Россиян пересадят с Boeing и Airbus на отечественные самолеты

Страна вернет себе лидирующие позиции в авиастроении

16 февраля 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Современный МС-21 поступит в эксплуатацию в ближайшие два года Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Меры властей по поддержке авиационной отрасли позволят России не только заместить зарубежные самолеты, но и вернуть отечественную промышленность на лидирующие позиции в мире. Такое мнение высказали эксперты URA.RU, комментируя выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства 16 января. В ближайшие три года отечественные авиакомпании получат более 100 магистральных самолетов, включая лайнеры МС-21, обновленные SuperJet и Ту-214, которые заменят Boeing и Airbus. Правительство держит на особом контроле вопросы поддержки отечественного авиастроения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, правительство оперативно завершило формирование паспортов инвестиционных проектов для обновления парка воздушного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены, сообщил Мишустин. На строительство новых самолетов в 2023 году будет суммарно выделено более 237 млрд рублей, а в следующие два года — свыше 32 млрд. «Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения и, соответственно, снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства», — заявил глава правительства. Принятые решения позволят группе «Аэрофлот» в ближайшие три года получить на льготных условиях более 60 магистральных самолетов. Еще почти четырьмя десятками отечественных воздушных судов, добавил премьер, сможет пополнить свой парк единая Дальневосточная авиакомпания «Аврора». Среди них — не только Superjet, но и легкие многоцелевые турбовинтовые самолеты «Байкал». Российские авиаперевозчики получат новые самолеты уже в текущем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мишустин уточнил, что поставки новой авиационной техники позволят охватить большее количество городов и населенных пунктов сетью авиамаршрутов, повысить регулярность и объемы перевозок, надежнее связать территории Сибири, Дальнего Востока, Арктической зоны и других удаленных и труднодоступных районов. Что в том числе, как отметил премьер, это важно для развития местного туризма, решения задач санитарной авиации. Выделяемые правительством деньги пойдут на обеспечение технологического суверенитета государства, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, процесс поддержки и развития современной авиации начался еще в начале 2000-х, когда было принято решение включить крупнейших производителей в Объединенную авиастроительную компанию, поэтому у России есть все конкурентные преимущества на глобальном рынке. «Правительство, Минпромторг и ОАК делают все правильно. Стратегия развития отрасли тоже не вчера появилась, она носит долгосрочный характер с горизонтом планирования в 10-15 лет. Сейчас правительство спокойно ее реализует. Надо прекращать все эти истерики, что у нас чего-то нет. У нас есть научно-конструкторские школы, образовательные центры, производства, которые позволяют ставить перед собой любые цели», — считает парламентарий. Статья по теме Власти РФ определили срок замены Boeing и Airbus По словам члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонида Бабашова, сроки по замещению и обновлению авиапарка, поставленные правительством, реальны и основывается на изучении существующих производственных мощностей и потенциала, который есть у отрасли. «У нас запланировано заседание комитетов, на котором мы, совместно с Минпромторгом, обсудим поэтапный план график реализации и зададим интересующие нас вопросы. Что касается обслуживания имеющихся иностранных судов, то уже были приняты меры по сертификации внутри страны, поэтому мы можем это делать сами. Беспокоится за ремонт совершенно не стоит», — сказал парламентарий. У России есть все шансы вернуть современное авиастроение на уровень советского масштаба, считает генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России и член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. «Долгое время авиационной промышленностью никто не занимался. МС-21, SuperJet и Ту-204 — хорошие машины, но ситуация сложилась таким образом, что сейчас необходимо, если можно так выразиться, уходить в Советский союз, когда абсолютно все детали и комплектующие производились на территории страны. Промышленность вернется на этот уровень, но это займет некоторое время, потому что процесс не быстрый, ведь самолет — это не только фюзеляж. В цепочке очень много комплектующих. На советский уровень промышленность вернется через 10 лет», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Меры властей по поддержке авиационной отрасли позволят России не только заместить зарубежные самолеты, но и вернуть отечественную промышленность на лидирующие позиции в мире. Такое мнение высказали эксперты URA.RU, комментируя выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства 16 января. В ближайшие три года отечественные авиакомпании получат более 100 магистральных самолетов, включая лайнеры МС-21, обновленные SuperJet и Ту-214, которые заменят Boeing и Airbus. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, правительство оперативно завершило формирование паспортов инвестиционных проектов для обновления парка воздушного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены, сообщил Мишустин. На строительство новых самолетов в 2023 году будет суммарно выделено более 237 млрд рублей, а в следующие два года — свыше 32 млрд. Принятые решения позволят группе «Аэрофлот» в ближайшие три года получить на льготных условиях более 60 магистральных самолетов. Еще почти четырьмя десятками отечественных воздушных судов, добавил премьер, сможет пополнить свой парк единая Дальневосточная авиакомпания «Аврора». Среди них — не только Superjet, но и легкие многоцелевые турбовинтовые самолеты «Байкал». Мишустин уточнил, что поставки новой авиационной техники позволят охватить большее количество городов и населенных пунктов сетью авиамаршрутов, повысить регулярность и объемы перевозок, надежнее связать территории Сибири, Дальнего Востока, Арктической зоны и других удаленных и труднодоступных районов. Что в том числе, как отметил премьер, это важно для развития местного туризма, решения задач санитарной авиации. Выделяемые правительством деньги пойдут на обеспечение технологического суверенитета государства, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, процесс поддержки и развития современной авиации начался еще в начале 2000-х, когда было принято решение включить крупнейших производителей в Объединенную авиастроительную компанию, поэтому у России есть все конкурентные преимущества на глобальном рынке. «Правительство, Минпромторг и ОАК делают все правильно. Стратегия развития отрасли тоже не вчера появилась, она носит долгосрочный характер с горизонтом планирования в 10-15 лет. Сейчас правительство спокойно ее реализует. Надо прекращать все эти истерики, что у нас чего-то нет. У нас есть научно-конструкторские школы, образовательные центры, производства, которые позволяют ставить перед собой любые цели», — считает парламентарий. По словам члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонида Бабашова, сроки по замещению и обновлению авиапарка, поставленные правительством, реальны и основывается на изучении существующих производственных мощностей и потенциала, который есть у отрасли. «У нас запланировано заседание комитетов, на котором мы, совместно с Минпромторгом, обсудим поэтапный план график реализации и зададим интересующие нас вопросы. Что касается обслуживания имеющихся иностранных судов, то уже были приняты меры по сертификации внутри страны, поэтому мы можем это делать сами. Беспокоится за ремонт совершенно не стоит», — сказал парламентарий. У России есть все шансы вернуть современное авиастроение на уровень советского масштаба, считает генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России и член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. «Долгое время авиационной промышленностью никто не занимался. В цепочке очень много комплектующих. На советский уровень промышленность вернется через 10 лет», — подытожил эксперт.