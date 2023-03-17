HR-аналитик развенчал мифы об устройстве в нефтяные компании ХМАО

О размере зарплат, устройстве по блату и проверках на детекторе лжи

18 марта 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Среди соискателей популярны вакансии нефтяных компаний ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU По данным портала для поиска работы hh.ru, на сайте популярны вакансии крупных нефтяных компаний ХМАО. Соискателей привлекают престижность, прибыльность и перспективы роста, но пугают конкуренция, жесткие требования и многоступенчатый конкурс. Насколько оправданы страхи и ожидания соискателей, действительно ли работа в крупных компаниях доступна только избранным и что нужно для того, чтобы попасть в их число. Эти вопросы URA.RU обсудило с руководителем пресс-службы hh.ru Урал Анной Осиповой. МИФ: В крупных компаниях ХМАО высокие зарплаты Крупные компании предлагают среднюю зарплату по рынку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убеждение, что нефтяники ХМАО получают большую заработную плату, пришло из советских времен, когда вахтовикам платили оклад, в несколько раз превышающий оплату труда коллег с из других регионов. За тридцать лет ситуация в корне изменилась, и часто крупные компании ХМАО предлагают среднюю зарплату по рынку. «Существует мнение, что большая компания будет больше платить, но это не так: хорошую зарплату можно получать в небольшой компании, а в крупной — среднюю. Однако нужно понимать, что не самый высокий уровень зарплаты может компенсировать приобретение нового навыка или возможность карьерного роста», — объяснил HR-специалист. МИФ: В крупные компании ХМАО берут только по знакомству или по рекомендации На крупных предприятиях ХМАО невозможно закрыть дефицит кадров, нанимая персонал «по блату» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Кадровый консультант опровергает этот миф, который распространяют обиженные отказом соискатели. По утверждению Анны Осиповой, многочисленные знакомые и родственники сотрудников компании не способны в полной мере обеспечить большие компании персоналом. «Объем набора персонала в крупных компаниях ХМАО такой, который нереально обеспечить силами сотрудников: невозможно нанять 200 человек по знакомству. Вакансии больших предприятий составляют 10% всех объявлений в регионе — высокий показатель, причем нефтяная отрасль уступает лишь ретейлу, где постоянная текучка кадров», — подчеркнула Осипова. На небольших предприятиях такая практика более распространена, поскольку на пару вакансий проще найти претендента из числа знакомых. МИФ: В крупных компаниях жесткий конкурс на вакансии На одну вакансию в нефтяных компаниях ХМАО претендуют четыре человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Среди трудностей трудоустройства в крупные компании соискатели называют высокий конкурс на одно место. Эксперт hh.ru опроверг это заявление, отметив, что цифры подтверждают противоположное. «Сейчас на одну вакансию крупной компании ХМАО приходится четыре человека — это умеренный уровень конкуренции: средним считается 5-6 человек на место. В добывающей сфере на одну вакансию приходится меньше двух резюме, ниже конкуренция только в медицине», — объяснила Осипова. Такие показатели хороши для соискателей, которые могут диктовать условия, но плачевны для работодателей, у которых не остается выбора. ПРАВДА: Из-за дефицита кадров компании ХМАО привлекают персонал из других регионов Крупные компании ХМАО массово набирают вахтовый персонал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU HR-специалист утверждает, что с сфере добычи сырья в ХМАО спрос на людей постоянно растет, причем наметилась следующая тенденция: компании округа активно начали привлекать людей из других регионов. «По базе вакансий видно, что работодатели из ХМАО стали больше размещать объявления о найме в других регионах, как будто выбрали всех людей в своем округе. Так в январе в ХМАО было открыто на 1% меньше вакансий, чем в декабре, тогда как по стране за последний месяц этот показатель вырос на 4%», — подчеркнула Осипова. ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО соискателей проверяют на детекторе лжи По ответам сотрудника на детекторе лжи выясняют общее благополучие человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В крупных компаниях ХМАО соискатели проходят несколько этапов трудоустройства, а при отборе на некоторые вакансии сотрудников проверяют на детекторе лжи. Эксперт подтвердил эту информацию, подчеркнув, что желающим трудоустроиться на руководящие должности необходимо быть готовыми к проверке. «Зачастую в крупных компаниях есть служба безопасности, она проверяет не только руководящие позиции, но и рядовые. В некоторых организациях могут проверять на детекторе лжи, но это касается высоких должностей: выясняют общее благополучие человека, наличие зависимости от алкоголя и других вредных привычек», — пояснила Осипова. ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО существует дискриминация по возрасту Крупные компании не хотят брать сотрудников предпенсионного возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инсайдер из нефтяной сферы ХМАО поделился, что на предприятие не берут сотрудников предпенсионного возраста. HR-специалист подтвердил, что такая проблема существует, но из-за дефицита кадров в регионе она сглаживается. «Возрастная дискриминация на рынке труда присутствует, и нефтегазовые компании ХМАО не являются исключением. Но в силу дефицита кадров часто у работодателя нет альтернативы», — отмечает Осипова. ПРАВДА: Внешнеполитическая ситуация в стране не повлияет на состояние рынка труда в нефтяной сфере ХМАО Рынок труда ХМАО способен сохранить стабильность во время изменений в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперт считает, что снижение добычи нефти, поставок нефтепродуктов за рубеж не повлияет