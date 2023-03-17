HR-аналитик развенчал мифы об устройстве в нефтяные компании ХМАО

По данным портала для поиска работы hh.ru, на сайте популярны вакансии крупных нефтяных компаний ХМАО. Соискателей привлекают престижность, прибыльность и перспективы роста, но пугают конкуренция, жесткие требования и многоступенчатый конкурс. Насколько оправданы страхи и ожидания соискателей, действительно ли работа в крупных компаниях доступна только избранным и что нужно для того, чтобы попасть в их число. Эти вопросы URA.RU обсудило с руководителем пресс-службы hh.ru Урал Анной Осиповой.
МИФ: В крупных компаниях ХМАО высокие зарплаты
Крупные компании предлагают среднюю зарплату по рынку
Убеждение, что нефтяники ХМАО получают большую заработную плату, пришло из советских времен, когда вахтовикам платили оклад, в несколько раз превышающий оплату труда коллег с из других регионов. За тридцать лет ситуация в корне изменилась, и часто крупные компании ХМАО предлагают среднюю зарплату по рынку. «Существует мнение, что большая компания будет больше платить, но это не так: хорошую зарплату можно получать в небольшой компании, а в крупной — среднюю. Однако нужно понимать, что не самый высокий уровень зарплаты может компенсировать приобретение нового навыка или возможность карьерного роста», — объяснил HR-специалист.
МИФ: В крупные компании ХМАО берут только по знакомству или по рекомендации
На крупных предприятиях ХМАО невозможно закрыть дефицит кадров, нанимая персонал «по блату»
Кадровый консультант опровергает этот миф, который распространяют обиженные отказом соискатели. По утверждению Анны Осиповой, многочисленные знакомые и родственники сотрудников компании не способны в полной мере обеспечить большие компании персоналом. «Объем набора персонала в крупных компаниях ХМАО такой, который нереально обеспечить силами сотрудников: невозможно нанять 200 человек по знакомству. Вакансии больших предприятий составляют 10% всех объявлений в регионе — высокий показатель, причем нефтяная отрасль уступает лишь ретейлу, где постоянная текучка кадров», — подчеркнула Осипова. На небольших предприятиях такая практика более распространена, поскольку на пару вакансий проще найти претендента из числа знакомых.
МИФ: В крупных компаниях жесткий конкурс на вакансии
На одну вакансию в нефтяных компаниях ХМАО претендуют четыре человека
Среди трудностей трудоустройства в крупные компании соискатели называют высокий конкурс на одно место. Эксперт hh.ru опроверг это заявление, отметив, что цифры подтверждают противоположное. «Сейчас на одну вакансию крупной компании ХМАО приходится четыре человека — это умеренный уровень конкуренции: средним считается 5-6 человек на место. В добывающей сфере на одну вакансию приходится меньше двух резюме, ниже конкуренция только в медицине», — объяснила Осипова. Такие показатели хороши для соискателей, которые могут диктовать условия, но плачевны для работодателей, у которых не остается выбора.
ПРАВДА: Из-за дефицита кадров компании ХМАО привлекают персонал из других регионов
Крупные компании ХМАО массово набирают вахтовый персонал
HR-специалист утверждает, что с сфере добычи сырья в ХМАО спрос на людей постоянно растет, причем наметилась следующая тенденция: компании округа активно начали привлекать людей из других регионов. «По базе вакансий видно, что работодатели из ХМАО стали больше размещать объявления о найме в других регионах, как будто выбрали всех людей в своем округе. Так в январе в ХМАО было открыто на 1% меньше вакансий, чем в декабре, тогда как по стране за последний месяц этот показатель вырос на 4%», — подчеркнула Осипова.
ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО соискателей проверяют на детекторе лжи
По ответам сотрудника на детекторе лжи выясняют общее благополучие человека
В крупных компаниях ХМАО соискатели проходят несколько этапов трудоустройства, а при отборе на некоторые вакансии сотрудников проверяют на детекторе лжи. Эксперт подтвердил эту информацию, подчеркнув, что желающим трудоустроиться на руководящие должности необходимо быть готовыми к проверке. «Зачастую в крупных компаниях есть служба безопасности, она проверяет не только руководящие позиции, но и рядовые. В некоторых организациях могут проверять на детекторе лжи, но это касается высоких должностей: выясняют общее благополучие человека, наличие зависимости от алкоголя и других вредных привычек», — пояснила Осипова.
ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО существует дискриминация по возрасту
Крупные компании не хотят брать сотрудников предпенсионного возраста
Инсайдер из нефтяной сферы ХМАО поделился, что на предприятие не берут сотрудников предпенсионного возраста. HR-специалист подтвердил, что такая проблема существует, но из-за дефицита кадров в регионе она сглаживается. «Возрастная дискриминация на рынке труда присутствует, и нефтегазовые компании ХМАО не являются исключением. Но в силу дефицита кадров часто у работодателя нет альтернативы», — отмечает Осипова.
ПРАВДА: Внешнеполитическая ситуация в стране не повлияет на состояние рынка труда в нефтяной сфере ХМАО
Рынок труда ХМАО способен сохранить стабильность во время изменений в стране
Эксперт считает, что снижение добычи нефти, поставок нефтепродуктов за рубеж не повлияет на состояние рынка труда в ХМАО. «Из-за дефицита кадров в ХМАО ничего на рынке труда не изменится. Произойдет перераспределение и потерявшие работу легко найдут место на других предприятиях», — отмечает HR-специалист.
