Тюменский депутат помог правительству ЯНАО уговорить оппозицию

Теперь может вспыхнуть новый конфликт

09 января 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО добились контроля над депутатами ЛДПР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ЯНАО спустя годы наконец получило контроль над фракцией ЛДПР в законодательном собрании региона. С этой задачей успешно справилась депутат Тюменской областной думы Ирина Соколова, которая много лет лоббировала интересы региональных властей в этом вопросе. Об этом URA.RU рассказал осведомленный инсайдер. «Правительство региона, еще со времен прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина, пыталось получить контроль над депутатами заксобрания. Это было поручено Ирине Соколовой. В частности, она занималась тем, чтобы региональная фракция ЛДПР перешла под управление местных властей. Не смотря на то, что она сейчас живет и работает в Тюмени, с поставленной задачей она практически справилась», — утверждает инсайдер. Ирина Соколова добилась для властей ЯНАО победы в многолетней борьбе Фото: Елена Федорова © URA.RU По его мнению, Ирина Соколова, которая многие годы боролось со своим коллегой депутатом Тюменской областной думы Владимиром Сысоевым за влияние над фракцией ЛДПР в законодательном собрании ЯНАО, смогла переломить ситуацию в пользу правительства ЯНАО. Это произошло после аппаратных изменений в партийной верхушки региональной фракции ЛДПР «тюменской матрешки». Теперь, считает инсайдер, контроль над двумя депутатами заксобрания ЯНАО от ЛДПР перейдет к региональному правительству. «У фракции ЛДПР в ЗС всего два депутатских мандата. Одно контролирует Сысоев — представитель партии из Тюмени. Второе в интересах правительства ЯНАО курирует Соколова. Задача Соколовой к 2025 году забрать оба места, а Сысоеву — сохранить паритет. Но теперь в самом аппарате ЛДПР „тюменской матрешки“ произошли изменения, что также повлияло на усиление позиций Ирины Соколовой и правительства ЯНАО», — сообщает инсайдер. Но другой источник, близкий к политическому истеблишменту ЯНАО не согласен, что Соколовой удалось полностью проллобировать интересы правительства и получить долгожданный контроль над фракцией. Он считает, что статус-кво сохранится до очередных выборов в законодательное собрание региона, которые произойдут через два года. «На самом деле очень рано говорить о безоговорочной победе Ирины Соколовой и правительства ЯНАО. Нельзя снимать со счетов личные обязательства Дениса Садовникова [депутат ЗС ЯНАО от ЛДПР] перед Владимиром Сысоевым. И надо понимать, что Садовников — руководитель фракции ЛДПР в ЗС, поэтому полный контроль над партийными мандатами может случиться только после новых выборов, а за два года может многое измениться», — говорит источник. Политолог Дмитрий Безделов разделяет мнение последнего собеседника, но склонен видеть ситуацию под другим углом. По его мнению, в ближайшем будущем расклад сил существенно не изменится, но это связано с другими причинами. «На самом деле конфликт несколько преувеличен. Пусть формально куратор сменился и вместо Владимира Сысоева за фракцию в регионах стал отвечать его коллега Артем Зайцев, но у Сысоева достаточно сильные позиции в партии. Поэтому, сдвинуть его трудно. А пока он у власти никто не будет переходить черту в борьбе за влияние над депутатами регионального парламента», — считает Безделов. По его мнению, фракция будет работать в большей части на интересы округа. Также политолог считает, что Сысоев и Соколова — опытные политики-тяжеловесы, которые не будут вступать в открытую конфронтацию. При этом, у Сысоева нет конфликта с политическими властями ЯНАО. Более того, Безделов уверен, что функционер из ЛДПР дорожит своими отношениями с губернатором Дмитрием Артюховым. Что касается Соколовой — она, по мнению собеседника, крепко держит все политические нити в своих руках. Но при этом часть своих полномочий ей придется передать своему преемнику в правительстве ЯНАО — заместителю губернатору и по совместительству директору департамента внутренней политики Сергею Климентьеву. Соколова передаст кураторство над фракцией ЛДПР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Политическое значение Ирины Соколовой велико, но сейчас она все больше концентрируется на тюменских вопросах и наблюдает лишь за общей политической повесткой Ямала. Также не стоит забывать, что в правительстве теперь новый