парамедики. Тут половина парамедиков и все связаны с медициной катастроф. — Верховная рада приняла закон №5831 «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Он гласит, что согласие на изъятие органов может дать человек, который обязался похоронить донора. Делает ли это формально законной «кражу» органов у раненых солдат? — Ты верно обратил внимание на этот закон об упрощении изъятия органов, вплоть до того, что опекун, или тот, кто хоронит, имеет право все оформить. То есть, они максимально упрощают процесс. Есть такое предположение, что, возможно, Украину на законодательном уровне с молчаливого согласия всех этих господ, перечисленных выше, готовят к статусу базы органов. И постепенно этот нелегальный рынок начинает перетекать в легальный. Потому что внутри того же ЧВК «Моцарт» есть ребята, которые занимаются страховками. Через ЧВК «Моцарт» проходят страховые случаи. Кто-то оказался на поле боя, кому-то очень сильно не повезло, его сильно ранило, таким образом это оформляется в документах. Совершенно случайно рядом боец подходящей группы крови. Теоретически, как говорят мои источники, через страховку может орган быть передан человеку, который на самом деле не воюет. Они постепенно-постепенно легализуют продажу органов все больше и больше.