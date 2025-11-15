Из-за ограничений в аэропорту Самары на несколько часов задержан рейс в Сургут

Вылет перенесен почти на 2,5 часа Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Рейс из Самары в Сургут (ХМАО) в ночь на 16 ноября задержан. По данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, пока вылет перенесен на 2,5 часа. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в воздушной гавани введены временные ограничения полетов.

«Рейс Самара — Сургут 16 ноября 2025 года задержан. Расчетное время вылета в 2:55, фактическое время вылета — 5:20», — гласит онлайн-табло аэропорта Курумоч.