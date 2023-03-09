Россия составит конкуренцию США на еще одном рынке

В этом стране помогут северные регионы

09 марта 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Правительство РФ расширит географию поставок СПГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России В течение семи лет Россия сможет составить конкуренцию США по поставкам сниженного природного газа (СПГ) во все страны мира. Так комментируют эксперты URA.RU прошедшее заседание правительства во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 9 марта. Уже разработан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Правительство рассматривает новые рынки сбыта отечественного газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство предложило добавить в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения. К ним относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находится около 3 трлн куб. м. природного газа. «Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 млн тонн уже в ближайшие семь лет. Также это позволит существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции России на мировом рынке такого экологически безопасного топлива», — сказал Мишустин. Власти окажут всестороннюю поддержку производителям сжиженного природного газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно данным аналитиков Центра германских исследований Института Европы РАН, рост поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюз достиг исторического максимума. Только в прошлом году объем вырос на 4,3 млрд куб. м., достигнув 16,7 млрд куб. м. Для сравнения, в 2021 году поставки СПГ из России в ЕС составляли примерно 12,3 млрд куб. м. Значительную часть этого объема через другие европейские государства получила Германия. Стоит напомнить, что 9 марта с заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая призывала страны союза полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа. По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, в настоящее время в России рассматривается несколько проектов по сжижению природного газа — несколько инициатив компании «НОВАТЭК» в Арктике (на ресурсной базе полуострова Ямал в ЯНАО и полуострова Гыдан в Красноярском крае), при этом дочерние, в частности «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ 1», «Обский СПГ», уже имеют право экспорта. «Идет передел рынка. Американский СПГ идет на европейский рынок, замещая российский трубопроводный, и власти решили направить силы на азиатский. Но не стоит забывать про „Северный поток“, где также ввели мощности по СПГ, которые можно расширить. С США возможно посоревноваться. Есть технологии и ресурсная база, а уж по запасам природного газа Россия является первой», — рассказал эксперт. Еще в 2011 году правительство расширило список компаний, которые могут заниматься экспортом СПГ помимо «Газпрома», пояснил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. «Сейчас даются дополнительные разрешения — это хорошо. Речь идет о монетизации газа, который не сильно поставляется в Европу. Вопросов сроков. Все возможно, но в эти сроки, как минимум, необходимо построить не менее трех крупных заводов», — полагает Салихов. России необходимо построить больше заводов для сжижения газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU С необходимостью построить мощности по сжижению газа согласен и Правосудов. «Осталось построить мощности по сжижению. Вариантов много, но все крупнотоннажные заводы были на импортном оборудовании. Необходимо подписать соответствующие контракты по строительству установок и дальнейшему выпуску на рынок», — добавил собеседник агентства. Более 50% мирового газового рынка уже перешло на СПГ и это очень перспективное направление, заверил политолог и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Трубопроводный газ Россия все меньше может продавать Западу в силу понятных причин, и сейчас власти ищут новые рынки сбыта. Решение правильное, но немного запоздалое, однако для реализации проекта есть необходимые ресурсы и силы», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В течение семи лет Россия сможет составить конкуренцию США по поставкам сниженного природного газа (СПГ) во все страны мира. Так комментируют эксперты URA.RU прошедшее заседание правительства во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 9 марта. Уже разработан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Правительство предложило добавить в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения. К ним относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находится около 3 трлн куб. м. природного газа. Согласно данным аналитиков Центра германских исследований Института Европы РАН, рост поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюз достиг исторического максимума. Только в прошлом году объем вырос на 4,3 млрд куб. м., достигнув 16,7 млрд куб. м. Для сравнения, в 2021 году поставки СПГ из России в ЕС составляли примерно 12,3 млрд куб. м. Значительную часть этого объема через другие европейские государства получила Германия. Стоит напомнить, что 9 марта с заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, которая призывала страны союза полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа. По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, в настоящее время в России рассматривается несколько проектов по сжижению природного газа — несколько инициатив компании «НОВАТЭК» в Арктике (на ресурсной базе полуострова Ямал в ЯНАО и полуострова Гыдан в Красноярском крае), при этом дочерние, в частности «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ 1», «Обский СПГ», уже имеют право экспорта. «Идет передел рынка. Американский СПГ идет на европейский рынок, замещая российский трубопроводный, и власти решили направить силы на азиатский. Но не стоит забывать про „Северный поток“, где также ввели мощности по СПГ, которые можно расширить. С США возможно посоревноваться. Есть технологии и ресурсная база, а уж по запасам природного газа Россия является первой», — рассказал эксперт. Еще в 2011 году правительство расширило список компаний, которые могут заниматься экспортом СПГ помимо «Газпрома», пояснил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. С необходимостью построить мощности по сжижению газа согласен и Правосудов. «Осталось построить мощности по сжижению. Вариантов много, но все крупнотоннажные заводы были на импортном оборудовании. Необходимо подписать соответствующие контракты по строительству установок и дальнейшему выпуску на рынок», — добавил собеседник агентства. Более 50% мирового газового рынка уже перешло на СПГ и это очень перспективное направление, заверил политолог и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Трубопроводный газ Россия все меньше может продавать Западу в силу понятных причин, и сейчас власти ищут новые рынки сбыта. Решение правильное, но немного запоздалое, однако для реализации проекта есть необходимые ресурсы и силы», — подытожил эксперт.