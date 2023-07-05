Россия восстанавливает Мариуполь, где 80 дней шли бои

О том, что именно появится на месте руин — в материале URA.RU

05 июля 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Мариуполь возвращается к мирной жизни Фото: Сергей Венявский © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Мариуполе, где 80 дней шли бои, восстановлено более тысячи частных домов. Сейчас в работе у российских строителей еще 1500 домов и построек, пострадавших во время атак ВСУ. В Мариуполе активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются детские сады и школы. О том, как идет восстановление и развитие города после вхождения Донецкой Народной Республики в состав России собкору URA.RU рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Мариуполь сильно пострадал в ходе СВО: ВСУ использовали дома мирных жителей как укрепления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мариуполь, 81 день находившийся в эпицентре боев и сражений, сильно пострадал. ВСУ устраивали свои позиции и прятали артиллерию и военную технику в жилой застройке, используя дома мирных жителей как укрепления, а население — в качестве живого щита. На начало спецоперации на территории города было 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных. Следует отметить, что в постсоветское время новых многоэтажек в городе не строилось, а построенные еще при СССР дома требовали капитального ремонта. После освобождения Мариуполя стало понятно, что значительная часть города разрушена. Из-за повреждений восстановлению не подлежат 517 многоквартирных домов и 7 929 частных. 261 многоэтажка и 10 802 частных дома остались нетронутыми. Остальные дома требуют ремонта. — Олег Валерьевич, расскажите о строительстве новых жилых микрорайонов и восстановлении многоквартирных домов в Мариуполе, что удалось сделать? В Мариуполе активно восстанавливают многоквартирные дома и строят новые Фото: Евгений Линин URA.RU — В этом году планируется сдача 17 многоквартирных домов. Также в 2023 году будут начаты работы на 13 объектах нового строительства. В дополнение к этому планируется сдать под заселение 10 объектов недостроя, которые сейчас в работе. На сегодня в муниципальной собственности находятся 23 новых многоквартирных дома на 1 687 квартир — горожанам в них уже выданы ордера. Готовы к сдаче еще 14 многоэтажек на 922 квартиры. После их передачи в муниципальную собственность мариупольцам начнут выдавать ордера на жилье и в этих домах. — Значительная часть Мариуполя — это частный сектор. Как проходит его восстановление? — В Мариуполе и присоединенных населенных пунктах уже восстановлено более тысячи частных домов, еще более 50 домов на данный момент в работе. Правительством ДНР рассматривается программа восстановления индивидуального жилого строительства (ИЖС). С ее помощью в этом году мы сможем существенно нарастить темпы восстановления и строительства жилья. В Мариуполе активно восстанавливают городскую инфраструктуру Фото: Евгений Линин URA.RU Также в ближайшее время власти республики определят статус домов барачного типа. После этого можно будет проводить их капитальный ремонт. В зависимости от статуса пойдем либо по программе восстановления с определением подрядчиков, либо по программе восстановления ИЖС с выдачей жильцам необходимых стройматериалов. Плюс сейчас рассматривается программа по восстановлению ветхого жилья. — Какого ремонта в основном требуют дома в городе, и кто его проводит? — Ремонтно-восстановительные работы пострадавших во время боевых действий домов ведут подрядные организации из 16 регионов России. На сегодняшний день в работе более 1500 объектов. Строители производят замену всех инженерных систем, окон, ремонт кровли и территории общего пользования. — А как восстанавливаются дороги, коммуникации, инженерная инфраструктура? Ремонт дорог ведется на 53 участках города Фото: Евгений Линин URA.RU — Ремонт ведется на 53 участках дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно заменят на 38 улицах, второй этап восстановления включает еще 15 улиц. Строители в ходе работ также меняют бордюры, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на перекрестках и современные остановки, благоустраивают пешеходные зоны. Всего в этом году на улицах установят 15 тысяч новых фонарей. Главная цель — сделать весь город максимально светлым и безопасным. Это касается и частного сектора. Установка фонарей также ведется в Старом Крыму, Сартане и Талаковке. Освещение улиц и дорог также планируем восстановить в Гнутово и Ломакино. — В городе налажено движение автобусов, восстановлено трамвайное движение, как в целом обстоят дела с общественным транспортом? В городе активно развивают сеть общественного транспорта. Потенциал есть, но не хватает водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Ежедневно на линии выходят 110 транспортных средств: шесть троллейбусов, 13 трамвайных вагонов и 90 автобус. Всего же автобусов у «Мариупольтранса» более 180. Потенциал увеличить интенсивность движения пассажирского транспорта, запустить новые маршруты есть уже сейчас. Этому препятствует только одно — нехватка водителей. По городу работает 22 автобусных маршрута, три троллейбусных и один трамвайный. На пригородном направлении — 11 маршрутов. До 2025 года планируем увеличить число городских автобусных маршрутов до 32, пригородных — до 16, Также запустим 20 междугородних маршрутов. Проезд в городском общественном транспорте у нас сейчас бесплатный. — Как решаются потребности детей в школах и детских садиках, досуговых учреждениях? В 2023-2024 учебном году в городе восстановят 21 школу и 33 детских сада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В 