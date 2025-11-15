В пермском аэропорту на шесть часов задерживается прибытие рейса из Сочи

В Перми задерживается прибытие и отправление рейсов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Утреннее прибытие самолета из Сочи в Пермь задерживается на шесть часов. Соответствующее изменение 16 ноября было внесено в расписание аэропорта Большое Савино.

«Рейс FV 6129 Сочи — Пермь, авиакомпания „Россия“. Время прибытия по расписанию: 05:05. Расчетное время: 11:05», — свидетельствует онлайн-табло.

Также в Пермь с часовой задержкой прилетит борт из Москвы (в 05:10). С опозданием в почти два часа (в 06:20) — из Санкт-Петербурга. Время отправления самолетов в Сочи и Москву также было скорректировано.

