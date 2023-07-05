Россия восстанавливает Мариуполь, где 80 дней шли бои

О том, что именно появится на месте руин — в материале URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Мариуполь, мариуполь
Мариуполь возвращается к мирной жизни Фото:
статья из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В Мариуполе, где 80 дней шли бои, восстановлено более тысячи частных домов. Сейчас в работе у российских строителей еще 1500 домов и построек, пострадавших во время атак ВСУ. В Мариуполе активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются детские сады и школы. О том, как идет восстановление и развитие города после вхождения Донецкой Народной Республики в состав России собкору URA.RU рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина
Мариуполь сильно пострадал в ходе СВО: ВСУ использовали дома мирных жителей как укрепления
Фото:

Мариуполь, 81 день находившийся в эпицентре боев и сражений, сильно пострадал. ВСУ устраивали свои позиции и прятали артиллерию и военную технику в жилой застройке, используя дома мирных жителей как укрепления, а население — в качестве живого щита. На начало спецоперации на территории города было 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных. Следует отметить, что в постсоветское время новых многоэтажек в городе не строилось, а построенные еще при СССР дома требовали капитального ремонта. После освобождения Мариуполя стало понятно, что значительная часть города разрушена. Из-за повреждений восстановлению не подлежат 517 многоквартирных домов и 7 929 частных. 261 многоэтажка и 10 802 частных дома остались нетронутыми. Остальные дома требуют ремонта.

— Олег Валерьевич, расскажите о строительстве новых жилых микрорайонов и восстановлении многоквартирных домов в Мариуполе, что удалось сделать?

В Мариуполе активно восстанавливают многоквартирные дома и строят новые
В Мариуполе активно восстанавливают многоквартирные дома и строят новые
Фото:

— В этом году планируется сдача 17 многоквартирных домов. Также в 2023 году будут начаты работы на 13 объектах нового строительства. В дополнение к этому планируется сдать под заселение 10 объектов недостроя, которые сейчас в работе.

На сегодня в муниципальной собственности находятся 23 новых многоквартирных дома на 1 687 квартир — горожанам в них уже выданы ордера. Готовы к сдаче еще 14 многоэтажек на 922 квартиры. После их передачи в муниципальную собственность мариупольцам начнут выдавать ордера на жилье и в этих домах.

— Значительная часть Мариуполя — это частный сектор. Как проходит его восстановление?

— В Мариуполе и присоединенных населенных пунктах уже восстановлено более тысячи частных домов, еще более 50 домов на данный момент в работе. Правительством ДНР рассматривается программа восстановления индивидуального жилого строительства (ИЖС). С ее помощью в этом году мы сможем существенно нарастить темпы восстановления и строительства жилья.
В Мариуполе активно восстанавливают городскую инфраструктуру
В Мариуполе активно восстанавливают городскую инфраструктуру
Фото:

Также в ближайшее время власти республики определят статус домов барачного типа. После этого можно будет проводить их капитальный ремонт. В зависимости от статуса пойдем либо по программе восстановления с определением подрядчиков, либо по программе восстановления ИЖС с выдачей жильцам необходимых стройматериалов. Плюс сейчас рассматривается программа по восстановлению ветхого жилья.

— Какого ремонта в основном требуют дома в городе, и кто его проводит?

— Ремонтно-восстановительные работы пострадавших во время боевых действий домов ведут подрядные организации из 16 регионов России. На сегодняшний день в работе более 1500 объектов. Строители производят замену всех инженерных систем, окон, ремонт кровли и территории общего пользования.

— А как восстанавливаются дороги, коммуникации, инженерная инфраструктура?

Ремонт дорог ведется на 53 участках города
Ремонт дорог ведется на 53 участках города
Фото:

— Ремонт ведется на 53 участках дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно заменят на 38 улицах, второй этап восстановления включает еще 15 улиц. Строители в ходе работ также меняют бордюры, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на перекрестках и современные остановки, благоустраивают пешеходные зоны.

Всего в этом году на улицах установят 15 тысяч новых фонарей. Главная цель — сделать весь город максимально светлым и безопасным. Это касается и частного сектора. Установка фонарей также ведется в Старом Крыму, Сартане и Талаковке. Освещение улиц и дорог также планируем восстановить в Гнутово и Ломакино.

— В городе налажено движение автобусов, восстановлено трамвайное движение, как в целом обстоят дела с общественным транспортом?

Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск
В городе активно развивают сеть общественного транспорта. Потенциал есть, но не хватает водителей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Ежедневно на линии выходят 110 транспортных средств: шесть троллейбусов, 13 трамвайных вагонов и 90 автобус. Всего же автобусов у «Мариупольтранса» более 180. Потенциал увеличить интенсивность движения пассажирского транспорта, запустить новые маршруты есть уже сейчас. Этому препятствует только одно — нехватка водителей.

По городу работает 22 автобусных маршрута, три троллейбусных и один трамвайный. На пригородном направлении — 11 маршрутов. До 2025 года планируем увеличить число городских автобусных маршрутов до 32, пригородных — до 16, Также запустим 20 междугородних маршрутов. Проезд в городском общественном транспорте у нас сейчас бесплатный.

— Как решаются потребности детей в школах и детских садиках, досуговых учреждениях?

Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург
В 2023-2024 учебном году в городе восстановят 21 школу и 33 детских сада
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В 2022-2023 учебном году были отремонтированы и открыты 16 школ и 11 дошкольных учреждений. Также с 15 марта к городу присоединились населенные пункты Сартана, Талаковка и Старый Крыма, где в трех отремонтированных школах возобновлен учебный процесс, еще три детских сада там ремонтируются. Дополнительно уже с 1 сентября в Мариуполе начнут работу еще семь школ и 12 садиков. В целом за 2023-2024 учебный год планируем восстановить 21 школу и 33 детских сада.

— И последний вопрос, мариупольцы платят за коммуналку?

— В текущем году горожане не оплачивают услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотведению, вывозу мусора. Также не начисляется квартплата за содержание внутридомовых сетей, территорий общего пользования и придомовых территорий. Вместе с тем, газо- и электроснабжение уже оплачивается.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мариуполе, где 80 дней шли бои, восстановлено более тысячи частных домов. Сейчас в работе у российских строителей еще 1500 домов и построек, пострадавших во время атак ВСУ. В Мариуполе активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются детские сады и школы. О том, как идет восстановление и развитие города после вхождения Донецкой Народной Республики в состав России собкору URA.RU рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Мариуполь, 81 день находившийся в эпицентре боев и сражений, сильно пострадал. ВСУ устраивали свои позиции и прятали артиллерию и военную технику в жилой застройке, используя дома мирных жителей как укрепления, а население — в качестве живого щита. На начало спецоперации на территории города было 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных. Следует отметить, что в постсоветское время новых многоэтажек в городе не строилось, а построенные еще при СССР дома требовали капитального ремонта. После освобождения Мариуполя стало понятно, что значительная часть города разрушена. Из-за повреждений восстановлению не подлежат 517 многоквартирных домов и 7 929 частных. 261 многоэтажка и 10 802 частных дома остались нетронутыми. Остальные дома требуют ремонта. — Олег Валерьевич, расскажите о строительстве новых жилых микрорайонов и восстановлении многоквартирных домов в Мариуполе, что удалось сделать? — В этом году планируется сдача 17 многоквартирных домов. Также в 2023 году будут начаты работы на 13 объектах нового строительства. В дополнение к этому планируется сдать под заселение 10 объектов недостроя, которые сейчас в работе. На сегодня в муниципальной собственности находятся 23 новых многоквартирных дома на 1 687 квартир — горожанам в них уже выданы ордера. Готовы к сдаче еще 14 многоэтажек на 922 квартиры. После их передачи в муниципальную собственность мариупольцам начнут выдавать ордера на жилье и в этих домах. — Значительная часть Мариуполя — это частный сектор. Как проходит его восстановление? Также в ближайшее время власти республики определят статус домов барачного типа. После этого можно будет проводить их капитальный ремонт. В зависимости от статуса пойдем либо по программе восстановления с определением подрядчиков, либо по программе восстановления ИЖС с выдачей жильцам необходимых стройматериалов. Плюс сейчас рассматривается программа по восстановлению ветхого жилья. — Какого ремонта в основном требуют дома в городе, и кто его проводит? — А как восстанавливаются дороги, коммуникации, инженерная инфраструктура? — Ремонт ведется на 53 участках дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно заменят на 38 улицах, второй этап восстановления включает еще 15 улиц. Строители в ходе работ также меняют бордюры, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на перекрестках и современные остановки, благоустраивают пешеходные зоны. Всего в этом году на улицах установят 15 тысяч новых фонарей. Главная цель — сделать весь город максимально светлым и безопасным. Это касается и частного сектора. Установка фонарей также ведется в Старом Крыму, Сартане и Талаковке. Освещение улиц и дорог также планируем восстановить в Гнутово и Ломакино. — В городе налажено движение автобусов, восстановлено трамвайное движение, как в целом обстоят дела с общественным транспортом? — Ежедневно на линии выходят 110 транспортных средств: шесть троллейбусов, 13 трамвайных вагонов и 90 автобус. Всего же автобусов у «Мариупольтранса» более 180. Потенциал увеличить интенсивность движения пассажирского транспорта, запустить новые маршруты есть уже сейчас. Этому препятствует только одно — нехватка водителей. По городу работает 22 автобусных маршрута, три троллейбусных и один трамвайный. На пригородном направлении — 11 маршрутов. До 2025 года планируем увеличить число городских автобусных маршрутов до 32, пригородных — до 16, Также запустим 20 междугородних маршрутов. Проезд в городском общественном транспорте у нас сейчас бесплатный. — Как решаются потребности детей в школах и детских садиках, досуговых учреждениях? — В 2022-2023 учебном году были отремонтированы и открыты 16 школ и 11 дошкольных учреждений. Также с 15 марта к городу присоединились населенные пункты Сартана, Талаковка и Старый Крыма, где в трех отремонтированных школах возобновлен учебный процесс, еще три детских сада там ремонтируются. Дополнительно уже с 1 сентября в Мариуполе начнут работу еще семь школ и 12 садиков. В целом за 2023-2024 учебный год планируем восстановить 21 школу и 33 детских сада. — И последний вопрос, мариупольцы платят за коммуналку? — В текущем году горожане не оплачивают услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотведению, вывозу мусора. Также не начисляется квартплата за содержание внутридомовых сетей, территорий общего пользования и придомовых территорий. Вместе с тем, газо- и электроснабжение уже оплачивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...