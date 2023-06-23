Какую оценку екатеринбуржцы поставили «Ночи музыки» в 2023 году

Досмотры, силовики и фанаты на сцене — во что превратилась девятая «Ночь музыки»

24 июня 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Горожане заметили, что в этом году организация фестиваля улучшилась Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге 23 июня отгремел масштабный музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который стал девятым по счету. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, которые чаще всего касались обилия мусора, нарушения закона и некачественного звука. URA.RU подвела итоги летней музыкальной ночи, которая собрала в столице Урала более 2500 артистов. Проблемы с охраной Любители рок-музыки оказались в ловушке мер безопасности — многие не смогли услышать любимых артистов из-за тщательного досмотра на «Екатеринбург Арена». Пропускная система оказался помехой для многих горожан: например, к началу выступления хэдлайнеров у стадиона скопились длинные очереди из желающих послушать группы «Аффинаж», Wildways и певца Максима Свободу, из-за чего площадка оказалась полупустой. С проблемой в виде досмотра столкнулись и посетители патриотической площадки возле окружного Дома офицеров. Там екатеринбуржцы были вынуждены преодолевать металлические ворота и заборы, чтобы послушать музыканта Вадима Самойлова и исполнительницу Юлию Чичерину. При этом внутри ОДО площадка была без особого скопления людей. Попытка дорваться до артиста В этом году не обошлось без очередных инцидентов с гостями фестиваля. На финальном концерте певца Валерия Сюткина, который проходил возле главного учебного корпуса Уральского федерального университета, мужчина дважды оказался возле музыканта. Многие сразу же припомнили инцидент с певицей МакSим 2022 года, когда фанатка сбила с ног артистку. В первый раз участник Ural Music Night поднялся к Сюткину, чтобы снять его на видео, но мужчину тут же быстро подхватила охрана и увела за пределы площадки. После екатеринбуржец вновь попытался залезть на сцену, но его одернули. Финальная попытка сфотографироваться с артистом также не увенчалась успехом — мужчина оказался рядом с певцом, когда началась акция «Светает», и все волонтеры, организаторы и участники были приглашены на сцену. Поклонника тут же подхватили и выпроводили. Фото: Московец Илья © URA.RU Неудачные сцены Екатеринбуржцы жаловались на неудобные площадки. Например, в Харитоновском парке сцену с фолк-исполнителями установили на горке, из-за чего зрители оказались внизу, и видимость была плохой. Последняя площадка у УрФУ также не особо пришлась по душе участникам — зрители находились далеко от сцены и были распределены на небольшие группы. Некоторые горожане даже не пытались оказаться ближе к артисту, опасаясь, что не смогут быстро покинуть площадку после окончания фестиваля. Мусор Несмотря на заявление начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Ильи Маркова о том, что в этом году число туалетов и контейнеров увеличилось, на проспекте Ленина то и дело были замечены горы мусора. В половине первого ночи люди начали складировать бутылки и другие отходы поверх баков и на тротуарах. Но, отмечают журналисты, в сравнении с прошлым годом город выглядел существенно чище, чем обычно. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работа силовиков Фестиваль «Ночь музыки» стал некой репетицией силовых структур к 300-летию Екатеринбурга, с которой, как считают гости Ural Music Night, они справились. Полицейские присутствовали на многих музыкальных площадках города, перекрывали дороги, когда толпы выходили на проезжую часть, активно досматривали горожан перед запуском к сцене и отбирали алкоголь, если он находился в сумке. Как результат — Екатеринбург от громких происшествий не содрогался, а пьяных толп было значительно меньше. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Отсутствие глобальной давки Гости UMN заметили, что в этом году фестиваль обошелся без давки и падения горожан в обмороки. Если на восьмой «Ночи музыки» фанаты испытывали неудобства с духотой и теснотой, то в этот раз инцидентов замечено не было. На фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич», где выступала группа RSAC, давки не наблюдалось, а в сравнении с прошлым годом люди могли спокойно покинуть площадку, не участвуя в боях за попытку встать на эскалатор или залезть в лифт. Вероятно, считают екатеринбуржцы, организаторы уральской музыкальной ночи решили избежать конфликтов и пригласили лишь одного популярного артиста на сцену в торговом в центре. Напомним, в 2022 году ажиотаж в Estory вызвали группа Uma2rman и певица Ольга Серябкина. Другие развлечения Те, кто не желал повторно знакомиться с творчеством артистов, которые ранее уже приезжали на «Ночь музыки» (певица IOWA, группы «ЛАУД» и Billy`s band, певец Максим Свобода), могли отправиться на различные интерактивы. Среди них были танцевальные батлы, вечеринка с бачатой, массовые танцы на Вайнера, стрельба из лука, фехтование и ярмарки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 23 июня отгремел масштабный музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который стал девятым по счету. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, которые чаще всего касались обилия мусора, нарушения закона и некачественного звука. URA.RU подвела итоги летней музыкальной ночи, которая собрала в столице Урала более 2500 артистов. Проблемы с охраной Любители рок-музыки оказались в ловушке мер безопасности — многие не смогли услышать любимых артистов из-за тщательного досмотра на «Екатеринбург Арена». Пропускная система оказался помехой для многих горожан: например, к началу выступления хэдлайнеров у стадиона скопились длинные очереди из желающих послушать группы «Аффинаж», Wildways и певца Максима Свободу, из-за чего площадка оказалась полупустой. С проблемой в виде досмотра столкнулись и посетители патриотической площадки возле окружного Дома офицеров. Там екатеринбуржцы были вынуждены преодолевать металлические ворота и заборы, чтобы послушать музыканта Вадима Самойлова и исполнительницу Юлию Чичерину. При этом внутри ОДО площадка была без особого скопления людей. Попытка дорваться до артиста В этом году не обошлось без очередных инцидентов с гостями фестиваля. На финальном концерте певца Валерия Сюткина, который проходил возле главного учебного корпуса Уральского федерального университета, мужчина дважды оказался возле музыканта. Многие сразу же припомнили инцидент с певицей МакSим 2022 года, когда фанатка сбила с ног артистку. В первый раз участник Ural Music Night поднялся к Сюткину, чтобы снять его на видео, но мужчину тут же быстро подхватила охрана и увела за пределы площадки. После екатеринбуржец вновь попытался залезть на сцену, но его одернули. Финальная попытка сфотографироваться с артистом также не увенчалась успехом — мужчина оказался рядом с певцом, когда началась акция «Светает», и все волонтеры, организаторы и участники были приглашены на сцену. Поклонника тут же подхватили и выпроводили. Неудачные сцены Екатеринбуржцы жаловались на неудобные площадки. Например, в Харитоновском парке сцену с фолк-исполнителями установили на горке, из-за чего зрители оказались внизу, и видимость была плохой. Последняя площадка у УрФУ также не особо пришлась по душе участникам — зрители находились далеко от сцены и были распределены на небольшие группы. Некоторые горожане даже не пытались оказаться ближе к артисту, опасаясь, что не смогут быстро покинуть площадку после окончания фестиваля. Мусор Несмотря на заявление начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Ильи Маркова о том, что в этом году число туалетов и контейнеров увеличилось, на проспекте Ленина то и дело были замечены горы мусора. В половине первого ночи люди начали складировать бутылки и другие отходы поверх баков и на тротуарах. Но, отмечают журналисты, в сравнении с прошлым годом город выглядел существенно чище, чем обычно. Работа силовиков Фестиваль «Ночь музыки» стал некой репетицией силовых структур к 300-летию Екатеринбурга, с которой, как считают гости Ural Music Night, они справились. Полицейские присутствовали на многих музыкальных площадках города, перекрывали дороги, когда толпы выходили на проезжую часть, активно досматривали горожан перед запуском к сцене и отбирали алкоголь, если он находился в сумке. Как результат — Екатеринбург от громких происшествий не содрогался, а пьяных толп было значительно меньше. Отсутствие глобальной давки Гости UMN заметили, что в этом году фестиваль обошелся без давки и падения горожан в обмороки. Если на восьмой «Ночи музыки» фанаты испытывали неудобства с духотой и теснотой, то в этот раз инцидентов замечено не было. На фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич», где выступала группа RSAC, давки не наблюдалось, а в сравнении с прошлым годом люди могли спокойно покинуть площадку, не участвуя в боях за попытку встать на эскалатор или залезть в лифт. Вероятно, считают екатеринбуржцы, организаторы уральской музыкальной ночи решили избежать конфликтов и пригласили лишь одного популярного артиста на сцену в торговом в центре. Напомним, в 2022 году ажиотаж в Estory вызвали группа Uma2rman и певица Ольга Серябкина. Другие развлечения Те, кто не желал повторно знакомиться с творчеством артистов, которые ранее уже приезжали на «Ночь музыки» (певица IOWA, группы «ЛАУД» и Billy`s band, певец Максим Свобода), могли отправиться на различные интерактивы. Среди них были танцевальные батлы, вечеринка с бачатой, массовые танцы на Вайнера, стрельба из лука, фехтование и ярмарки.