Несмотря на стабильность рынка труда ХМАО, работодатели округа чутко реагируют на политические события в стране, меняя стратегию поведения в ключевые моменты. «Например, мы заметили временное замирание рынка вакансий перед февральским посланием президента. Работодатели решили послушать главу государства, и только после него уже начали открывать запланированные вакансии», — поделилась Осипова.
По данным портала для поиска работы hh.ru, на сайте популярны вакансии крупных нефтяных компаний ХМАО. Соискателей привлекают престижность, прибыльность и перспективы роста, но пугают конкуренция, жесткие требования и многоступенчатый конкурс. Насколько оправданы страхи и ожидания соискателей, действительно ли работа в крупных компаниях доступна только избранным и что нужно для того, чтобы попасть в их число. Эти вопросы URA.RU обсудило с руководителем пресс-службы hh.ru Урал Анной Осиповой. МИФ: В крупных компаниях ХМАО высокие зарплаты Убеждение, что нефтяники ХМАО получают большую заработную плату, пришло из советских времен, когда вахтовикам платили оклад, в несколько раз превышающий оплату труда коллег с из других регионов. За тридцать лет ситуация в корне изменилась, и часто крупные компании ХМАО предлагают среднюю зарплату по рынку. «Существует мнение, что большая компания будет больше платить, но это не так: хорошую зарплату можно получать в небольшой компании, а в крупной — среднюю. Однако нужно понимать, что не самый высокий уровень зарплаты может компенсировать приобретение нового навыка или возможность карьерного роста», — объяснил HR-специалист. МИФ: В крупные компании ХМАО берут только по знакомству или по рекомендации Кадровый консультант опровергает этот миф, который распространяют обиженные отказом соискатели. По утверждению Анны Осиповой, многочисленные знакомые и родственники сотрудников компании не способны в полной мере обеспечить большие компании персоналом. «Объем набора персонала в крупных компаниях ХМАО такой, который нереально обеспечить силами сотрудников: невозможно нанять 200 человек по знакомству. Вакансии больших предприятий составляют 10% всех объявлений в регионе — высокий показатель, причем нефтяная отрасль уступает лишь ретейлу, где постоянная текучка кадров», — подчеркнула Осипова. На небольших предприятиях такая практика более распространена, поскольку на пару вакансий проще найти претендента из числа знакомых. МИФ: В крупных компаниях жесткий конкурс на вакансии Среди трудностей трудоустройства в крупные компании соискатели называют высокий конкурс на одно место. Эксперт hh.ru опроверг это заявление, отметив, что цифры подтверждают противоположное. «Сейчас на одну вакансию крупной компании ХМАО приходится четыре человека — это умеренный уровень конкуренции: средним считается 5-6 человек на место. В добывающей сфере на одну вакансию приходится меньше двух резюме, ниже конкуренция только в медицине», — объяснила Осипова. Такие показатели хороши для соискателей, которые могут диктовать условия, но плачевны для работодателей, у которых не остается выбора. ПРАВДА: Из-за дефицита кадров компании ХМАО привлекают персонал из других регионов HR-специалист утверждает, что с сфере добычи сырья в ХМАО спрос на людей постоянно растет, причем наметилась следующая тенденция: компании округа активно начали привлекать людей из других регионов. «По базе вакансий видно, что работодатели из ХМАО стали больше размещать объявления о найме в других регионах, как будто выбрали всех людей в своем округе. Так в январе в ХМАО было открыто на 1% меньше вакансий, чем в декабре, тогда как по стране за последний месяц этот показатель вырос на 4%», — подчеркнула Осипова. ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО соискателей проверяют на детекторе лжи В крупных компаниях ХМАО соискатели проходят несколько этапов трудоустройства, а при отборе на некоторые вакансии сотрудников проверяют на детекторе лжи. Эксперт подтвердил эту информацию, подчеркнув, что желающим трудоустроиться на руководящие должности необходимо быть готовыми к проверке. «Зачастую в крупных компаниях есть служба безопасности, она проверяет не только руководящие позиции, но и рядовые. В некоторых организациях могут проверять на детекторе лжи, но это касается высоких должностей: выясняют общее благополучие человека, наличие зависимости от алкоголя и других вредных привычек», — пояснила Осипова. ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО существует дискриминация по возрасту Инсайдер из нефтяной сферы ХМАО поделился, что на предприятие не берут сотрудников предпенсионного возраста. HR-специалист подтвердил, что такая проблема существует, но из-за дефицита кадров в регионе она сглаживается. «Возрастная дискриминация на рынке труда присутствует, и нефтегазовые компании ХМАО не являются исключением. Но в силу дефицита кадров часто у работодателя нет альтернативы», — отмечает Осипова. ПРАВДА: Внешнеполитическая ситуация в стране не повлияет на состояние рынка труда в нефтяной сфере ХМАО Эксперт считает, что снижение добычи нефти, поставок нефтепродуктов за рубеж не повлияет на состояние рынка труда в ХМАО. «Из-за дефицита кадров в ХМАО ничего на рынке труда не изменится. Произойдет перераспределение и потерявшие работу легко найдут место на других предприятиях», — отмечает HR-специалист. Несмотря на стабильность рынка труда ХМАО, работодатели округа чутко реагируют на политические события в стране, меняя стратегию поведения в ключевые моменты. «Например, мы заметили временное замирание рынка вакансий перед февральским посланием президента. Работодатели решили послушать главу государства, и только после него уже начали открывать запланированные вакансии», — поделилась Осипова.