2022-2023 учебном году были отремонтированы и открыты 16 школ и 11 дошкольных учреждений. Также с 15 марта к городу присоединились населенные пункты Сартана, Талаковка и Старый Крыма, где в трех отремонтированных школах возобновлен учебный процесс, еще три детских сада там ремонтируются. Дополнительно уже с 1 сентября в Мариуполе начнут работу еще семь школ и 12 садиков. В целом за 2023-2024 учебный год планируем восстановить 21 школу и 33 детских сада. — И последний вопрос, мариупольцы платят за коммуналку? — В текущем году горожане не оплачивают услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотведению, вывозу мусора. Также не начисляется квартплата за содержание внутридомовых сетей, территорий общего пользования и придомовых территорий. Вместе с тем, газо- и электроснабжение уже оплачивается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мариуполе, где 80 дней шли бои, восстановлено более тысячи частных домов. Сейчас в работе у российских строителей еще 1500 домов и построек, пострадавших во время атак ВСУ. В Мариуполе активно возводятся новые жилые микрорайоны, открываются детские сады и школы. О том, как идет восстановление и развитие города после вхождения Донецкой Народной Республики в состав России собкору URA.RU рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Мариуполь, 81 день находившийся в эпицентре боев и сражений, сильно пострадал. ВСУ устраивали свои позиции и прятали артиллерию и военную технику в жилой застройке, используя дома мирных жителей как укрепления, а население — в качестве живого щита. На начало спецоперации на территории города было 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных. Следует отметить, что в постсоветское время новых многоэтажек в городе не строилось, а построенные еще при СССР дома требовали капитального ремонта. После освобождения Мариуполя стало понятно, что значительная часть города разрушена. Из-за повреждений восстановлению не подлежат 517 многоквартирных домов и 7 929 частных. 261 многоэтажка и 10 802 частных дома остались нетронутыми. Остальные дома требуют ремонта. — Олег Валерьевич, расскажите о строительстве новых жилых микрорайонов и восстановлении многоквартирных домов в Мариуполе, что удалось сделать? — В этом году планируется сдача 17 многоквартирных домов. Также в 2023 году будут начаты работы на 13 объектах нового строительства. В дополнение к этому планируется сдать под заселение 10 объектов недостроя, которые сейчас в работе. На сегодня в муниципальной собственности находятся 23 новых многоквартирных дома на 1 687 квартир — горожанам в них уже выданы ордера. Готовы к сдаче еще 14 многоэтажек на 922 квартиры. После их передачи в муниципальную собственность мариупольцам начнут выдавать ордера на жилье и в этих домах. — Значительная часть Мариуполя — это частный сектор. Как проходит его восстановление? Также в ближайшее время власти республики определят статус домов барачного типа. После этого можно будет проводить их капитальный ремонт. В зависимости от статуса пойдем либо по программе восстановления с определением подрядчиков, либо по программе восстановления ИЖС с выдачей жильцам необходимых стройматериалов. Плюс сейчас рассматривается программа по восстановлению ветхого жилья. — Какого ремонта в основном требуют дома в городе, и кто его проводит? — А как восстанавливаются дороги, коммуникации, инженерная инфраструктура? — Ремонт ведется на 53 участках дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно заменят на 38 улицах, второй этап восстановления включает еще 15 улиц. Строители в ходе работ также меняют бордюры, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на перекрестках и современные остановки, благоустраивают пешеходные зоны. Всего в этом году на улицах установят 15 тысяч новых фонарей. Главная цель — сделать весь город максимально светлым и безопасным. Это касается и частного сектора. Установка фонарей также ведется в Старом Крыму, Сартане и Талаковке. Освещение улиц и дорог также планируем восстановить в Гнутово и Ломакино. — В городе налажено движение автобусов, восстановлено трамвайное движение, как в целом обстоят дела с общественным транспортом? — Ежедневно на линии выходят 110 транспортных средств: шесть троллейбусов, 13 трамвайных вагонов и 90 автобус. Всего же автобусов у «Мариупольтранса» более 180. Потенциал увеличить интенсивность движения пассажирского транспорта, запустить новые маршруты есть уже сейчас. Этому препятствует только одно — нехватка водителей. По городу работает 22 автобусных маршрута, три троллейбусных и один трамвайный. На пригородном направлении — 11 маршрутов. До 2025 года планируем увеличить число городских автобусных маршрутов до 32, пригородных — до 16, Также запустим 20 междугородних маршрутов. Проезд в городском общественном транспорте у нас сейчас бесплатный. — Как решаются потребности детей в школах и детских садиках, досуговых учреждениях? — В 2022-2023 учебном году были отремонтированы и открыты 16 школ и 11 дошкольных учреждений. Также с 15 марта к городу присоединились населенные пункты Сартана, Талаковка и Старый Крыма, где в трех отремонтированных школах возобновлен учебный процесс, еще три детских сада там ремонтируются. Дополнительно уже с 1 сентября в Мариуполе начнут работу еще семь школ и 12 садиков. В целом за 2023-2024 учебный год планируем восстановить 21 школу и 33 детских сада. — И последний вопрос, мариупольцы платят за коммуналку? — В текущем году горожане не оплачивают услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотведению, вывозу мусора. Также не начисляется квартплата за содержание внутридомовых сетей, территорий общего пользования и придомовых территорий. Вместе с тем, газо- и электроснабжение уже оплачивается.