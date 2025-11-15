«Зарекомендовал себя отлично»: пермский перевозчик рассказал о разбившемся в ДТП водителе микроавтобуса
Страшная авария произошла на 64-м километре трассы Пермь — Екатеринбург
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Водитель автобуса, курсировавшего по маршруту Пермь — Кунгур, после ДТП в районе деревни Черепахи, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил перевозчик Олег Ильин, обслуживающий направление.
«Он в больнице, в крайне тяжелом состоянии, но стабильный <...>. Хорошо зарекомендовавший себя водитель, более 15 лет работает в отрасли», — рассказал собеседник портала 59.RU.
Другой источник издания утверждает, что водителя зовут Леонид. Он был доставлен в Пермскую краевую нейрохирургию. Пострадавший в коме. По словам инсайдера, мужчина начал работать на микроавтобусе сразу после трудоустройства у Ильина, отличался высокой степенью ответственности.
URA.RU уже рассказывало, что 14 ноября «Соболь» столкнулся с большегрузом после выезда на встречную полосу. В результате ДТП погибли семь человек, еще 12 получили травмы. По версии следствия, водитель автобуса уходил от столкновения с движущейся впереди машиной.
По информации, предоставленной министром здравоохранения Прикамья Анастасией Крутень, на вечер субботы состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, одного — как крайне тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!