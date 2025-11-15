Логотип РИА URA.RU
Житель Кургана готов обменять псалтырь 17 века на трактор или мотоблок

16 ноября 2025 в 02:25
Владелец старообрядческого псалтыря в Кургане предпочел книге трактор (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Кургана выставил на продажу старинный псалтырь старообрядцев, но готов обменять его на сельскохозяйственную технику. Редкую книгу 17 века, напечатанную на кириллице, владелец оценил в 110 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном сайте. 

В Кургане раритетный псалтырь меняют на мотоблок

Фото: Сайт с объявлениями


«Возможен обмен на мини-трактор, либо мотоблок с рулем, либо газ 69, луаз. Разумный торг уместен», — говорится в объявление.  Автор объявления уточнил, что речь идет о книге, напечатанной на кириллице в Почаевской старообрядческой типографии в середине 17 века, во времена царствования Алексея Михайловича. Продавец предупредил, что книга требует переплета, некоторые листы могут отсутствовать, а часть страниц укорочена. Стоимость раритета оценена в 110 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выставили на продажу три книги Олега Блоцкого о Владимире Путине, две из которых считаются редкими. Вместе с ними продаются часы, похожие на те, что носил президент. За весь лот просят 5,52 млн рублей — сумму, сопоставимую с ценой квартиры.

