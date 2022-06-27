Власти РФ определили срок замены Boeing и Airbus

Мишустин впервые назвал альтернативные марки самолетов

27 июня 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Власти России назвали модели самолетов, которыми заменят западные воздушные судна Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти определили срок замены западных самолетов «Боинг» и «Эйрбас» на российские аналоги. На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил об утверждении комплексной программы развития авиатранспорта. Эксперты объяснили URA.RU, что власти переводят авиапромышленность страны с малых оборотов на большие. Авиаотрасль в России может не только преодолеть сложности, но и получила новый импульс для развития, подчеркнул на совещании Мишустин, добавив, что утверждена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. «Предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. На реализацию программы за этот период планируем направить более 770 млрд рублей. Причем свыше 150 млрд из них поступят до конца года», — уточнил премьер-министр РФ. Михаил Мишустин назначил кураторами комплексной программы развития авиастроения двух вице-премьеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кураторами программы назначены вице-премьеры Андрей Белоусов и Юрий Борисов. Последний обозначил на совещании ключевые направления работы: обеспечение безопасной эксплуатации имеющегося авиапарка и «ускоренное создание и запуск в серию русифицированных версий отечественных лайнеров». По словам Борисова, основой авиапарка станут ближнемагистральные «Суперджеты», МС-21 и Ту-214. Серийное производство «Суперджетов Нью» с российским двигателем начнется в 2023 году. «На средние и дальние расстояния россияне пока летают в основном «Боингами» и «Эйрбасами». Наша задача — постепенно заменить парк отечественными аналогами МС-21 и Ту-214. Программа создания МС-21 предусматривает поставку 72 машин в год начиная с 2029 года — с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году. До 2030 года планируем выпустить еще 70 самолетов Ту-214, они полностью российские, последние годы выпускались малой серией», — рассказал вице-премьер РФ. Российские власти решили увеличить выпуск Ту-214 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доля самолетов отечественного производства в российском авиапарке к 2030 году должна вырасти до 81%, заявил Борисов. Премьер-министр поручил ему держать реализацию этой задачи на личном контроле. В ходе рабочих поездок по стране Мишустин неоднократно посещал авиастроительные заводы. По его словам, там есть интересные решения, опытные кадры, но производственную базу надо обновлять. «Какие конкретные меры предусмотрены в рамках программы для системной поддержки предприятий авиастроения?» — обратился глава правительства с вопросом к Борисову. Предприятиям авиаотрасли окажут господдержку Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края «В программе зафиксировано применение госгарантий и погашения процентов по кредитам, полученным для расширения производства воздушных судов и формирования пула запчастей. Кроме того, сохраняются меры господдержки для повышения финансовой привлекательности отечественных воздушных судов», — ответил вице-премьер РФ. В конце февраля авиаотрасль России попала под санкции Запада. Евросоюз закрыл небо для российских воздушных судов. Согласно санкциям, с россиянами расторгли все лизинговые контракты, а суда потребовали вернуть. Но российские авиаперевозчики по настоянию властей сохранили самолеты в стране и продолжили выполнять полеты на них. Часть авиапарка перерегистрирована в РФ. Российские власти в условиях санкций переводят авиастроение на большие обороты, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Основная проблема в том, что авиаотрасль работала неритмично и на малых оборотах, сейчас необходимо переходить на большие обороты и это все-таки трудно. Семь лет — это первый шаг. Надо и кадры готовить, и культуру производства восстанавливать, развивать. Прорыв будет, когда все это встанет на крыло», — комментирует эксперт. После запуска госпрограммы потребуется примерно пять лет для замены авиапарка, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если программа, о которой объявил Мишустин, будет запущена, то власти наладят массовое производство самолетов, которые заменят западные машины, примерно через пять лет, отмечает почетный работник транспорта России, генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. «На той технической базе, которая у нас действует, мы можем продержаться три-четыре года, а дальше — импортозамещение. Чтобы выпустить новые самолеты, надо строить заводские корпуса, станочный парк, привлекать специалистов. На каждое воздушное судно работает полтысячи заводов», — пояснил Горбачев. Статья по теме Мишустин запустил создание российского конкурента Boeing Власти России в условиях санкций мобилизуют все имеющиеся ресурсы авиастроения, полагает ветеран гражданской авиации, бывший капитан Ленинградского авиаотряда «Аэрофлота», ФГУАП «Пулково» Олег Серов. «Начинается возрождение