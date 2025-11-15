Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин отметил наградой семью из ЯНАО. Фото

16 ноября 2025 в 03:25
Супруги Худи являются потомственными оленеводами и рыбаками

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруги Еле и Галина Худи из ЯНАО вместе прожили 45 лет и воспитали семерых детей. За укрепление семейных ценностей президент России Владимир Путин наградил их орденом «Родительская слава».

Фото: telegram-канал «Ямал. Официально»


«Владимир Путин подписал указ о награждении семьи орденом „Родительская слава“. Еле и Галина Худи из Яр-Сале недавно отметили сапфировую свадьбу. За 45 лет совместной жизни они воспитали семерых детей, а теперь помогают растить 27 внуков», — сообщили власти округа в telegram-канале. Соответствующий указ подписан главой государства 14 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Супруги Худи всю жизнь посвятили ямальской тундре. Они потомственные рыбаки и оленеводы. Четверо их сыновей продолжили семейное дело, а пятый сын работает в нефтегазовой отрасли. Двое дочерей связали свою жизнь с торговлей и медициной и воспитывают детей.