на состояние рынка труда в ХМАО. «Из-за дефицита кадров в ХМАО ничего на рынке труда не изменится. Произойдет перераспределение и потерявшие работу легко найдут место на других предприятиях», — отмечает HR-специалист. Несмотря на стабильность рынка труда ХМАО, работодатели округа чутко реагируют на политические события в стране, меняя стратегию поведения в ключевые моменты. «Например, мы заметили временное замирание рынка вакансий перед февральским посланием президента. Работодатели решили послушать главу государства, и только после него уже начали открывать запланированные вакансии», — поделилась Осипова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным портала для поиска работы hh.ru, на сайте популярны вакансии крупных нефтяных компаний ХМАО. Соискателей привлекают престижность, прибыльность и перспективы роста, но пугают конкуренция, жесткие требования и многоступенчатый конкурс. Насколько оправданы страхи и ожидания соискателей, действительно ли работа в крупных компаниях доступна только избранным и что нужно для того, чтобы попасть в их число. Эти вопросы URA.RU обсудило с руководителем пресс-службы hh.ru Урал Анной Осиповой. МИФ: В крупных компаниях ХМАО высокие зарплаты Убеждение, что нефтяники ХМАО получают большую заработную плату, пришло из советских времен, когда вахтовикам платили оклад, в несколько раз превышающий оплату труда коллег с из других регионов. За тридцать лет ситуация в корне изменилась, и часто крупные компании ХМАО предлагают среднюю зарплату по рынку. «Существует мнение, что большая компания будет больше платить, но это не так: хорошую зарплату можно получать в небольшой компании, а в крупной — среднюю. Однако нужно понимать, что не самый высокий уровень зарплаты может компенсировать приобретение нового навыка или возможность карьерного роста», — объяснил HR-специалист. МИФ: В крупные компании ХМАО берут только по знакомству или по рекомендации Кадровый консультант опровергает этот миф, который распространяют обиженные отказом соискатели. По утверждению Анны Осиповой, многочисленные знакомые и родственники сотрудников компании не способны в полной мере обеспечить большие компании персоналом. «Объем набора персонала в крупных компаниях ХМАО такой, который нереально обеспечить силами сотрудников: невозможно нанять 200 человек по знакомству. Вакансии больших предприятий составляют 10% всех объявлений в регионе — высокий показатель, причем нефтяная отрасль уступает лишь ретейлу, где постоянная текучка кадров», — подчеркнула Осипова. На небольших предприятиях такая практика более распространена, поскольку на пару вакансий проще найти претендента из числа знакомых. МИФ: В крупных компаниях жесткий конкурс на вакансии Среди трудностей трудоустройства в крупные компании соискатели называют высокий конкурс на одно место. Эксперт hh.ru опроверг это заявление, отметив, что цифры подтверждают противоположное. «Сейчас на одну вакансию крупной компании ХМАО приходится четыре человека — это умеренный уровень конкуренции: средним считается 5-6 человек на место. В добывающей сфере на одну вакансию приходится меньше двух резюме, ниже конкуренция только в медицине», — объяснила Осипова. Такие показатели хороши для соискателей, которые могут диктовать условия, но плачевны для работодателей, у которых не остается выбора. ПРАВДА: Из-за дефицита кадров компании ХМАО привлекают персонал из других регионов HR-специалист утверждает, что с сфере добычи сырья в ХМАО спрос на людей постоянно растет, причем наметилась следующая тенденция: компании округа активно начали привлекать людей из других регионов. «По базе вакансий видно, что работодатели из ХМАО стали больше размещать объявления о найме в других регионах, как будто выбрали всех людей в своем округе. Так в январе в ХМАО было открыто на 1% меньше вакансий, чем в декабре, тогда как по стране за последний месяц этот показатель вырос на 4%», — подчеркнула Осипова. ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО соискателей проверяют на детекторе лжи В крупных компаниях ХМАО соискатели проходят несколько этапов трудоустройства, а при отборе на некоторые вакансии сотрудников проверяют на детекторе лжи. Эксперт подтвердил эту информацию, подчеркнув, что желающим трудоустроиться на руководящие должности необходимо быть готовыми к проверке. «Зачастую в крупных компаниях есть служба безопасности, она проверяет не только руководящие позиции, но и рядовые. В некоторых организациях могут проверять на детекторе лжи, но это касается высоких должностей: выясняют общее благополучие человека, наличие зависимости от алкоголя и других вредных привычек», — пояснила Осипова. ПРАВДА: В крупных компаниях ХМАО существует дискриминация по возрасту Инсайдер из нефтяной сферы ХМАО поделился, что на предприятие не берут сотрудников предпенсионного возраста. HR-специалист подтвердил, что такая проблема существует, но из-за дефицита кадров в регионе она сглаживается. «Возрастная дискриминация на рынке труда присутствует, и нефтегазовые компании ХМАО не являются исключением. Но в силу дефицита кадров часто у работодателя нет альтернативы», — отмечает Осипова. ПРАВДА: Внешнеполитическая ситуация в стране не повлияет на состояние рынка труда в нефтяной сфере ХМАО Эксперт считает, что снижение добычи нефти, поставок нефтепродуктов за рубеж не повлияет на состояние рынка труда в ХМАО. «Из-за дефицита кадров в ХМАО ничего на рынке труда не изменится. Произойдет перераспределение и потерявшие работу легко найдут место на других предприятиях», — отмечает HR-специалист. Несмотря на стабильность рынка труда ХМАО, работодатели округа чутко реагируют на политические события в стране, меняя стратегию поведения в ключевые моменты. «Например, мы заметили временное замирание рынка вакансий перед февральским посланием президента. Работодатели решили послушать главу государства, и только после него уже начали открывать запланированные вакансии», — поделилась Осипова.