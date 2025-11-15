«Зарекомендовал себя отлично»: пермский перевозчик рассказал о разбившемся в ДТП водителе микроавтобуса

Страшная авария произошла на 64-м километре трассы Пермь — Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU

Водитель автобуса, курсировавшего по маршруту Пермь — Кунгур, после ДТП в районе деревни Черепахи, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил перевозчик Олег Ильин, обслуживающий направление.

«Он в больнице, в крайне тяжелом состоянии, но стабильный <...>. Хорошо зарекомендовавший себя водитель, более 15 лет работает в отрасли», — рассказал собеседник портала 59.RU.

Другой источник издания утверждает, что водителя зовут Леонид. Он был доставлен в Пермскую краевую нейрохирургию. Пострадавший в коме. По словам инсайдера, мужчина начал работать на микроавтобусе сразу после трудоустройства у Ильина, отличался высокой степенью ответственности.

Продолжение после рекламы

URA.RU уже рассказывало, что 14 ноября «Соболь» столкнулся с большегрузом после выезда на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 получили травмы. По версии следствия, водитель автобуса уходил от столкновения с движущейся впереди машиной.