«Урал» сенсационно проиграл: как прошел первый день 19-го тура Первой лиги

«Урал» проиграл в матче с «Нефтехимиком» со счетом 1:0
16 ноября 2025 в 03:39
В рамках первого дня 19-го тура Первой лиги прошло четыре матча

Фото: Илья Изотов © URA.RU

Екатеринбургский «Урал» проиграл в матче с «Нефтехимиком». Уральский клуб уступил со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Единственный гол был забит на 50-й минуте: отличился полузащитник Давид Кокоев. Более подробно о том, как прошли матчи первого дня 19-го тура Первой лиги — в материале URA.RU.

«Урал» сенсационно проиграл

В матче 19-го тура Первой лиги екатеринбургский «Урал» потерпел поражение от «Нефтехимика». Встреча прошла в Нижнекамске, победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля, сообщает пресс-служба уральского клуба. Во время матча у «Урала» был удален игрок Бардачев — это произошло в дополнительные минуты игры.

«В Нижнекамске прервалась наша победная серия», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба. Единственный гол в матче забил полузащитник Давид Кокоев на 50-й минуте.
Ничья в Хабаровске

«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграли вничью. Игра завершилась вничью — 1:1. Информацию о результате есть на официальном сайте лиги. Первый гол в игре забил нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Цыпченко на 76-й минуте.

Отмечается, что гости из Красноярска смогли сравнять счет в компенсированное время — на 90+4-й минуте отличился Андрей Окладников. Матч получился напряженным.

Победа «Черноморца»

Новороссийский «Черноморец» одержал победу над ульяновской «Волгой» со счетом 2:1. Первый гол в матче на 28-й минуте забил нападающий «Черноморца» Саид Алиев. Еще один гол был забит Антоном Антоновым на 48-й минуте.

Новороссийский клуб смог одержать важную победу, которая может повлиять на положение команды в турнирной таблице. Уточняется, что «Волга» ответила лишь одним мячом в добавленное к первому тайму время.

Сухой выигрыш «Торпедо»

На стадионе «Арена Химки» «Торпедо» победило волгоградский «Ротор» со счетом 2:0. Московский клуб продемонстрировал уверенную игру и сумел реализовать свои моменты. Первый гол был забит на 57-й минуте: после удара со штрафного Бояна Рогановича мяч был записан на защитника Глеба Шевченко. На 87-й минуте нападающий Александр Юшин удвоил преимущество хозяев поля.

