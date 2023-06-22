Власти Екатеринбург пояснили, что будет с грязью и мусором во время «Ночи музыки» На время «Ночи музыки» в центре Екатеринбурга поставят больше туалетов и урн для мусора 23 июня 2023 в 16:23 Размер текста - 17 + Туалеты уже стоят недалеко от сцен, где выступят хэдлайнеры Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night На музыкальном фестивале «Ночь музыки», который пройдет 23 июня в Екатеринбурге, увеличат количество туалетов и мусорных баков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС завил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков. «Вчера было подписано постановление главы города Екатеринбурга. Подтверждаем, что мы запустили процесс установки мобильных туалетов и контейнеров», — сообщил Марков. Туалеты и мусорные баки закупили на деньги, которые Екатеринбург выиграл в прошлом году — за счет федерального гранта «Туркод». Марков уточнил, что вскоре будет обновлен парк мобильных стационарных пунктов — это более удобные туалетные кабины. «Возможно они приедут к юбилею города», — уточнил представитель мэрии. В прошлом году жители и гости Екатеринбурга жаловались на большое количество мусора после проведения «Ночи музыки». Гости фестиваля отмечали, что-то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя. На музыкальном фестивале «Ночь музыки», который пройдет 23 июня в Екатеринбурге, увеличат количество туалетов и мусорных баков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС завил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков. «Вчера было подписано постановление главы города Екатеринбурга. Подтверждаем, что мы запустили процесс установки мобильных туалетов и контейнеров», — сообщил Марков. Туалеты и мусорные баки закупили на деньги, которые Екатеринбург выиграл в прошлом году — за счет федерального гранта «Туркод». Марков уточнил, что вскоре будет обновлен парк мобильных стационарных пунктов — это более удобные туалетные кабины. «Возможно они приедут к юбилею города», — уточнил представитель мэрии. В прошлом году жители и гости Екатеринбурга жаловались на большое количество мусора после проведения «Ночи музыки». Гости фестиваля отмечали, что-то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям