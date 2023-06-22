22 июня 2023

Власти Екатеринбург пояснили, что будет с грязью и мусором во время «Ночи музыки»

На время «Ночи музыки» в центре Екатеринбурга поставят больше туалетов и урн для мусора
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Подготовка города к Ural Music Night. Екатеринбург, общественные туалеты
Туалеты уже стоят недалеко от сцен, где выступят хэдлайнеры Фото:
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Ural Music Night

На музыкальном фестивале «Ночь музыки», который пройдет 23 июня в Екатеринбурге, увеличат количество туалетов и мусорных баков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС завил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков.

«Вчера было подписано постановление главы города Екатеринбурга. Подтверждаем, что мы запустили процесс установки мобильных туалетов и контейнеров», — сообщил Марков. Туалеты и мусорные баки закупили на деньги, которые Екатеринбург выиграл в прошлом году — за счет федерального гранта «Туркод».

Марков уточнил, что вскоре будет обновлен парк мобильных стационарных пунктов — это более удобные туалетные кабины. «Возможно они приедут к юбилею города», — уточнил представитель мэрии.

В прошлом году жители и гости Екатеринбурга жаловались на большое количество мусора после проведения «Ночи музыки». Гости фестиваля отмечали, что-то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя.

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На музыкальном фестивале «Ночь музыки», который пройдет 23 июня в Екатеринбурге, увеличат количество туалетов и мусорных баков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС завил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков. «Вчера было подписано постановление главы города Екатеринбурга. Подтверждаем, что мы запустили процесс установки мобильных туалетов и контейнеров», — сообщил Марков. Туалеты и мусорные баки закупили на деньги, которые Екатеринбург выиграл в прошлом году — за счет федерального гранта «Туркод». Марков уточнил, что вскоре будет обновлен парк мобильных стационарных пунктов — это более удобные туалетные кабины. «Возможно они приедут к юбилею города», — уточнил представитель мэрии. В прошлом году жители и гости Екатеринбурга жаловались на большое количество мусора после проведения «Ночи музыки». Гости фестиваля отмечали, что-то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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