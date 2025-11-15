В пермском аэропорту на шесть часов задерживается прибытие рейса из Сочи
В Перми задерживается прибытие и отправление рейсов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Утреннее прибытие самолета из Сочи в Пермь задерживается на шесть часов. Соответствующее изменение 16 ноября было внесено в расписание аэропорта Большое Савино.
«Рейс FV 6129 Сочи — Пермь, авиакомпания „Россия“. Время прибытия по расписанию: 05:05. Расчетное время: 11:05», — свидетельствует онлайн-табло.
Также в Пермь с часовой задержкой прилетит борт из Москвы (в 05:10). С опозданием в почти два часа (в 06:20) — из Санкт-Петербурга. Время отправления самолетов в Сочи и Москву также было скорректировано.
Задержки рейсов в аэропорту Большое Савино происходят на фоне ограничений на полеты в ряде российских регионов. В ночь на воскресенье обломки украинских БПЛА попали в жилые дома на территории Волгограда — пострадали трое. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!