отечественной авиации, поэтому Мишустин дал такое поручение Борисову. Наши возможности в правительстве знают. Западные авиакомпании выпускают по 1000 самолетов в год. Нам надо мобилизоваться, так как мировой кооперации не получилось. Можно скооперироваться с дружественными странами. Например, Белоруссией и Китаем. Последние выпускают свои качественные самолеты. Я не раз был в Китае и наблюдал, как они собирают среднемагистральный лайнер», — рассказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти определили срок замены западных самолетов «Боинг» и «Эйрбас» на российские аналоги. На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил об утверждении комплексной программы развития авиатранспорта. Эксперты объяснили URA.RU, что власти переводят авиапромышленность страны с малых оборотов на большие. Авиаотрасль в России может не только преодолеть сложности, но и получила новый импульс для развития, подчеркнул на совещании Мишустин, добавив, что утверждена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. «Предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. На реализацию программы за этот период планируем направить более 770 млрд рублей. Причем свыше 150 млрд из них поступят до конца года», — уточнил премьер-министр РФ. Кураторами программы назначены вице-премьеры Андрей Белоусов и Юрий Борисов. Последний обозначил на совещании ключевые направления работы: обеспечение безопасной эксплуатации имеющегося авиапарка и «ускоренное создание и запуск в серию русифицированных версий отечественных лайнеров». По словам Борисова, основой авиапарка станут ближнемагистральные «Суперджеты», МС-21 и Ту-214. Серийное производство «Суперджетов Нью» с российским двигателем начнется в 2023 году. «На средние и дальние расстояния россияне пока летают в основном «Боингами» и «Эйрбасами». Наша задача — постепенно заменить парк отечественными аналогами МС-21 и Ту-214. Программа создания МС-21 предусматривает поставку 72 машин в год начиная с 2029 года — с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году. До 2030 года планируем выпустить еще 70 самолетов Ту-214, они полностью российские, последние годы выпускались малой серией», — рассказал вице-премьер РФ. Доля самолетов отечественного производства в российском авиапарке к 2030 году должна вырасти до 81%, заявил Борисов. Премьер-министр поручил ему держать реализацию этой задачи на личном контроле. В ходе рабочих поездок по стране Мишустин неоднократно посещал авиастроительные заводы. По его словам, там есть интересные решения, опытные кадры, но производственную базу надо обновлять. «Какие конкретные меры предусмотрены в рамках программы для системной поддержки предприятий авиастроения?» — обратился глава правительства с вопросом к Борисову. «В программе зафиксировано применение госгарантий и погашения процентов по кредитам, полученным для расширения производства воздушных судов и формирования пула запчастей. Кроме того, сохраняются меры господдержки для повышения финансовой привлекательности отечественных воздушных судов», — ответил вице-премьер РФ. В конце февраля авиаотрасль России попала под санкции Запада. Евросоюз закрыл небо для российских воздушных судов. Согласно санкциям, с россиянами расторгли все лизинговые контракты, а суда потребовали вернуть. Но российские авиаперевозчики по настоянию властей сохранили самолеты в стране и продолжили выполнять полеты на них. Часть авиапарка перерегистрирована в РФ. Российские власти в условиях санкций переводят авиастроение на большие обороты, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Основная проблема в том, что авиаотрасль работала неритмично и на малых оборотах, сейчас необходимо переходить на большие обороты и это все-таки трудно. Семь лет — это первый шаг. Надо и кадры готовить, и культуру производства восстанавливать, развивать. Прорыв будет, когда все это встанет на крыло», — комментирует эксперт. Если программа, о которой объявил Мишустин, будет запущена, то власти наладят массовое производство самолетов, которые заменят западные машины, примерно через пять лет, отмечает почетный работник транспорта России, генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. «На той технической базе, которая у нас действует, мы можем продержаться три-четыре года, а дальше — импортозамещение. Чтобы выпустить новые самолеты, надо строить заводские корпуса, станочный парк, привлекать специалистов. На каждое воздушное судно работает полтысячи заводов», — пояснил Горбачев. Власти России в условиях санкций мобилизуют все имеющиеся ресурсы авиастроения, полагает ветеран гражданской авиации, бывший капитан Ленинградского авиаотряда «Аэрофлота», ФГУАП «Пулково» Олег Серов. «Начинается возрождение отечественной авиации, поэтому Мишустин дал такое поручение Борисову. Наши возможности в правительстве знают. Западные авиакомпании выпускают по 1000 самолетов в год. Нам надо мобилизоваться, так как мировой кооперации не получилось. Можно скооперироваться с дружественными странами. Например, Белоруссией и Китаем. Последние выпускают свои качественные самолеты. Я не раз был в Китае и наблюдал, как они собирают среднемагистральный лайнер», — рассказал собеседник.