Власти Екатеринбург пояснили, что будет с грязью и мусором во время «Ночи музыки»

На музыкальном фестивале «Ночь музыки», который пройдет 23 июня в Екатеринбурге, увеличат количество туалетов и мусорных баков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС завил начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков.
«Вчера было подписано постановление главы города Екатеринбурга. Подтверждаем, что мы запустили процесс установки мобильных туалетов и контейнеров», — сообщил Марков. Туалеты и мусорные баки закупили на деньги, которые Екатеринбург выиграл в прошлом году — за счет федерального гранта «Туркод».
Марков уточнил, что вскоре будет обновлен парк мобильных стационарных пунктов — это более удобные туалетные кабины. «Возможно они приедут к юбилею города», — уточнил представитель мэрии.
В прошлом году жители и гости Екатеринбурга жаловались на большое количество мусора после проведения «Ночи музыки». Гости фестиваля отмечали, что-то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя.
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