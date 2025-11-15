Житель Кургана готов обменять псалтырь 17 века на трактор или мотоблок

Владелец старообрядческого псалтыря в Кургане предпочел книге трактор (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Кургана выставил на продажу старинный псалтырь старообрядцев, но готов обменять его на сельскохозяйственную технику. Редкую книгу 17 века, напечатанную на кириллице, владелец оценил в 110 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном сайте.

В Кургане раритетный псалтырь меняют на мотоблок Фото: Сайт с объявлениями





«Возможен обмен на мини-трактор, либо мотоблок с рулем, либо газ 69, луаз. Разумный торг уместен», — говорится в объявление. Автор объявления уточнил, что речь идет о книге, напечатанной на кириллице в Почаевской старообрядческой типографии в середине 17 века, во времена царствования Алексея Михайловича. Продавец предупредил, что книга требует переплета, некоторые листы могут отсутствовать, а часть страниц укорочена. Стоимость раритета оценена в 110 тысяч рублей.