куратор, который берет ее функции на себя. Поэтому не стоит преувеличивать силу влияния Ирины Соколовой», — говорит политолог. В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Также без ответов остались запросы в адрес Сысоева и Соколовой. Ранее URA.RU сообщало, что за кураторство над фракцией ЛДПР в законодательном собрании идет борьба. В заксобрании региона партию представляют два депутата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ЯНАО спустя годы наконец получило контроль над фракцией ЛДПР в законодательном собрании региона. С этой задачей успешно справилась депутат Тюменской областной думы Ирина Соколова, которая много лет лоббировала интересы региональных властей в этом вопросе. Об этом URA.RU рассказал осведомленный инсайдер. «Правительство региона, еще со времен прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина, пыталось получить контроль над депутатами заксобрания. Это было поручено Ирине Соколовой. В частности, она занималась тем, чтобы региональная фракция ЛДПР перешла под управление местных властей. Не смотря на то, что она сейчас живет и работает в Тюмени, с поставленной задачей она практически справилась», — утверждает инсайдер. По его мнению, Ирина Соколова, которая многие годы боролось со своим коллегой депутатом Тюменской областной думы Владимиром Сысоевым за влияние над фракцией ЛДПР в законодательном собрании ЯНАО, смогла переломить ситуацию в пользу правительства ЯНАО. Это произошло после аппаратных изменений в партийной верхушки региональной фракции ЛДПР «тюменской матрешки». Теперь, считает инсайдер, контроль над двумя депутатами заксобрания ЯНАО от ЛДПР перейдет к региональному правительству. «У фракции ЛДПР в ЗС всего два депутатских мандата. Одно контролирует Сысоев — представитель партии из Тюмени. Второе в интересах правительства ЯНАО курирует Соколова. Задача Соколовой к 2025 году забрать оба места, а Сысоеву — сохранить паритет. Но теперь в самом аппарате ЛДПР „тюменской матрешки“ произошли изменения, что также повлияло на усиление позиций Ирины Соколовой и правительства ЯНАО», — сообщает инсайдер. Но другой источник, близкий к политическому истеблишменту ЯНАО не согласен, что Соколовой удалось полностью проллобировать интересы правительства и получить долгожданный контроль над фракцией. Он считает, что статус-кво сохранится до очередных выборов в законодательное собрание региона, которые произойдут через два года. «На самом деле очень рано говорить о безоговорочной победе Ирины Соколовой и правительства ЯНАО. Нельзя снимать со счетов личные обязательства Дениса Садовникова [депутат ЗС ЯНАО от ЛДПР] перед Владимиром Сысоевым. И надо понимать, что Садовников — руководитель фракции ЛДПР в ЗС, поэтому полный контроль над партийными мандатами может случиться только после новых выборов, а за два года может многое измениться», — говорит источник. Политолог Дмитрий Безделов разделяет мнение последнего собеседника, но склонен видеть ситуацию под другим углом. По его мнению, в ближайшем будущем расклад сил существенно не изменится, но это связано с другими причинами. По его мнению, фракция будет работать в большей части на интересы округа. Также политолог считает, что Сысоев и Соколова — опытные политики-тяжеловесы, которые не будут вступать в открытую конфронтацию. При этом, у Сысоева нет конфликта с политическими властями ЯНАО. Более того, Безделов уверен, что функционер из ЛДПР дорожит своими отношениями с губернатором Дмитрием Артюховым. Что касается Соколовой — она, по мнению собеседника, крепко держит все политические нити в своих руках. Но при этом часть своих полномочий ей придется передать своему преемнику в правительстве ЯНАО — заместителю губернатору и по совместительству директору департамента внутренней политики Сергею Климентьеву. «Политическое значение Ирины Соколовой велико, но сейчас она все больше концентрируется на тюменских вопросах и наблюдает лишь за общей политической повесткой Ямала. Также не стоит забывать, что в правительстве теперь новый куратор, который берет ее функции на себя. Поэтому не стоит преувеличивать силу влияния Ирины Соколовой», — говорит политолог. В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Также без ответов остались запросы в адрес Сысоева и Соколовой. Ранее URA.RU сообщало, что за кураторство над фракцией ЛДПР в законодательном собрании идет борьба. В заксобрании региона партию представляют два депутата.